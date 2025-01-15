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60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में रखा जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified Jan 15, 2025 14:35 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Stylish Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर कोई स्टाइलिश और अनोखे IGN रखने की कोशिश करता है। इस तरह के नाम आपको अलग और खास दिखाते हैं। स्टाइलिश नामों के विकल्प काफी सारे हैं लेकिन समय के साथ सभी को अलग-अलग नामों की तलाश होती है। इस आर्टिकल में हम 60 स्टाइलिश IGN लेकर आए हैं, जिन्हें उपयोग कर सकते हैं।

60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में रखा जा सकता है

आप नीचे दिए गए स्टाइलिश IGN उपयोग कर सकते हैं:

1. ༺₮ⱧɆ_₳₱ⱤłⱠł₳₦_₭łĐ༻

2. ×°¢няσмιυм°×

3. A𝔤eⁿ🆃Deϻeⁿ🆃or

4. Emerαℓd ͢͢͢G𐍉ddeຮຮ

5. ༺₱Ⱨ₳₦₮ØM༒

6. ★Miss 𝕱orτ𝕦ήe

7. ᜰ꙰ꦿ➢❦︻╦̵̵͇╤─Θ

8. Snoᴡ ๖ۣۜƤhⱥrⱥoh

9. Ꭰᥲʀκ͢☢Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ

10. ꧁༺JOKER༻꧂

11. Sa多oτeนr

12. Ǝτernΐτψ

13. Neoήקմήk

14. ☽TђePreteŇder☾

15. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉

16. 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ

17. 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒

18. 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜

19. ༒hêÐêvïł

20. Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥

21. Łø𐍉Ňy Eҍ𝑜Ňy

22. ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄

23. ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫

24. Ol∂ Яe͢͢͢gℝet

25. ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻

26. EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂

27. SeŇøri𝕥α⇝

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28. RolleЯ Ͳนrτle

29. ꧁฿eαsτ Iηɔคℝηคτe꧂

30. ⌁山øℓf 𝕿rΐbบne⌁

31. Te🆁🆁ific To𝖗nⱥᖙo

32. Ha𝖕𝖕y Hเ𝖕py𒅒

33. 🐐ƑҽąɾӀҽʂʂ

34. 𝓢𝓹𝓾𝓷𝓴𝔂 𝓒͢͢͢𝓸𝓶𝓮𝓽

35. 𝒮๏ul Sภΐ𝓹eℝ☘

36. ᖫEar†ђ M𝖊†aℓᖭ

37. Hømelψ Intrøvert

38. ❅Cobra❅

39. ⎝⎝✧ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤𝕒✧⎠⎠

40. ꧁Night🅼αrǝ

41. ๖ۣۜƤredatør✈

42. ⩻ςђคร๓⩼

43. Voℓτ⚔

44. °”K͢͢͢ᎥℓℓVeภ†๖ۣۜᗯђo”°

45. 𝒫l͢͢͢บto♛

46. ƒєηηєℓ ∂σνєᴳᵒᵈ

47. ριχιє 丂σℓ∂ιєя

48. 【H𝖆r𝔪𐍉nℽGe𝔪】

49. ×ºSimpӀ𝔂𝕿he𐐚eรtº×

50. Ṩapp𝖍ire

51. 彡Mⱥ͢͢͢d Mⱥאָ彡

52. ⩻Aήi🅼αgนs⩼

53. ×ºɭigh𝓽ήiήgº×

54. Be𝓇se𝓇k

55. 卄єα∂ѕнσσтєя

56. やriϻr𐍉se💞

57. Bℓค𝓬k Beคu𝓉ℽ

58. WᎥήήΣr WᎥ͢͢͢ήnΣr

59. ✦Syϻթђᵒny

60. Titⱥภiu๓ Lⱥᖙybug🎬

बोनस IGN

Free Fire MAX में अगर आपको ऊपर दिए गए IGN पसंद नहीं हैं, तो नीचे भी विकल्प हैं:

1) ★ĐƗΔβŁØ★

2) ᴳᴳ°ʜᴇʀᴏ࿐

3) ﻬஐﻬᴍᴏʟᴛᴇɴﻬஐ

4) ╰‿╯乂ＴＥＲＲＯＲ乂

5) ᴾᴿᴼシ∂GAMER™

6) ༄ᶠᶠ-ƈʏɮօʀɢ

7) K░1░L░L░3░Я

8) ✿ＶＩＲＵＳ✿

9) ֆքɛƈȶʀɛ

10) ×Ꮮ Ꮎ Ꮢ Ꭰ×

11) ★ IVY•ᴮᵒˢˢ ★

12) ҂Ｓ∪ㄗ尺モ爪モ҂

13)꧁☬Sm0ke☬꧂

14) ╳ναмριяєѕ╳

15) ᑕᕼᗩᗰᑭᎥᗝᑎ

16)『ΛŁþнΛ』

17) ▒〄MR☆FIRE〄▒

18) ×‿×RED⁹⁹⁹

19) ╰‿╯COLD™╰‿╯

20) V̶ε̶η̶σ̶м̶〆

21) ÐØØM

22) ❤ƠMЄƓƛ❤

23) 个NIGHTMAЯΞ个

24) ★彡ᴍᴀᴊᴇꜱᴛɪᴄ彡★

25) ☆丅Ꭵ丅ᗩᑎ☆

26) ××ΛQᴜΛ××

27) NØ ᗰᗴᖇᑕƳ

28) 【D3ad】

29) ᏟᎽᏒuS

30) 《1ṄV1Ṡ1ɮŁe》

Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड चाहिए होगा।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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