हिन्दी
  • home icon
  • Garena Free Fire
  • 80 आकर्षक और खास गिल्ड नाम जिन्हें Free Fire MAX के खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं

80 आकर्षक और खास गिल्ड नाम जिन्हें Free Fire MAX के खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified May 11, 2025 16:30 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Attractive Guild Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नाम रखकर आप खुद को अलग दिखा सकते हैं। गिल्ड के लिए भी यह नाम उपयोग किए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम गिल्ड के लिए 80 आकर्षक और खास गिल्ड नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX के खिलाड़ी उपयोग में ले सकते हैं।

Ad

80 आकर्षक और खास गिल्ड नाम जिन्हें Free Fire MAX के खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं

आप नीचे दिए गए नाम का उपयोग कर सकते हैं:

  1. Çlöwn
  2. Uηκηοωη
  3. Fig𝕙ter
  4. Ðrสcմlส
  5. G𝓊ήήer
  6. Joψful
  7. ƧภiƤeя
  8. Mสyheϻ
  9. 乇χρℓσяєя
  10. ᖘresti𝕘e
  11. Iᴍ͢͢͢ϻortal
  12. Dคret0kiℓℓ❥
  13. ༺HAŦE༻
  14. STRØKE
  15. ꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
  16. BØØS
  17. Dⱥngeℝ͢͢͢ouຮ
  18. 𝕂𝕚𝕝𝕝 𝕊𝕨𝕚𝕥𝕔𝕙
  19. υηκηοωη
  20. 艾 STØÑÊR
  21. 艾B!t¢h
  22. k!||€r٭
  23. R U D R A٭
  24. ꧁•Leͥgeͣnͫd•ᴸⁱˢᵃ꧂
  25. 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗
  26. •Iᴍ Nɪᴋᴀ🌝🤘🏻•
  27. Iήsͥⱥnͣeͫ
  28. 69बन्दूक वाली
  29. GARIB LADKA
  30. Špicÿ Girł
  31. तात्या बिछु
  32. иαиι ραяι𓊈
  33. 𒆜MAJ𒆜𓊉I
  34. Ŋterŋatııoŋal
  35. ǷwįȠçǯzx
  36. ⚡TheƑlαsh⚡
  37. ⓓⓞⓛⓛ父
  38. ★खलनायक★
  39. 父ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
  40. Ꭰ𐍂Λᴄ͢͢͢ᵘᏞ×͜×
  41. EviLDoeR×
  42. NiTeS
  43. बापッआया
  44. PSYCHO』
  45. 🐹ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØ
  46. ꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
  47. BØØS
  48. Dⱥngeℝ͢͢͢ouຮ
  49. 𝕂𝕚𝕝𝕝 𝕊𝕨𝕚𝕥𝕔𝕙
  50. υηκηοωη
  51. Ŋterŋatııoŋal
  52. ǷwįȠçǯzx
  53. ⚡TheƑlαsh⚡
  54. ⓓⓞⓛⓛ父
  55. ★खलनायक★
  56. 父ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ
  57. Ꭰ𐍂Λᴄ͢͢͢ᵘᏞ×͜×
  58. EviLDoeR×
  59. NiTeS
  60. बापッआया
  61. PSYCHO』
  62. Dark Horse
  63. Eagle Eye
  64. Devil
  65. PluTo
  66. PsYcho KiLLer
  67. G.O.A.T.
  68. GiANt KiLLer
  69. B055
  70. 4Lph4
  71. #SlaughTER#
  72. SplENdId
  73. Master
  74. Omni-Man
  75. AQuAchAmp
  76. tenacious
  77. Pheonix
  78. buFF Guy
  79. kNIghT
  80. Storm-BreaKEr
Ad
also-read-trending Trending

बोनस गिल्ड नाम

आप नीचे मौजूद नाम गिल्ड के लिए उपयोग कर सकते हैं:

#1 ☬o̯͡u̯͡t̯͡l̯͡a̯͡w̯͡s̯͡☬

#2 ~Kɩɭɭsʜot~

#3 MΛFIΛジ

#4 _Sムαуєя_

#5 ××FURY××

#6 乡FEAR乡

#7 ØM≡GΛ

#8 ༺ֆʟǟʊɢɦȶɛʀ༻

#9 ▀▄🄲🅁🄰🅆🄻🄸🄽🄶▀▄

#10 ༒𝓑𝓪𝓭𝓚𝓪𝓻𝓶𝓪༒

#11 ꧁𒆜🅵3🅰🆁𒆜꧂

#12 ЯΞFLΞCΓIФИ

#13 𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙𝖒𝖆𝖗𝖊☬

#14 <Ɇ₵ⱧØ>

#15 𓂀 𝔸𝕦𝕥𝕙𝕠𝕣𝕚𝕥𝕪 𓂀

#16 彡ᴘᴀʀᴀꜱɪᴛᴇ彡

#17 ▄︻W̷o̷l̷v̷e̷s̷══

#18 ᔕᑌᖇᐯᎥᐯᗩᒪ

#19 -Ⓗⓞⓡⓡⓞⓡ-

#20 _🅂🄽🄰🄺🄴🅂_

#21 ᗪ乇爪ㄖ几?

#22 Tяацѫатїc

#23 ꍏꈤꀤꂵꍏ꒒ꌗ

#24 ĐØØΜŞĐΔ¥

#25 𝙲̷𝚎̷𝚗̷𝚝̷𝚞̷𝚛̷𝚒̷𝚎̷𝚜̷

#26 I͢n͢v͢i͢n͢c͢i͢b͢l͢e͢s͢

#27 Lҽɠҽɳԃαɾყ

#28 ᏦᎥᏁᎶᎴᎧᎷ

#29 *ℜ𝔢𝔰𝔦𝔰𝔱𝔞𝔫𝔠𝔢*

#30 ᗅᑤᓿᗫ

#31 ★ᴛʀɪɢɢᴇʀ★

#32 𒆜🅸🅶🅽🅸🆃🅸🅾🅽𒆜

#33 𝘊𝘭Ꭷ𝘶𝘥Ş

#34 мιяαcℓε

#35 -𝕸𝖆𝖌𝖒𝖆-

#36 ᑕᖇᗝᗝᛕᗴᗪ

#37 ĐΔŴŇ

#38 █MIЯЯФЯ█

#39 ֆɨʟɛռƈɛ!

#40 ꧁ӄɨռɢֆʟǟʏɛʀ꧂

Free Fire MAX में गिल्ड का नाम 500 डायमंड्स में बदल सकते हैं।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

About the author
Ujjaval E-Sports

Ujjaval E-Sports

A Gamer and Writing enthusiast

Know More
Edited by Ujjaval E-Sports
More from Sportskeeda
Fetching more content...
comments icon

What's your opinion?
Sportskeeda logo
Close menu
Cricket
Cricket
WWE
WWE
Free Fire
Free Fire
Kabaddi
Kabaddi
Other Sports
Other Sports
Important Links
About Us
Write For Us
Affiliate Program
Careers
CSR
Privacy Policy
Contact Us
bell-icon Manage notifications