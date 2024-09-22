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80 स्टाइलिश और अनोखे नाम जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified Sep 22, 2024 16:00 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Guild Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड के लिए स्टाइलिश नाम रखने का ट्रेंड काफी समय से है। इस तरह के नाम से आपकी गिल्ड एकदम अलग दिखती है और लोगों के मन में इसे लेकर काफी अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से गिल्ड के लिए लीडर्स को स्टाइलिश नाम रखना चाहिए। इस आर्टिकल में हम 80 अनोखे नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है।

80 स्टाइलिश और अनोखे नाम जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है

आप नीचे दिए गए गिल्ड नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

1. BLΛƆKPIИK

2. Re-iηɔคrηคted

3. ☠Ŧɇสm 𝕱𝖎𝖌𝖍𝖙𝖊𝖗s☠

4. Ñîghtŵølves

5. Ƒoℝwaℝds

6. 丂умρнσηιєѕ

7. 😈M¤ŘţaĮş😈

8. Mi§creαnts

9. ༒☬Dîámøñds ༒☬

10. Ŗåĩñbøŵ Šťìťċĥ

11. SHa∂ow͢͢͢s

12. ŤhůňđĕŘous

13. ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤─kïllérs

14. Tєam Tєภaςเoยร

15. ŵĨŢꀌđᖆᗩŵᗩŁ

16. I𝖓𝖘τi𝖓¢ts

17. ĢắḾ£ℝs

18. ◥Pàñťhéřs

19. 丹ภᵍe🅻s

20. Drคgon Dιναѕ

21. Bee†ℓes

22. Ďẫn₲€℟¤Ửֆ

23. Ɋửᾃʀţž

24. FαbulØus FØur

25. Team ʞɹoʍʞɔo͢͢͢lƆ

26. Wᴀlkerʂ

27. ✦Ꭿñgєℓs ÃNĐ Dêvïľ✦

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28. ฿EACH ฿¤¥$

29. $ñî¶£®s

30. 𝕶🅽i𝖌hʇร

31. Ɋ℧ℯℯηS

32. D€∆±H☢

33. Ğłøřious

34. ĦɄ₦₮Ɇ℟S

35. Đ€ŞŦŘỮĆŦØŘS༒

36. ๖ۣۜ༼ŦͭEͤÅͣMͫ༽﻿༻

37. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️

38. Sɭʌƴɘʀs

39. ֆӄɨʟʟʐ

40. WiʑαяdS

41. ᴸᴱᴳᴱᴺᴰS

42. Ɠαɳɠʂƚҽɾs

43. ᑌᑎᎥɊᑌΞㅤ

44. ۝ᵗʰᵉ★cɭʋɓ

45. ༒☬ɓʌtɱeŋ☬☆

46. Tʜɘ Dʌʀĸ Dudes

47. ƴʌ͢ɴкᶓɛs

48. ѴƸƝƓƩƛℕȻ̴Є

49. Ɏ₮༄ᶦᶰᵈ᭄₲₳₦₲࿐

50. §†or₥†rooþêr§

51. ᵀʰᵉ ᴰᵉᵛⁱˡˢ

52. κïηgd⊕m

53. ꧁༺աօʟʋɛֆ༻꧂

54. ᔕᑕᗩᖇᗴᑕᖇᗝᗯᔕ

55. 尺乇匚Ҝㄥ乇丂丂

56. ×BOOYAH!×

57. ŴΔŁŁŞ

58. ꁝꄲꉣꏂ

59. ☬DₑMₒNS☬

60. ΓHΞ SHДDФЩ

61. ▒­░αωακε░▒

62. Đ€ŞŦŘỮĆŦ

63. ᴮᵃᵈ ᴼᵐᵉⁿ

64. G̶i̶a̶n̶t̶s̶

65. ★彡[ꜰᴀɪᴛʜ]彡★

66. $нѳѳтёя$

67. dεα†hジ

68. SCДЯΞD

69. VƗĆƗØỮŞ

70. Dᵣₒwn

71. S░Ф░Ц░L

72. ᔕᑭᗴᑕ丅ᗴᖇᔕ

73. ★彡ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ彡★

74. ᗴᗩᖇ丅ᕼɊᑌᗩKᗴ

75. ＤＵＳＫ

76. Ꮆㄖㄒ卄

77. Pаяапѳїа

78. ᖴᗩᗪᎥᑎǤ

79. ᴜɴᴅᴇʀᴛᴏɴᴇ

80. ŦĦ€ €ΜƤƗŘ€

youtube-cover

Free Fire MAX में गिल्ड का नाम बदलना बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ 500 डायमंड्स लगेंगे और गिल्ड का लीडर होना चाहिए।

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