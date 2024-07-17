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60 सबसे दमदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में इन-गेम नेम के तौर पर चुन सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Jul 17, 2024 18:20 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Great Names to Use Free Fire MAX IGN: Free Fire MAX में IGN को हर कोई अच्छा बनाना चाहता है। इससे आप एकदम अलग और खास दिखते हैं। स्टाइलिश नाम होने के साथ अगर उसमें सिम्बॉल्स जुड़ जाए, तो नाम दमदार बन जाता है। इस आर्टिकल में हम 60 तगड़े नाम लेकर आए हैं, जिन्हें इन-गेम नेम के तौर पर चुन सकते हैं।

60 सबसे दमदार नाम जिन्हें Free Fire MAX में इन-गेम नेम के तौर पर चुन सकते हैं

आप नीचे दिए गए नामों को अपने लिए उपयोग कर सकते हैं:

1. ƊrⱥgoภFιřε🐉

2. ★Tęrrørïšt★

3. ᶜ͢ᴿ͢ᴬ͢ᶻ͢ᵞ

4. ᏢⱤᏆƝᏣᎬ

5. NØt ØRiGiNªL

6. ༒☬ÉXTÍNÇTÎÔÑ☬༒

7. ◤Mª§T€R◥

8. $Ḽ@¥℥℟ཌ꧂

9. ₣ℓα₥є

10. ༒☬Wªlkęr☬༒

11. §©ơ®pǐƍƞϡ ★

12. 『ᴰᵃʳᵏ』ĞhÒ§Ţ

13. ☆°BØÔGÊYMÂN°☆

14. 𝕊𝕥ã𝕣łí𝕘𝕙𝕥

15. ༒☬Dîámøñd☬༒

16. Ďáňğè℟᭄ẞøss⁰⁰⁷

17. やhântøm〆

18. ëpï๛

19. Brøkëñ

20. ꜱᴘɪᴅëʀ

21. Bø§§

22. 么Ç乇

23. Çrï₥§ðñ

24. ঔৣ☬✞VÎČŤÔŘ✞☬ঔৣ

25. ꧁༒₭ÏḼḼ℥℟ཌ꧂

26. ༺ŢHÊ ĐÔŇÃȚØR༻

27. Đ£ÃĎ☠️PÔÔŁ

28. ꧁ShÅdòW☜

29. Amò ❤️✨

30. PØ₰ęiƊòŋ⨳⚡ᴳᵒᵈ

31. HøűnĐş✰

32. Phaňţøm

33. Mαєsтeя꧂

34. ィø✗ⅈင

35. Råιηßøw

36. ꧁ÐĚӍ҉Ǿ₦

37. ♤QÙÊĚÑ♤

38. ØÑĚ MĂÑ ÂŘMÝ

39. ༺Đłα฿ŁØ༻

40. ϻỖỖŇĹĮĞĤŤ

41. 『ĤΞ℞Ø』

42. ĤªppÝツ

43. ✯ֆΐŋğ£r࿐

44. §@v@ğë

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45. Fîğhťéř☆

46. ŘőýåĻ

47. JŲšȚïșě☬

48. Vőįćèĺèśś

49. ⚔🗡Wĕåpőñ Mąšțëř🗡⚔

50. ÐɑʀҟƑîʀɛ

51. 𝕿𝖞𝖗𝖆𝖓𝖓𝖞

52. ⱮoŇster

53. Qմҽҽղ

54. 𝕱orτ𝕦ήe

55. ฿eαsτ

56. C@ⲘやEℜ

57. Maℽh𝔢m

58. Fⱥtⱥl

59. 𝔖nowflสҜe

60. Renegคᖙe

आप नीचे दिए गए बोनस नामों को उपयोग कर सकते हैं:

1. 𝒲ⱥ𝓻𝓻เ𐍉ℝ

2. ŦerrΐficŦor𝔫ado

3. 𝒜nniђiℓⱥ†o𝓻

4. ⧼Admiℝⱥl⧽

5. 乃αdger

6. 𝐸xบ多eraภτ

7. Θ𝓊trαgǝo𝓊ຮ

8. NeЩbie

9. 刀ⱥrkKήiﻮht

10. Møℝ†å𝖑

11. Voψส𝔤eг

12. ⱮҽէąӀϚէąɾ

13.Vipᴇr

14. Aչนre

15. AbnØrϻαlVıgØr

16. Pรych𝓮∂𝓮ℓic

17. Pℝeτeήdeℝ

18. 𝐵ruτuຮ

19. ⋉Bee†ℓe⋊

20. 卄o𝖓eψ฿ee

21. لa𝖌uar

22. 𝓢𝓴𝔂𝓮

23. ƆuʝØ

24. Sangนΐne

25. ℜ𝔞𝔫𝔤𝔢𝔯

26. 𝕱uŇղℽboภes

27. Aŋgəl

28. CriᴍsØŇ

29. WiŇne𝓻

30. C𐍉ercion

Free Fire MAX में नाम बदलना बहुत आसान है। मौजूदा नाम के पास एडिट बटन चुनें और नया नाम पेस्ट करें। आपको 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड द्वारा पेमेंट करनी है।

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