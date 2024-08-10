Stylish & Unique Names for Free Fire MAX Players: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश और अनोखे नामों को काफी लोग उपयोग करते हैं। इस तरह के नाम बनाना मुश्किल होता है और इसी वजह से कई लोग बनाए हुए नाम रखना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 50 अनोखे नाम लेकर आए हैं, जिन्हें खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं।
Free Fire MAX के 50 स्टाइलिश और अनोखे नाम जिन्हें खिलाड़ी रख सकते हैं
आप नीचे दिए गए नामों को उपयोग कर सकते हैं:
#1 pHØeNîx
#2 ĐEAĐ彡
#3 彡TØXIC彡
#4 BoT▄︻┻═┳一
#5 Aʅρԋα
#6 ꧁𝖆𝖘𝖘𝖆𝖘𝖘𝖎𝖓꧂
#7 シҜILLΣR
#8 『ZΞ℞Ø』
#9 ZΞUS✴
#10 ꧁₦Iℊ𝓀𝓽꧂
#11 ₣ØɌ€Ɇ
#12 尺av乂
#12 ༺N O V Λ༻
#13 ༒₦Ї₦ℑ₳༒
#14 ♔ KING♔
#15 ṖṙḕḊÄṮṏṙ
#16 〆DeadShot〆
#17 ℭяα𝕫Ÿ
#18 SHI€LD
#19 [₣ł₲Ⱨ₮ɆⱤ]
#20 Vɨʀմ₷』
#21 𝕯αяκ 么
#22⎝⎝ թօísօղ ⎠⎠
#23 ₴₮ØⱤ₥
#24 彡Noo乃||
#25 🅼🅰🅵🅸🅰
#26 BLØØD
#27 BŁΛCKŠTØŔM.
#28 L0g∆π
#29 AP3乂
#30 尺ムGE๛
#31 ☣️CauTioN☣️
#32 ᏉᎥᎮ★︎
#33 彡★☠️Derank☠️★彡
#34 Aim︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──God
#35 Fʋʀƴ
#36 ®AgE
#37 乡✧BL@DE✧⎠⎠
#38 $lA¥£®
#39『ΔURAΔ』
#40 •Leͥgeͣnͫd•
#41 WE卂¶0N
#42 รкułł々
#43ツ$howm@n
#44 ✯ⓛⓤⓒⓚⓨ✯
#45 ★ᏢᏞᎪᎶuᎬ★
#46 DØØM
#47 HᎩᎮᏋᏒ
#48 WΔR
#49 𒆜H3ADSH0T𒆜
#50 FEAR乡
बोनस नाम
अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो फिर नीचे दिए गए नामों को भी आप Free Fire MAX में इस्तेमाल कर सकते हैं:
#1 ₥łⱠⱠłØ₦
#2 Sa̶d̶
#3 彡[ʜ҉ᴀ҉ᴄ҉ᴋ҉ᴇ҉ʀ҉]彡
#4 ĆĦΔØŞ
#5 ▄︻デWin══━一
#6 ℑᏋғᏒƴ
#7 〖ℳℜ〗
#8 𝕽𝕰𝕬𝕷
#9 ຟ⊕ﾚቻ
#10 ď€$ţя๏¥€я
#11 ⡷⠂乇√ﾉﾚ⠐⢾
#12 ʜᴇᴀᴅ🅢ʜᴏᴛ
#13 ℓЄɢЄИD
#14 ㄥ乇丂丂
#15 ď🇪ɱ¤ñ
#16 ᖇᙍᖽᐸᖶ
#17 Ꭾիѻєɳıẋ
#18 乙єяσ
#19 GΔΝG
#20 ₣ℓα₥єֆ
#21 乃乇卂丂ㄒ
#22 ꁝꄲꉣꏂ
#23 丨Ꮆ几丨ㄒ乇
#24 [ҎƦƟ]
#25 иσ°иαмє
#26 HΞЖ
#27 Ƚ︎uçҜყ
#28 尺ΛЛƓƐ尺
#29 𒆜🅱🅾🆃𒆜
#30 Ｓㄚ 么 乙
#31 ₴Ʉ₱ⱤɆ₥Ɇ
#32 Oᛗ𐌄ĞᎯ
#33 ρ€☈↳
#34 ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢Y
#35 м̷σ̷η̷s̷т̷ε̷я̷
#36 ԲυՐע
#37 ЯДИDФM
#38 ZΞD
#39 ꏸꑛꋫ꒓ꋫꏸ꓅ꍟ꒓
#40 FEΛЯ
#41 Ǥ₳₦Ǥ𝕾ƬᏋЯ
#42 𝓢𝓛Д𝓢𝓗
#43 ŠԩąƉŏώ
#44 Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ
#45 Ҏ̷Ƚ̷Ʌ̷Ȳ̷Ȅ̷Ʀ̷
#46 Ǥнσsτ
#47 𝐁ⴽ𝐔𝐓є
#48 DΣa𝐓𝐇
#49 CЦЯIФ
#50 ჯէɾҽʍҽ
नाम बदलने के लिए आपको 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होगी।