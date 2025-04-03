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60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Apr 03, 2025 14:44 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Stylish IGNs: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में सभी को एकदम फेंसी और आकर्षक नाम चाहिए। कुछ प्लेयर नेम जनरेटर से अपना नाम बदला लेते हैं, तो वहीं कुछ पहले से तैयार नामों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल में हम 60 स्टाइलिश IGN लेकर आए हैं, जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

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60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं

1. ༺₮ⱧɆ_₳₱ⱤłⱠł₳₦_₭łĐ༻

2. ×°¢няσмιυм°×

3. A𝔤eⁿ🆃Deϻeⁿ🆃or

4. Emerαℓd ͢͢͢G𐍉ddeຮຮ

5. ༺₱Ⱨ₳₦₮ØM༒

6. ★Miss 𝕱orτ𝕦ήe

7. ᜰ꙰ꦿ➢❦︻╦̵̵͇╤─Θ

8. Snoᴡ ๖ۣۜƤhⱥrⱥoh

9. Ꭰᥲʀκ͢☢Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ

10. ꧁༺JOKER༻꧂

11. Sa多oτeนr

12. Ǝτernΐτψ

13. Neoήקմήk

14. ☽TђePreteŇder☾

15. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉

16. 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ

17. 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒

18. 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜

19. ༒hêÐêvïł

20. Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥

21. Łø𐍉Ňy Eҍ𝑜Ňy

22. ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄

23. ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫

24. Ol∂ Яe͢͢͢gℝet

25. ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻

26. EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂

27. SeŇøri𝕥α⇝

28. RolleЯ Ͳนrτle

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29. ꧁฿eαsτ Iηɔคℝηคτe꧂

30. ⌁山øℓf 𝕿rΐbบne⌁

31. Te🆁🆁ific To𝖗nⱥᖙo

32. Ha𝖕𝖕y Hเ𝖕py𒅒

33. 🐐ƑҽąɾӀҽʂʂ

34. 𝓢𝓹𝓾𝓷𝓴𝔂 𝓒͢͢͢𝓸𝓶𝓮𝓽

35. 𝒮๏ul Sภΐ𝓹eℝ☘

36. ᖫEar†ђ M𝖊†aℓᖭ

37. Hømelψ Intrøvert

38. ❅Cobra❅

39. ⎝⎝✧ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤𝕒✧⎠⎠

40. ꧁Night🅼αrǝ

41. ๖ۣۜƤredatør✈

42. ⩻ςђคร๓⩼

43. Voℓτ⚔

44. °”K͢͢͢ᎥℓℓVeภ†๖ۣۜᗯђo”°

45. 𝒫l͢͢͢บto♛

46. ƒєηηєℓ ∂σνєᴳᵒᵈ

47. ριχιє 丂σℓ∂ιєя

48. 【H𝖆r𝔪𐍉nℽGe𝔪】

49. ×ºSimpӀ𝔂𝕿he𐐚eรtº×

50. Ṩapp𝖍ire

51. 彡Mⱥ͢͢͢d Mⱥאָ彡

52. ⩻Aήi🅼αgนs⩼

53. ×ºɭigh𝓽ήiήgº×

54. Be𝓇se𝓇k

55. 卄єα∂ѕнσσтєя

56. やriϻr𐍉se💞

57. Bℓค𝓬k Beคu𝓉ℽ

58. WᎥήήΣr WᎥ͢͢͢ήnΣr

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59. ✦Syϻթђᵒny

60. Titⱥภiu๓ Lⱥᖙybug

Free Fire MAX के लिए बोनस नाम

  1. ༺Queຮt༻
  2. ꧁☆MȺMɃȺ☆꧂
  3. ×͜×{King}
  4. -HⱥωKﾂ-
  5. ❖PLΛYER❖
  6. -Cᵣₑₑₚ-
  7. Slⱥu͢͢͢gђTᴱR
  8. ImMorTคL
  9. ×∂ea∂×
  10. ᨒꌗꍏꀤꈤ꓄ᨒ
  11. ΔŞŦŘΔ
  12. ßReaKER☬
  13. •༺ᴀᴄᴇ༻•
  14. А$н彡
  15. ᴳᵒᵈܔHUNTER彡
  16. ❄FRӨST❄
  17. GI丹NŦ⚠
  18. 丹lקha
  19. THE么BEAST
  20. Μ€ŇΔĆ€
  21. 〜Dragon〜
  22. ╚»I★C★Y«╝
  23. ♡ONLY LOVE♡
  24. †Ｋｉｌｌ†
  25. SPФФҜY
  26. ▀▄ɢʟᴏᴏᴍ▀▄
  27. ★AЖIS★
  28. ᴮᴼᵀKILLER
  29. IND♥CHΛMP1ON
  30. ×GӨBᄂIП×
  31. uﾚ†ïmα†ε
  32. 〖Mสτrix〗
  33. Seήpⱥi
  34. «[Uקsนrge]»
  35. ArrØw࿐
  36. ᖘroC๏多rα
  37. ŁĒgĘnd⁰¹
  38. 乂ＴＥＲＲＯＲ乂
  39. K░1░L░L
  40. ༄ᶠᶠ-BOOYAH
  41. ﻬஐﻬBURNﻬஐ
  42. ᴾᴿᴼシWINNER™
  43. ╳ναмριяє╳
  44. 『ΛŁþнΛ』
  45. ×‿×GOAT⁹⁹⁹
  46. ××丅Ꭵ丅ᗩᑎ××
  47. ☆ΛQᴜΛ☆
  48. MΔŇƗĆ
  49. ༒STONE༒
  50. UMBr3LLA☂️☂️
  51. -ⓞᴍᴇɢᴀ∇-
  52. B0LT™
  53. ╰☆ŘØÇĶÊŢ☆╮
  54. ◥drεαd◤
  55. ᏟᎽᏒus
  56. ツяɨ๏ţ--
  57. ×pšψςh×
  58. <2€asy>
  59. 乂₣ℓα₥єY乂
  60. <s1mple>
  61. ×ºMᎥຮຮᎥleº×
  62. ҂F̲Λt̲Λl̲҂
  63. ΛЯᄃΉΣЯ
  64. NᵢNⱼₐ☜
  65. ♢ONLY.TₒₓᵢC♢
  66. ƤΔƗŇ
  67. ☆ĞØđ☆
  68. ₭ł₦₲₥₳₭ɆⱤ
  69. ⓟⓤⓡⓔⓑⓞⓣ
  70. UNᏰᴇᴀᴛᴀʙʟᴇ
  71. ꧁Rɪᴅ3ʀ꧂
  72. ☯Sᴛʀɪᴋᴇʀ☯
  73. ◤Sραƈҽ◢
  74. BeastⓈⓞⓤⓛ
  75. ░F░L░Λ░M░3░
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Free Fire MAX में 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड से नाम बदल सकते हैं।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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