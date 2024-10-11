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80 फेंसी और तगड़े नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए चुन सकते हैं

By Ujjaval E-Sports
Modified Oct 11, 2024 16:30 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Fancy Pet Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में पेट के लिए स्टाइलिश नाम रखने का ट्रेंड है। इस तरह के नाम फेंसी और तगड़े अंदाज में हो, तो काफी अच्छे विकल्प बन जाते हैं। इस आर्टिकल में हम कुछ बेहतरीन नाम लेकर आए हैं, जिन्हें पेट के लिए रख सकते हैं।

80 फेंसी और तगड़े नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए चुन सकते हैं

1. ༺₮ⱧɆ_₳₱ⱤłⱠł₳₦_₭łĐ༻

2. ×°¢няσмιυм°×

3. A𝔤eⁿ🆃Deϻeⁿ🆃or

4. Emerαℓd ͢͢͢G𐍉ddeຮຮ

5. ༺₱Ⱨ₳₦₮ØM༒

6. ★Miss 𝕱orτ𝕦ήe

7. ᜰ꙰ꦿ➢❦︻╦̵̵͇╤─Θ

8. Snoᴡ ๖ۣۜƤhⱥrⱥoh

9. Ꭰᥲʀκ͢☢Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ

10. ꧁༺JOKER༻꧂

11. Sa多oτeนr

12. Ǝτernΐτψ

13. Neoήקմήk

14. ☽TђePreteŇder☾

15. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉

16. 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ

17. 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒

18. 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜

19. ༒hêÐêvïł

20. Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥

21. Łø𐍉Ňy Eҍ𝑜Ňy

22. ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄

23. ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫

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25. ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻

26. EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂

27. SeŇøri𝕥α⇝

28. RolleЯ Ͳนrτle

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29. ꧁฿eαsτ Iηɔคℝηคτe꧂

30. ⌁山øℓf 𝕿rΐbบne⌁

31. Te🆁🆁ific To𝖗nⱥᖙo

32. Ha𝖕𝖕y Hเ𝖕py𒅒

33. 🐐ƑҽąɾӀҽʂʂ

34. 𝓢𝓹𝓾𝓷𝓴𝔂 𝓒͢͢͢𝓸𝓶𝓮𝓽

35. 𝒮๏ul Sภΐ𝓹eℝ☘

36. ᖫEar†ђ M𝖊†aℓᖭ

37. Hømelψ Intrøvert

38. ❅Cobra❅

39. ⎝⎝✧ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤𝕒✧⎠⎠

40. ꧁Night🅼αrǝ

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54. Be𝓇se𝓇k

55. 卄єα∂ѕнσσтєя

56. やriϻr𐍉se💞

57. Bℓค𝓬k Beคu𝓉ℽ

58. WᎥήήΣr WᎥ͢͢͢ήnΣr

59. ✦Syϻթђᵒny

60. Titⱥภiu๓ Lⱥᖙybug🎬

61. ✠Smสug

62. ⲘØnster

63. 𒈞Ƥhoeni𝔁

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65. ƬΣЯЯӨЯ

66. ≋¢rØØkshคnks≋

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68. Scคbb𝓮ℝs

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79. 𝔊𝔥𝔬𝔰𝔱▤

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Free Fire MAX में पेट का नाम कैसे बदल सकते हैं?

आप नीचे दिए गए तरीके से पेट का नाम बदल सकते हैं:

स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें।

स्टेप 2: पेट के विकल्प में जाएं और इसके बाद आपके सामने सभी पेट आ जाएंगे।

स्टेप 3: पेट चुनें और उसके मौजूदा नाम के पास एडिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: नया पेट नाम पेस्ट करें और कंफर्म करें।

पहली बार पेट का नाम बदलना मुफ्त है। अगली बार आपको 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे।

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