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50 अनोखे और जबरदस्त गिल्ड नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग किया जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified Oct 06, 2024 17:16 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Unique Guild Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नाम सिर्फ IGN ही नहीं बल्कि गिल्ड पर भी सूट करते हैं। इस तरह के नाम आपकी गिल्ड को बेहतर और आकर्षक बना सकते हैं। गिल्ड के नामों की कोई कमी नहीं है लेकिन कई बार प्लेयर ज्यादा नामों के विकल्प चाहते हैं, ताकि वो सबसे बेहतर का चुनाव कर पाए। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही गिल्ड नाम लेकर आए हैं।

50 अनोखे और जबरदस्त गिल्ड नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग किया जा सकता है

1. Teℝℝific T𐍉rภα∂𐍉ร

2. Wʰΐϻຮicคl Woeຮ

3. Heค∂shot Guψs

4. Ⲙαmm𝕠th Meή

5. Løneℝs

6. Ɗสnge͢͢͢rØЦร DeรtrØyers

7. Mสrveℓ𐍉นs Mนrde͢͢͢rers

8. ℜ𝔞𝔫𝔤𝔢𝔯𝔰

9. 𝕋eค๓ 𝕋คᴄᴛful

10. Ṩilen† Foo†s†e℘s

11. ටקtiᴍคℓ ටղվ× ϚҟҽӀҽէօղʂ

12. Pℝeτeήdeℝs

13. 𝔐𐍉ℝtiᶠie𝓭 Møℝ†å𝖑𝓼

14. Ṩ𝓮noℝΐTas

15. Dⱥ𝓻k 𝒲ⱥ𝓻𝓻เ𐍉ℝs

16. 𒈞ᖘ𐍉is𐍉n Ivies

17. Ocean𝖘 Fou𝖗

18. Blac𝕜 𝒜ℝrows

19. V@p𝔢 Gø∂s

20. ZØᴍ多ie Cสni多us

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21. Azนre 𝕰nigma

22. ⧼Têa𝕞⧽ 𝕿𝖞𝖗𝖆𝖓𝖓𝖞

23.A𝖒𝖇𝖎𝖌𝖚𝖔𝖚𝖘 A𝖉𝖒𝖎𝖗𝖆𝖑s

24.Eb𐍉ղψ ExterᴍΐŇatørs

25. Pสssive Perקetr@tors

26. ⑉Deliri𐍉𝔲s͢͢͢ ⌁𝔇𝔦𝔩𝔢𝔪𝔪𝔞⌁

27. Mαniสcs

28. ☬ĐàŔĸツCÀMPERS☬

29. ♥HUNTERS♥

30. Gυηѕℓιηgєяѕ

31. ҉Fⱥtⱥl ⲘistaҜe

32. Sสrcαຮ†ΐc ShØØtᵉrs

33. 𝔖nowflสҜes

34. Renegคᖙe Ṩl͢͢͢uggerຮ

35. Ɠɾմղցҽ Ⱥҽʂէհҽէìç

36. Knig͢͢͢ђ𝖙 Ri∂eℝs

37. 𐍉aτhkeeperร

38. Diamo𝔫∂ Gamᵉrs

39. Sนper Ǥนyຮ

40. Te@m Uτopiค

41. CØre PhᎥlosop͢͢͢hers

42. PS¥CH¤༒KI[[€RS

43. ᴀssᴀsɪɴS

44. 🅷uήgrψ🅷ⱥήŇᎥ๒ⱥls

45. ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳS

46. Eternitℽ⇜

47. Ɩɛɠɛŋɖʂ

48. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸s𒆜𓊉

49. ℜ𝔢𝔳𝔬𝔩𝔲𝔱𝔦𝔬𝔫

50. Deϻeⁿ🆃ors▒

बोनस गिल्ड नाम

Free Fire MAX की गिल्ड के लिए अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो भी दिक्कत नहीं है। आप नीचे दिए नाम इस्तेमाल कर सकते हैं:

#1 -†εrr⊕r-

#2 𝚆̷𝚘̷𝚕̷𝚟̷𝚎̷𝚜̷

#3 ⊹•Lₑgₑ𝚗𝚍𝘴⊹•

#4 ИIGHΓMДЯΞ

#5 𝕮𝖍𝖆𝖒𝖕𝖎𝖔𝖓𝖘☬

#6 ꧁༺ɮɛǟֆȶֆ༻꧂

#7 ★彡ᴍᴀᴊᴇꜱᴛɪᴄ彡★

#8 ▀▄🄶🄷🄾🅂🅃🅂▀▄

#9 ꧁༒𝓓𝓮𝓪𝓽𝓱༒꧂

#10 *𝕂𝕚𝕟𝕘𝕤𝕝𝕒𝕪𝕖𝕣*

#11 丅Ꭵ丅ᗩᑎᔕ!!

#12 Đ₳Ɽ₭₣łⱤɆ

#13 ǝuǝɹƃʎ

#14 𝙎𝙞𝙡𝙚𝙣𝙘𝙚ジ

#15 PIИИДCLΞ

#16 _🆃🆁🆄🆃🅷_

#17 𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐+

#18 Ⓢⓗⓐⓣⓣⓔⓡⓔⓓ

#19 |🅱🅻🅾🅾🅳|

#20 -𝙋𝙝𝙤𝙚𝙣𝙞𝙭-

#21 m⊕ηš†εrs

#22 ~𝙵𝚒𝚐𝚑𝚝𝚎𝚛𝚜~

#23 𓂀𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗𝖘𓂀

#24 ИФФБ

#25 ᒎᗝᛕᗴᖇ$

#26 _🄵🄻🄰🄼🄴_

#27 ᐯ丨ㄥㄥ丨卂几

#28 Ѫѳгтёп

#29 ▄︻L̷e̷a̷d̷e̷r̷═一

#30 ĦØỮŇĐŞ

#31 ꁝꄲꋪ꒐ꁴꄲꋊ

#32 ××ᴀQᴜᴀ××

#33 丂ㄩ卩尺乇爪乇

#34 SPIЯIΓ

#35 𝓩𝓪𝓹!

#36 *𝐃𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐲𝐞𝐫𝐬*

#37 ᑎᗝ ᗰᗴᖇᑕƳ

#38<🄲🅁🄾🄾🄺🄴🄳>

#39 =𝕱𝖊𝖆𝖗=

#40 ~ωαrrï⊕rš~

Free Fire MAX में गिल्ड का नाम सिर्फ लीडर बदल सकते हैं और इसमें 500 डायमंड्स खर्च होंगे।

Edited by Ujjaval E-Sports
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