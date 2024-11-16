Stylish IGN: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में हर कोई अनोखे और खास नाम की तलाश में होता है। वो अपने इन-गेम नेम को आकर्षक दिखाना चाहते हैं। स्टाइलिश नाम खुद बना सकते हैं लेकिन कई विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस आर्टिकल में जोरदार और स्टाइलिश नाम लेकर आए हैं, जिन्हें IGN के तौर पर रख सकते हैं।
60 जोरदार और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में IGN के तौर पर उपयोग कर सकते हैं
आप नीचे दिए गए नाम उपयोग कर सकते हैं:
#1 SHI€LD
#2 𝐀𝐂𝐄
#3 𝕯σσм
#4 乇乂山卄ㄚ乙乇ᗪ
#5 𝐻𝒴𝒟𝑅Δ
#6 丅ʀɪɢɢᴇʀ
#7 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑
#8 ɢʀᴀɴᴅᴍᴀsᴛᴇʀ
#9 TOЖIC
#10 ΩMEGA
#11 ᗷᒪᗝᗝᗪ
#12 scRIPt
#13 🇹 🇳 🇹
#14 𝓓𝖔𝖓
#15 Ќąяʍą
#16 Fιяє
#17 𝕊𝕦𝕡𝕣𝕖𝕞𝕖
#18 ₮ⱧɆ₭ł₦₲
#19 𝓐𝓽𝓱𝓮𝓷𝓪
#20 DΞAD
#21 SHФФΓ
#22 ĐΣƧƬłПɎ
#23 ℜ1DΣ
#24 ᏢⱤᏆƝᏣᎬ
#25 乂ＧＡＭＥＲ乂
#26 ₷ⱣΛɌ₮Λ
#27 TØXÌĆ
#28 ᴇɢᴏ
#29 PS¥CH
#30 ŁÈÔ
#31 *Sԋαԃσɯ*
#32 ꧁༺ռɨɢɦȶʍǟʀɛ༻꧂
#33 ×▀▄🄵🄴🄰🅁▀▄×
#34 ⡷⠂FДIΓH⠐⢾
#35 𝙳𝚒𝚜𝚊𝚜𝚝𝚎𝚛ジ
#36 ᑭᕼᗴᑎᗝᗰ
#37 ★𝐈𝐧𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞★
#38 ₵₳₦₵ɆⱤ
#39 山ㄖㄥᐯ乇丂༒
#40 ЩДЯЯIФЯ
#41 ßrïςκ乡
#42 ŇƗŇĴΔ☬
#43 Sₐᗰᵤᵣₐᵢ
#44╰•Đ€ΔŦĦ•╯
#45 -ѕυияιѕє-
#46 <Mᵢ𝘴ₑᵣy>
#47 𝕴𝖒𝖒𝖔𝖗𝖙𝖆𝖑ナ
#48 𝔅𝔩𝔞𝔷𝔢★
#49 -🅘🅝🅕🅔🅡🅝🅞-
#50 𓂀ʜᴇᴀᴛ𓂀
#51 ٭𝙿̷𝚢̷𝚛̷𝚎̷٭
#52 +𝒳𝑒𝓃𝑜𝒸𝒾𝒹𝑒+
#53 ∿Cσɳϙυҽɾσɾ∿
#54 [Swₐᵣᗰ]
#55 ★𝕮𝖔𝖒𝖇𝖆𝖙★
#56 ⊹•νєиσм•⊹
#57 €VƗŁ卍
#58 Cга$н
#59 Hцяяїcапё
#60 _🅃🄷🅄🄶_
बोनस नाम
आप नीचे दिए गए नाम भी Free Fire MAX में IGN के तौर पर रख सकते हैं:
1) ༆FIRE࿐ᴳᵒᵈ
2) DEADLY.ᏦᏆᏞᏞ
3) Łast⭐Hop€
4) 亗ƬᎾχᏆC亗
5) ♠️THEㅤACE♠️
6) ᏞᎬᎶᎬƝᎠ〲GG
7) 么 βŁ00Đ 么
8) THE么CRAZY
9) ꧁༒Rebel࿐꧂
10) ♡ʙʟᴀᴄᴋᴊᴀᴄᴋ♡
11) <--яɨ๏ţ-->
12) FREE✿ʙᴏᴏʏᴀʜ✿
13) ࿐BLUEsparroW
14) ▀▄M∀GIC▀▄
15) RED ☯ FIRE
16) ◤H3LL◢
17) ★彡MISERY彡★
18) ×W0lf×
19) -CʏʀᴜS-
20) _.ŁƐØ._
21) ぁŞØỮŁぁ
22) ╰iC3╮
23) 乂ĤŐŔŔŐŔ乂
24) ᎮᎧᏇᏋᏒ
25) 々COBRA彡
26) ~Ă★X★Ĕ~
27) ☂️ＣＲaＺＹ☂️
28) ᴮᴼᵀ Player
29)『THE G0D』
30) ༒DØØM༒
Free Fire MAX में अगर आपको निकनेम बदलना है, तो फिर 390 डायमंड्स या नेम चेंज कार्ड की जरूरत होगी।
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