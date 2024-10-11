Fancy Pet Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में पेट के लिए स्टाइलिश नाम रखने का ट्रेंड है। इस तरह के नाम फेंसी और तगड़े अंदाज में हो, तो काफी अच्छे विकल्प बन जाते हैं। इस आर्टिकल में हम कुछ बेहतरीन नाम लेकर आए हैं, जिन्हें पेट के लिए रख सकते हैं।
80 फेंसी और तगड़े नाम जिन्हें Free Fire MAX में पेट के लिए चुन सकते हैं
1. ༺₮ⱧɆ_₳₱ⱤłⱠł₳₦_₭łĐ༻
2. ×°¢няσмιυм°×
3. A𝔤eⁿ🆃Deϻeⁿ🆃or
4. Emerαℓd ͢͢͢G𐍉ddeຮຮ
5. ༺₱Ⱨ₳₦₮ØM༒
6. ★Miss 𝕱orτ𝕦ήe
7. ᜰ꙰ꦿ➢❦︻╦̵̵͇╤─Θ
8. Snoᴡ ๖ۣۜƤhⱥrⱥoh
9. Ꭰᥲʀκ͢☢Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ
10. ꧁༺JOKER༻꧂
11. Sa多oτeนr
12. Ǝτernΐτψ
13. Neoήקմήk
14. ☽TђePreteŇder☾
15. 𓊈𒆜𝓟𝓻𝓸𒆜𓊉
16. 𝓓art𝔥 𝓓aeήeryʂ
17. 𝕭eαsτ Tα͢͢͢𝕞eЯ⚒
18. 𒆜Art͢͢͢ᴇmis𒆜
19. ༒hêÐêvïł
20. Úñïqµê ÌÐêñ†ï†¥
21. Łø𐍉Ňy Eҍ𝑜Ňy
22. ⦃𝔓𝔢𝔞𝔯𝔩 ℌ𝔢𝔞𝔯𝔱⦄
23. ≪Ⲙagiᄃgµψ Ⲙagen†a≫
24. Ol∂ Яe͢͢͢gℝet
25. ༺C𐍉nq𝓊e͢͢͢ℝØʀ༻
26. EŇlᎥv𝖊ŇᎥŇ𝔤 Cℝ𝖊𝖊den𝖈e꧂
27. SeŇøri𝕥α⇝
28. RolleЯ Ͳนrτle
29. ꧁฿eαsτ Iηɔคℝηคτe꧂
30. ⌁山øℓf 𝕿rΐbบne⌁
31. Te🆁🆁ific To𝖗nⱥᖙo
32. Ha𝖕𝖕y Hเ𝖕py𒅒
33. 🐐ƑҽąɾӀҽʂʂ
34. 𝓢𝓹𝓾𝓷𝓴𝔂 𝓒͢͢͢𝓸𝓶𝓮𝓽
35. 𝒮๏ul Sภΐ𝓹eℝ☘
36. ᖫEar†ђ M𝖊†aℓᖭ
37. Hømelψ Intrøvert
38. ❅Cobra❅
39. ⎝⎝✧ℕ𝕒𝕣𝕔𝕚𝕤𝕤𝕒✧⎠⎠
40. ꧁Night🅼αrǝ
41. ๖ۣۜƤredatør✈
42. ⩻ςђคร๓⩼
43. Voℓτ⚔
44. °”K͢͢͢ᎥℓℓVeภ†๖ۣۜᗯђo”°
45. 𝒫l͢͢͢บto♛
46. ƒєηηєℓ ∂σνєᴳᵒᵈ
47. ριχιє 丂σℓ∂ιєя
48. 【H𝖆r𝔪𐍉nℽGe𝔪】
49. ×ºSimpӀ𝔂𝕿he𐐚eรtº×
50. Ṩapp𝖍ire
51. 彡Mⱥ͢͢͢d Mⱥאָ彡
52. ⩻Aήi🅼αgนs⩼
53. ×ºɭigh𝓽ήiήgº×
54. Be𝓇se𝓇k
55. 卄єα∂ѕнσσтєя
56. やriϻr𐍉se💞
57. Bℓค𝓬k Beคu𝓉ℽ
58. WᎥήήΣr WᎥ͢͢͢ήnΣr
59. ✦Syϻթђᵒny
60. Titⱥภiu๓ Lⱥᖙybug🎬
61. ✠Smสug
62. ⲘØnster
63. 𒈞Ƥhoeni𝔁
64. ꧁𝒮hield
65. ƬΣЯЯӨЯ
66. ≋¢rØØkshคnks≋
67. Hǝ∂w𝓲𝔤
68. Scคbb𝓮ℝs
69. Fℓu££y⚠
70. Fαwks⇝
71. ฿บcҜbeaҜ
72. Nσявєят
73. Ƒån𝕘🐶
74. ๖ۣ•҉Ƕunter
75. ≪Lค∂ψ≫
76. ×°Ny𝖒eriⱥ°×
77. 𓆩Sh͢͢͢สggyd𐍉g
78. 𒅒Sบϻme𝓇
79. 𝔊𝔥𝔬𝔰𝔱▤
80. Greℽw͢͢͢i𝖓ժ❄
Free Fire MAX में पेट का नाम कैसे बदल सकते हैं?
आप नीचे दिए गए तरीके से पेट का नाम बदल सकते हैं:
स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें।
स्टेप 2: पेट के विकल्प में जाएं और इसके बाद आपके सामने सभी पेट आ जाएंगे।
स्टेप 3: पेट चुनें और उसके मौजूदा नाम के पास एडिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: नया पेट नाम पेस्ट करें और कंफर्म करें।
पहली बार पेट का नाम बदलना मुफ्त है। अगली बार आपको 200 डायमंड्स खर्च करने होंगे।