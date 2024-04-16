Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश और शानदार नामों का काफी समय से ट्रेंड है। कई लोग इस तरह के नाम उपयोग कर रहे हैं लेकिन वो समय के साथ बदलाव चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम उन खिलाड़ियों के लिए 80 जबरदस्त नाम लेकर आए हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।
80 शानदार और स्टाइलिश नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग किया जा सकता है
- ༄ᶦᶰᵈ᭄Aིkαຮh࿐
- ༺KiLLeR༻
- CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️
- ᴺᴸsᴇᴠᴇɴ°ᴵᴰ
- ꧁❀Ꮇ🅐Ꮋ🅐Ꮶ🅐Ꮮ❀࿐
- ꧁༒ⓁⓊ☬ⒾⓈ༒꧂
- ༒•B□Y•ℓєgєи∂༒
- 乂°☆ƊΞvιⓁ☆°࿐
- ★ᴋɪʟʟᴇʀ々दलाल ☯.
- Ꮮᴀғᴀɴɢᴀsᴀʟᴀ★
- ᴏᴘ ɢᴀᴍᴇʀ ʏᴛ
- ιмραятιαℓヅ
- 亗Bꜱ Lᴇɢᴇɴᴅ !!
- ░M░O░H░A░N░B░O░S░S░
- ✿Ɱའ.ʀᴀʜᴜʟ★࿐
- ☬乂J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰乂☬
- ˙·٠•●༒☬Pꜱʏᴄʜᴏ Kɪʟʟᴇʀ☬༒●•٠·˙
- ❖Sʜᴏᴋᴀᴛ᭄ᴮᴼˢˢ
- तेरी मौत
- ░K░U░N░A░L░
- Rᴅx𒆜ᴅʏɴᴀмo࿐
- ✰ɢσdᬊ᭄Кιℓℓєя᭄
- ╰ˣ⁴ˢ╮SKYL✿RD
- ᵀᵉᵃᵐ★ᎳᎪᏒᏒᎥᎾᏒ★
- ꧁༒𝓓𝓪𝓷𝓲𝓼𝓱༒꧂
- ★VꕯP_GoDʙᴏʏツ
- ❦Sorry To Kill❦
- Vɪᴘᴇʀ巛Vᴇɪɴꜱ
- ᭄ＲＯＭＥＯ➳
- ༄●⃝☯Silent°᭄killer࿐
- 𝙱 𝙰 𝙱 𝚄_𝚂 𝙷 𝙾 𝙽 𝙰
- 𒆜Ꭺʟᴏɴᴇ♡ᴮᵒʸ࿐
- STAR•ＬＡＮＺ
- Single boy⁹⁹
- 亗ᏦᎥᏞᏞᎬᏒᎬ★ᏴᎾYツ
- ♛LegenNight♛
- ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
- ★ᶦᶰᵈ᭄❂Gᴀᴍᴇʀ࿐
- ℓєgєи∂
- ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸
- 亗 Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ 亗
- ☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
- ⚡Tekⱥshi⚡
- ꧁☤☞ᏚՓᏞᎠᏆᏋᏒ☜☤꧂
- ♛N.O.O.B♛
- ΒαβγGΔΝG·ヅ
- ×͜×ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗
- ◤𝑺 𝑨 𝑻 𝒀 𝑨 𝑴 ◢
- ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ
- SOUL々MORTAL
- Sᴋ᭄Sᴀʙɪʀᴮᴼˢˢ
- ꧁༺Sᴋ᭄SABIRᴮᵒˢˢ༻꧂
- Sᴋ᭄SABIRᴮᵒˢˢ࿐◎◎◎◎◎
- ꧁༺Sᴋ᭄SOHRAB.ᴮᵒˢˢ༻꧂
- Sᴋ ᭄ Sᴀʙɪʀᴮᴼˢˢ @
- Sᴋ᭄SABIRᴮᵒˢˢ
- SKSABIRBOSSBigBroad
- 🎯RⱥᎥs🆃ⱥr
- ꧁༺Sᴋ᭄CHETANᴮᵒˢˢ༻꧂
- ♌Rαiรtαr
- RaistarFlipstick
- ✝✞NⓔɾｖŐ๖ۣۜAsα☯
- ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
- Vɪᴘ᭄☯︎Aᴅɪᴛʏᴀ࿐Yᴛ
- ꧁༆•❤༒☬p@r@s☬༒❤•༆꧂
- Sᴋ᭄SᴀʙBɪʀ.࿐❥︎
- ㅤNｅｒｖｏａｓａ
- ❤•༆★ 𝐒URAJ ★༆•❤
- ॐ꧁༒☬Ɓ☯Ꞩ$☬༒꧂
- CRX _Ꮇᴀᴀ _ Ꮶᴀ _Ꮮᴀᴅʟᴀ
- Ⓥ
- ꧁H҉A҉C҉K҉E҉R҉꧂
- ᎷᎡ᭄✿ᴿᵃʲᵘ࿐⁰⁷
- ⚔.𝗢𝗣 ★ Nᴏʙɪᴛa ᶠᶠ. ⚔
- ꧁༒ ☬★❤️DÈÈPÃk❤️★ ☬༒꧂
- ꧁༒♥ⒶⓃⓊⒿ ♥༒꧂
- ᴼᴾ᭄✰ɴᴏʙɪᴛᴀ♔
- ॐ♤𒆜༒༺𝕯Ɇ⩔ЇⱠ༻༒𒆜♤
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निकनेम किस तरह से बदल सकते हैं?
नाम बदलना बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करना होगा:
1) Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें और लॉगिन करें।
2) प्रोफाइल को खोलें और यहां पर आपको नाम के पास एडिट का बटन दिखेगा, उसे चुनें।
3) एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, जहां नाम के पास पेन्सिल का विकल्प होगा, उसे चुनें।
4) एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहां पर आपको नया नाम डालना है और फिर 390 डायमंड्स द्वारा पेमेंट करें।
नाम तुरंत ही बदल जाएगा। अगर आपके पास रिनेम कार्ड मौजूद है, तो फिर आपको रिडीम कोड की जरूरत भी नहीं लगने वाली है।