Stylish IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में सभी को अपने IGN को स्टाइलिश दिखाना है। इस मामले में कुछ फेंसी नाम आपको पसंद आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम 60 स्टाइलिश IGN पर नज़र डालेंगे, जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग किया जा सकता है।
60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:
#1 F1R3
#2 𝔸𝕔𝕖
#3 ɆӾ₳Ⱡ₮ɆĐ
#4 ℭ𝔬𝔩𝔡
#5 𝘾𝙤𝙣𝙦𝙪𝙚𝙧𝙤𝙧
#6 гєץ
#7 E̵m̶p̴t̶y̵
#8 Ｒａｖｅｎ
#9 𝕮𝖍𝖔𝖘𝖊𝖓
#10 H҉a҉w҉k҉
#11 ᴀʀᴄʜ
#12 ᴍᴇʀᴄʏ
#13 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓸
#14 D00M
#15 N1GHTMARE
#16 丂卩乇卂尺
#17 𝙼𝚊𝚡𝚒𝚖𝚞𝚜
#18 Ⓠⓤⓔⓢⓣ
#19 Ř€Ж
#20 ƧΛgΣ
#21 1C3
#22 𝖋𝖆Ց
#23 Intake
#24 ʀᴀᴅɪᴀɴᴛ
#25 𝕍𝕚𝕥𝕒𝕝
#26 ғℓαωℓεss
#27 𝓢𝓚𝓨
#28 ᕼᗩᒪᖴ
#29 𝖂𝖎𝖘𝖉𝖔𝖒
#30 ℑ𝔫𝔡𝔢𝔰𝔱𝔯𝔲𝔠𝔱𝔦𝔟𝔩𝔢
#31 ₩₳ⱤⱤłØⱤ
#32 ༒☬𝓥𝓲𝓽𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂☬༒
#33 ꧁ɖǟʀӄռɛֆֆ꧂
#34 𒆜🅱🆁🆄🆃🅰🅻𒆜
#35 ⡷MISSIФИ⢾
#36 𝕾𝖈𝖆𝖗𝖊𝖉?
#37 ~𝙋𝙝𝙖𝙣𝙩𝙤𝙢~
#38 -ᕼᗝᖇᎥ乙ᗝᑎ-
#39 ЇпHцѫапё
#0 *🅴🅻🅸🆃🅴*
#41 𝙰̷𝚟̷𝚎̷𝚗̷𝚐̷𝚎̷
#42 ﾉ𝙱𝚞𝚝𝚌𝚑𝚎𝚛ﾉ
#43 Dσσɱʂԃαყ
#44 ★ŚŤĂŔ★
#45 C͢h͢a͢m͢p͢i͢o͢n͢
#46 ￌ🅳🅴🅰🅳🅻🆈ￌ
#47 ░P░O░W░E░R░
#48 DҽAԃ1
#49 ▄︻🅺🅸🅽🅶══
#50 ЄƇԼƖƤƧЄ
#51 ᗯᕼᎥᖇᒪᗯᎥᑎᗪ
#52 ΓHΞБΞSΓ
#53 Dҽαƚԋ
#54 ᔕᒪᗩᑌǤᕼ丅ᗴᖇ
#55 Lυɳαɾ!
#56 Ð尺ΛƓØЛら
#57 ★𝙽𝚘𝙼𝚎𝚛𝚌𝚢★
#58 PЯФDIGY
#59 ᗯᎥ乙ᗩᖇᗪ
#60 _🄼🄰🅂🅃🄴🅁_
बोनस निकनेम
आप नीचे दिए गए नाम का उपयोग कर सकते हैं:
1) ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
2) ☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllєr☬
3) ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
4) ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ†
5) ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
6) ꧁༒☬ᶜᴿᴬᶻᵞkíllє®™r☬༒꧂
7) ⚡Tekⱥshi⚡
8) 亗 Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ 亗
9) ╰‿╯ｔｏｘｉｃｏᴳᵒᵈ
10) 亗ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗
11) ꧁༒•BΛΛP JI•༒꧂
12) Đ£ÃĎ☠PÔÔŁ
13) 乂●ᏢⱤᏆƝᏣᎬ●乂
14) 𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
15) Vΐct𐍉ℝΐ𐍉us♛
16) तात्या बिछु
17) ×͜× ɴᴏʙɪᴛᴀ ᶠᶠ
18) ♛N.O.O.B♛
19) ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸
20) 𒆜༒शैतान༒࿐
21) 么Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ╰⁔╯₄₇
22) ▒B░O░S░S░
23) ◤N O B I T A ꔪ
24) 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗
25) 𒆜J ค G u ค R𒆜
26) ×͜×Fɪɴᴀʟ乂Sᴛʀɪᴋᴇ
27) ◤ＳＨＩＺＵＫＡꔪ
28) ★Ꮢᴇᴅ〆Sʜoᴛ✓⁹⁹⁹⁺
29) ᴶᴴᴷ᭄साहब जी࿐
30) ★VꕯP_GoDʙᴏʏツ
Free Fire MAX में 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड द्वारा नाम बदल सकते हैं।
गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।