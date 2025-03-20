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50 अनोखे और जोरदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए रख सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Mar 20, 2025 15:38 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Unique Guild Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड को सभी अच्छा नाम देना चाहते हैं। लीडर इसके लिए आकर्षक नाम रखने की कोशिश करते हैं और कुछ अलग फोंट्स के नाम यहां पर दिए गए हैं। इस आर्टिकल में हम 50 अनोखे और जोरदार नाम के बारे में बात करेंगे, जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए रख सकते हैं।

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50 अनोखे और जोरदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए रख सकते हैं

नीचे दिए गए गिल्ड नाम आप उपयोग कर सकते हैं:

1. Teℝℝific T𐍉rภα∂𐍉ร

2. Wʰΐϻຮicคl Woeຮ

3. Heค∂shot Guψs

4. Ⲙαmm𝕠th Meή

5. Løneℝs

6. Ɗสnge͢͢͢rØЦร DeรtrØyers

7. Mสrveℓ𐍉นs Mนrde͢͢͢rers

8. ℜ𝔞𝔫𝔤𝔢𝔯𝔰

9. 𝕋eค๓ 𝕋คᴄᴛful

10. Ṩilen† Foo†s†e℘s

11. ටקtiᴍคℓ ටղվ× ϚҟҽӀҽէօղʂ

12. Pℝeτeήdeℝs

13. 𝔐𐍉ℝtiᶠie𝓭 Møℝ†å𝖑𝓼

14. Ṩ𝓮noℝΐTas

15. Dⱥ𝓻k 𝒲ⱥ𝓻𝓻เ𐍉ℝs

16. 𒈞ᖘ𐍉is𐍉n Ivies

17. Ocean𝖘 Fou𝖗

18. Blac𝕜 𝒜ℝrows

19. V@p𝔢 Gø∂s

20. ZØᴍ多ie Cสni多us

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21. Azนre 𝕰nigma

22. ⧼Têa𝕞⧽ 𝕿𝖞𝖗𝖆𝖓𝖓𝖞

23.A𝖒𝖇𝖎𝖌𝖚𝖔𝖚𝖘 A𝖉𝖒𝖎𝖗𝖆𝖑s

24.Eb𐍉ղψ ExterᴍΐŇatørs

25. Pสssive Perקetr@tors

26. ⑉Deliri𐍉𝔲s͢͢͢ ⌁𝔇𝔦𝔩𝔢𝔪𝔪𝔞⌁

27. Mαniสcs

28. ☬ĐàŔĸツCÀMPERS☬

29. ♥HUNTERS♥

30. Gυηѕℓιηgєяѕ

31. ҉Fⱥtⱥl ⲘistaҜe

32. Sสrcαຮ†ΐc ShØØtᵉrs

33. 𝔖nowflสҜes

34. Renegคᖙe Ṩl͢͢͢uggerຮ

35. Ɠɾմղցҽ Ⱥҽʂէհҽէìç

36. Knig͢͢͢ђ𝖙 Ri∂eℝs

37. 𐍉aτhkeeperร

38. Diamo𝔫∂ Gamᵉrs

39. Sนper Ǥนyຮ

40. Te@m Uτopiค

41. CØre PhᎥlosop͢͢͢hers

42. PS¥CH¤༒KI[[€RS

43. ᴀssᴀsɪɴS

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44. 🅷uήgrψ🅷ⱥήŇᎥ๒ⱥls

45. ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳS

46. Eternitℽ⇜

47. Ɩɛɠɛŋɖʂ

48. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸s𒆜𓊉

49. ℜ𝔢𝔳𝔬𝔩𝔲𝔱𝔦𝔬𝔫

50. Deϻeⁿ🆃ors▒

बोनस गिल्ड नाम

आप नीचे दिए गए नाम Free Fire MAX की गिल्ड के लिए भी उपयोग कर सकते हैं:

  1. HΞΛDSH0T
  2. ᖘresti𝕘e
  3. STRØKE
  4. 𝕂𝕚𝕝𝕝 𝕊𝕨𝕚𝕥𝕔𝕙
  5. ◤ 𝐹 𝑅 𝐼 𝐸 𝑵 𝐷 𝑆 ★ 𝐶 𝐿 U B
  6. ⚡TheƑlαsh⚡
  7. EviLDoeR×
  8. ══тнє мαяνєℓѕ══
  9. ꧁⋆❖FΛПƬΛƧƬIᄃ ƬΣΛM࿐
  10. ＯＰܔㅤＦｉｒｅＢｒａｎｄ★࿐
  11. ᴬᵁᴿᴬ°᭄ᴛʜᴇ ᴘʀɪᴅᴇ࿐
  12. gυηzσηєѕ
  13. ᴋɪʟʟꜱQᴜᴀᴅ
  14. 🅃🄷🄴 🄳🄴🄼🄾🄽🅂
  15. αя¢α∂єѕ
  16. ₣₳₦₮₳₴Ɏ࿐❹❷⓿
  17. 【 Ｄｅａｄｓｈｏｔｓ】
  18. ★ Fɪɴᴀʟ乂Sᴛʀɪᴋᴇ ★
  19. TEᗩᗰ ᔕᑌᑭᖇEᗰE
  20. ɆVØⱠɄ₮łØ₦
  21. Ƭ Ꮎ χ Ꮖ C
  22. ♠️AC3S♠️
  23. Ⱥའའ໐Ꮗ
  24. ExᴛREME
  25. N.Ø.Ø.B
  26. ▀▄ 2EZ ▀▄
  27. 丂匚ㄖ尺卩丨ㄖ几
  28. ᏞᎬᎶᎬƝᎠS
  29. THE么FIR3
  30. ᕼᘿᒪᒪ
  31. ƬᎾχᏆC
  32. RIDERS
  33. K1NGS
  34. ＳＱＵＡＤ
  35. DEADLY
  36. ⓟⓤⓡⓔ
  37. ₥₳₭ɆⱤ
  38. ֆօʊʟԼЄƧƧ
  39. ΞИD
  40. Ｓｌａｙ
  41. ᴾᴿᴼ☆ 〲 AIM
  42. ƈʏɮ0ʀɢ
  43. RED 々
  44. Ꭷᴜᴛʟᴀᴡ
  45. CᎾᏴᎡᎪ
  46. ⓑ ⓞ ⓣ
  47. MY SQUΔD
  48. Hop€
  49. вιαcк々
  50. 彡нѳѳɖ彡

गिल्ड का नाम Free Fire MAX में लीडर बदल सकते हैं और इसके लिए 500 डायमंड्स खर्च करने होंगे।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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