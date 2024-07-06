Stylish Name: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नामों का काफी चलन है। हर कोई थोड़े-थोड़े समय में अनोखे नाम रखना चाहता है। कई लोग खुद के नाम बना लेते हैं, वहीं कुछ तैयार स्टाइलिश नामों का उपयोग करना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम 60 बेहतरीन नामों का जिक्र करेंगे, जिन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं।
60 स्टाइलिश IGN जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नामों को उपयोग कर सकते हैं:
1. ༺₮ⱧɆ_₳₱ⱤłⱠł₳₦_₭łĐ༻
2. ×°¢няσмιυм°×
3. A𝔤eⁿ🆃Deϻeⁿ🆃or
4. Emerαℓd ͢͢͢G𐍉ddeຮຮ
5. ༺₱Ⱨ₳₦₮ØM༒
6. ★Miss 𝕱orτ𝕦ήe
7. ᜰ꙰ꦿ➢❦︻╦̵̵͇╤─Θ
8. Snoᴡ ๖ۣۜƤhⱥrⱥoh
9. Ꭰᥲʀκ͢☢Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ
10. ꧁༺JOKER༻꧂
11. Sa多oτeนr
12. Ǝτernΐτψ
13. Neoήקմήk
14. ☽TђePreteŇder☾
15. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉
16. 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ
17. 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒
18. 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜
19. ༒hêÐêvïł
20. Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥
21. Łø𐍉Ňy Eҍ𝑜Ňy
22. ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄
23. ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫
24. Ol∂ Яe͢͢͢gℝet
25. ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻
26. EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂
27. SeŇøri𝕥α⇝
28. RolleЯ Ͳนrτle
29. ꧁฿eαsτ Iηɔคℝηคτe꧂
30. ⌁山øℓf 𝕿rΐbบne⌁
31. Te🆁🆁ific To𝖗nⱥᖙo
32. Ha𝖕𝖕y Hเ𝖕py𒅒
33. 🐐ƑҽąɾӀҽʂʂ
34. 𝓢𝓹𝓾𝓷𝓴𝔂 𝓒͢͢͢𝓸𝓶𝓮𝓽
35. 𝒮๏ul Sภΐ𝓹eℝ☘
36. ᖫEar†ђ M𝖊†aℓᖭ
37. Hømelψ Intrøvert
38. ❅Cobra❅
39. ⎝⎝✧ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤𝕒✧⎠⎠
40. ꧁Night🅼αrǝ
41. ๖ۣۜƤredatør✈
42. ⩻ςђคร๓⩼
43. Voℓτ⚔
44. °”K͢͢͢ᎥℓℓVeภ†๖ۣۜᗯђo”°
45. 𝒫l͢͢͢บto♛
46. ƒєηηєℓ ∂σνєᴳᵒᵈ
47. ριχιє 丂σℓ∂ιєя
48. 【H𝖆r𝔪𐍉nℽGe𝔪】
49. ×ºSimpӀ𝔂𝕿he𐐚eรtº×
50. Ṩapp𝖍ire
51. 彡Mⱥ͢͢͢d Mⱥאָ彡
52. ⩻Aήi🅼αgนs⩼
53. ×ºɭigh𝓽ήiήgº×
54. Be𝓇se𝓇k
55. 卄єα∂ѕнσσтєя
56. やriϻr𐍉se💞
57. Bℓค𝓬k Beคu𝓉ℽ
58. WᎥήήΣr WᎥ͢͢͢ήnΣr
59. ✦Syϻթђᵒny
60. Titⱥภiu๓ Lⱥᖙybug🎬
अगर आपको ऊपर दिए गए नाम पसंद नहीं आते हैं, तो फिर Free Fire MAX में इन बोनस नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
- VeгຮสtᎥle V๏ψส𝔤eг☢
- Aչนre 𝕰nigma
- 𝖂hᎥmʂicคl
- Ⲙagiᄃ Ⲙagen†a
- H𝖆r𝔪𐍉nℽ
- 彡L𝑜ve𝒞สภ∂y彡
- Ⲙutant gµψ
- Ge𝔪 ฿𐍉y
- ℜค𝔡𝕚cal
- ꧁Mighτψ M͢͢͢e
- 𝕿𝖞𝖗𝖆𝖓𝖓𝖞
- ฿eαsτ
- DØØm
- ⌁A𝖒𝖇𝖎𝖌𝖚𝖔𝖚𝖘 A𝖉𝖒𝖎𝖗𝖆𝖑⌁
- ExterᴍΐŇatørs
- Eb𐍉ղψ
- 🌘Br𝖆ωnψ Brสdd0ck
- Ṩ𝓮noℝΐTa
- Oϻήΐp𐍉†eή†
- Ƥสssive Ƥerקetr@tor
- 山αяℓσ¢к▒
- Uภ🆆αveriภg ๖ۣۜ山αrfield♦️
- 𒈞Ƥhoeni𝔁
- Livᴇlץ Lⱥ∂
- ×°Fคnคτΐcคl
- Mΐ͢͢͢rąᴄle
- ⑉Deliri𐍉𝔲s͢͢͢
- Mαniสcส𝓁𓆪
- Uภwสvering Ä††êñ†ïðñ
- Rav𝒾sh𝒾ภg Ṩav͢͢͢iØบr☂
आप 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड का उपयोग करके नाम बदल सकते हैं।