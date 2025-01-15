Stylish Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर कोई स्टाइलिश और अनोखे IGN रखने की कोशिश करता है। इस तरह के नाम आपको अलग और खास दिखाते हैं। स्टाइलिश नामों के विकल्प काफी सारे हैं लेकिन समय के साथ सभी को अलग-अलग नामों की तलाश होती है। इस आर्टिकल में हम 60 स्टाइलिश IGN लेकर आए हैं, जिन्हें उपयोग कर सकते हैं।
60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में रखा जा सकता है
आप नीचे दिए गए स्टाइलिश IGN उपयोग कर सकते हैं:
1. ༺₮ⱧɆ_₳₱ⱤłⱠł₳₦_₭łĐ༻
2. ×°¢няσмιυм°×
3. A𝔤eⁿ🆃Deϻeⁿ🆃or
4. Emerαℓd ͢͢͢G𐍉ddeຮຮ
5. ༺₱Ⱨ₳₦₮ØM༒
6. ★Miss 𝕱orτ𝕦ήe
7. ᜰ꙰ꦿ➢❦︻╦̵̵͇╤─Θ
8. Snoᴡ ๖ۣۜƤhⱥrⱥoh
9. Ꭰᥲʀκ͢☢Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ
10. ꧁༺JOKER༻꧂
11. Sa多oτeนr
12. Ǝτernΐτψ
13. Neoήקմήk
14. ☽TђePreteŇder☾
15. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉
16. 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ
17. 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒
18. 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜
19. ༒hêÐêvïł
20. Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥
21. Łø𐍉Ňy Eҍ𝑜Ňy
22. ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄
23. ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫
24. Ol∂ Яe͢͢͢gℝet
25. ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻
26. EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂
27. SeŇøri𝕥α⇝
28. RolleЯ Ͳนrτle
29. ꧁฿eαsτ Iηɔคℝηคτe꧂
30. ⌁山øℓf 𝕿rΐbบne⌁
31. Te🆁🆁ific To𝖗nⱥᖙo
32. Ha𝖕𝖕y Hเ𝖕py𒅒
33. 🐐ƑҽąɾӀҽʂʂ
34. 𝓢𝓹𝓾𝓷𝓴𝔂 𝓒͢͢͢𝓸𝓶𝓮𝓽
35. 𝒮๏ul Sภΐ𝓹eℝ☘
36. ᖫEar†ђ M𝖊†aℓᖭ
37. Hømelψ Intrøvert
38. ❅Cobra❅
39. ⎝⎝✧ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤𝕒✧⎠⎠
40. ꧁Night🅼αrǝ
41. ๖ۣۜƤredatør✈
42. ⩻ςђคร๓⩼
43. Voℓτ⚔
44. °”K͢͢͢ᎥℓℓVeภ†๖ۣۜᗯђo”°
45. 𝒫l͢͢͢บto♛
46. ƒєηηєℓ ∂σνєᴳᵒᵈ
47. ριχιє 丂σℓ∂ιєя
48. 【H𝖆r𝔪𐍉nℽGe𝔪】
49. ×ºSimpӀ𝔂𝕿he𐐚eรtº×
50. Ṩapp𝖍ire
51. 彡Mⱥ͢͢͢d Mⱥאָ彡
52. ⩻Aήi🅼αgนs⩼
53. ×ºɭigh𝓽ήiήgº×
54. Be𝓇se𝓇k
55. 卄єα∂ѕнσσтєя
56. やriϻr𐍉se💞
57. Bℓค𝓬k Beคu𝓉ℽ
58. WᎥήήΣr WᎥ͢͢͢ήnΣr
59. ✦Syϻթђᵒny
60. Titⱥภiu๓ Lⱥᖙybug🎬
बोनस IGN
Free Fire MAX में अगर आपको ऊपर दिए गए IGN पसंद नहीं हैं, तो नीचे भी विकल्प हैं:
1) ★ĐƗΔβŁØ★
2) ᴳᴳ°ʜᴇʀᴏ࿐
3) ﻬஐﻬᴍᴏʟᴛᴇɴﻬஐ
4) ╰‿╯乂ＴＥＲＲＯＲ乂
5) ᴾᴿᴼシ∂GAMER™
6) ༄ᶠᶠ-ƈʏɮօʀɢ
7) K░1░L░L░3░Я
8) ✿ＶＩＲＵＳ✿
9) ֆքɛƈȶʀɛシ
10) ×Ꮮ Ꮎ Ꮢ Ꭰ×
11) ★ IVY•ᴮᵒˢˢ ★
12) ҂Ｓ∪ㄗ尺モ爪モ҂
13)꧁☬Sm0ke☬꧂
14) ╳ναмριяєѕ╳
15) ᑕᕼᗩᗰᑭᎥᗝᑎ々
16)『ΛŁþнΛ』
17) ▒〄MR☆FIRE〄▒
18) ×‿×RED⁹⁹⁹
19) ╰‿╯COLD™╰‿╯
20) V̶ε̶η̶σ̶м̶〆
21) 父ÐØØM父
22) ❤ƠMЄƓƛ❤
23) 个NIGHTMAЯΞ个
24) ★彡ᴍᴀᴊᴇꜱᴛɪᴄ彡★
25) ☆丅Ꭵ丅ᗩᑎ☆
26) ××ΛQᴜΛ××
27) NØ ᗰᗴᖇᑕƳ
28) 【D3ad】
29) ᏟᎽᏒuS帝
30) 《1ṄV1Ṡ1ɮŁe》
Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड चाहिए होगा।
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