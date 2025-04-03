Stylish IGNs: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में सभी को एकदम फेंसी और आकर्षक नाम चाहिए। कुछ प्लेयर नेम जनरेटर से अपना नाम बदला लेते हैं, तो वहीं कुछ पहले से तैयार नामों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। इस आर्टिकल में हम 60 स्टाइलिश IGN लेकर आए हैं, जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं
1. ༺₮ⱧɆ_₳₱ⱤłⱠł₳₦_₭łĐ༻
2. ×°¢няσмιυм°×
3. A𝔤eⁿ🆃Deϻeⁿ🆃or
4. Emerαℓd ͢͢͢G𐍉ddeຮຮ
5. ༺₱Ⱨ₳₦₮ØM༒
6. ★Miss 𝕱orτ𝕦ήe
7. ᜰ꙰ꦿ➢❦︻╦̵̵͇╤─Θ
8. Snoᴡ ๖ۣۜƤhⱥrⱥoh
9. Ꭰᥲʀκ͢☢Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ
10. ꧁༺JOKER༻꧂
11. Sa多oτeนr
12. Ǝτernΐτψ
13. Neoήקմήk
14. ☽TђePreteŇder☾
15. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉
16. 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ
17. 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒
18. 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜
19. ༒hêÐêvïł
20. Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥
21. Łø𐍉Ňy Eҍ𝑜Ňy
22. ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄
23. ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫
24. Ol∂ Яe͢͢͢gℝet
25. ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻
26. EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂
27. SeŇøri𝕥α⇝
28. RolleЯ Ͳนrτle
29. ꧁฿eαsτ Iηɔคℝηคτe꧂
30. ⌁山øℓf 𝕿rΐbบne⌁
31. Te🆁🆁ific To𝖗nⱥᖙo
32. Ha𝖕𝖕y Hเ𝖕py𒅒
33. 🐐ƑҽąɾӀҽʂʂ
34. 𝓢𝓹𝓾𝓷𝓴𝔂 𝓒͢͢͢𝓸𝓶𝓮𝓽
35. 𝒮๏ul Sภΐ𝓹eℝ☘
36. ᖫEar†ђ M𝖊†aℓᖭ
37. Hømelψ Intrøvert
38. ❅Cobra❅
39. ⎝⎝✧ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤𝕒✧⎠⎠
40. ꧁Night🅼αrǝ
41. ๖ۣۜƤredatør✈
42. ⩻ςђคร๓⩼
43. Voℓτ⚔
44. °”K͢͢͢ᎥℓℓVeภ†๖ۣۜᗯђo”°
45. 𝒫l͢͢͢บto♛
46. ƒєηηєℓ ∂σνєᴳᵒᵈ
47. ριχιє 丂σℓ∂ιєя
48. 【H𝖆r𝔪𐍉nℽGe𝔪】
49. ×ºSimpӀ𝔂𝕿he𐐚eรtº×
50. Ṩapp𝖍ire
51. 彡Mⱥ͢͢͢d Mⱥאָ彡
52. ⩻Aήi🅼αgนs⩼
53. ×ºɭigh𝓽ήiήgº×
54. Be𝓇se𝓇k
55. 卄єα∂ѕнσσтєя
56. やriϻr𐍉se💞
57. Bℓค𝓬k Beคu𝓉ℽ
58. WᎥήήΣr WᎥ͢͢͢ήnΣr
59. ✦Syϻթђᵒny
60. Titⱥภiu๓ Lⱥᖙybug
Free Fire MAX के लिए बोनस नाम
- ༺Queຮt༻
- ꧁☆MȺMɃȺ☆꧂
- ×͜×{King}
- -HⱥωKﾂ-
- ❖PLΛYER❖
- -Cᵣₑₑₚ-
- Slⱥu͢͢͢gђTᴱR
- ImMorTคL
- ×∂ea∂×
- ᨒꌗꍏꀤꈤ꓄ᨒ
- ΔŞŦŘΔ
- ßReaKER☬
- •༺ᴀᴄᴇ༻•
- А$н彡
- ᴳᵒᵈܔHUNTER彡
- ❄FRӨST❄
- GI丹NŦ⚠
- 丹lקha
- THE么BEAST
- Μ€ŇΔĆ€
- 〜Dragon〜
- ╚»I★C★Y«╝
- ♡ONLY LOVE♡
- †Ｋｉｌｌ†
- SPФФҜY
- ▀▄ɢʟᴏᴏᴍ▀▄
- ★AЖIS★
- ᴮᴼᵀKILLER
- IND♥CHΛMP1ON
- ×GӨBᄂIП×
- uﾚ†ïmα†ε
- 〖Mสτrix〗
- Seήpⱥi
- «[Uקsนrge]»
- ArrØw࿐
- ᖘroC๏多rα
- ŁĒgĘnd⁰¹
- 乂ＴＥＲＲＯＲ乂
- K░1░L░L
- ༄ᶠᶠ-BOOYAH
- ﻬஐﻬBURNﻬஐ
- ᴾᴿᴼシWINNER™
- ╳ναмριяє╳
- 『ΛŁþнΛ』
- ×‿×GOAT⁹⁹⁹
- ××丅Ꭵ丅ᗩᑎ××
- ☆ΛQᴜΛ☆
- MΔŇƗĆ
- ༒STONE༒
- UMBr3LLA☂️☂️
- -ⓞᴍᴇɢᴀ∇-
- B0LT™
- ╰☆ŘØÇĶÊŢ☆╮
- ◥drεαd◤
- ᏟᎽᏒus帝
- ツяɨ๏ţ--
- ×pšψςh×
- <2€asy>
- 乂₣ℓα₥єY乂
- <s1mple>
- ×ºMᎥຮຮᎥleº×
- ҂F̲Λt̲Λl̲҂
- ΛЯᄃΉΣЯ
- NᵢNⱼₐ☜
- ♢ONLY.TₒₓᵢC♢
- ƤΔƗŇ
- ☆ĞØđ☆
- ₭ł₦₲₥₳₭ɆⱤ
- ⓟⓤⓡⓔⓑⓞⓣ
- UNᏰᴇᴀᴛᴀʙʟᴇ
- ꧁Rɪᴅ3ʀ꧂
- ☯Sᴛʀɪᴋᴇʀ☯
- ◤Sραƈҽ◢
- BeastⓈⓞⓤⓛ
- ░F░L░Λ░M░3░
Free Fire MAX में 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड से नाम बदल सकते हैं।
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