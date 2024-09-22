Guild Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में गिल्ड के लिए स्टाइलिश नाम रखने का ट्रेंड काफी समय से है। इस तरह के नाम से आपकी गिल्ड एकदम अलग दिखती है और लोगों के मन में इसे लेकर काफी अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से गिल्ड के लिए लीडर्स को स्टाइलिश नाम रखना चाहिए। इस आर्टिकल में हम 80 अनोखे नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है।
80 स्टाइलिश और अनोखे नाम जिन्हें Free Fire MAX में गिल्ड के लिए उपयोग किया जा सकता है
आप नीचे दिए गए गिल्ड नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं:
1. BLΛƆKPIИK
2. Re-iηɔคrηคted
3. ☠Ŧɇสm 𝕱𝖎𝖌𝖍𝖙𝖊𝖗s☠
4. Ñîghtŵølves
5. Ƒoℝwaℝds
6. 丂умρнσηιєѕ
7. 😈M¤ŘţaĮş😈
8. Mi§creαnts
9. ༒☬Dîámøñds ༒☬
10. Ŗåĩñbøŵ Šťìťċĥ
11. SHa∂ow͢͢͢s
12. ŤhůňđĕŘous
13. ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤─kïllérs
14. Tєam Tєภaςเoยร
15. ŵĨŢꀌđᖆᗩŵᗩŁ
16. I𝖓𝖘τi𝖓¢ts
17. ĢắḾ£ℝs
18. ◥Pàñťhéřs
19. 丹ภᵍe🅻s
20. Drคgon Dιναѕ
21. Bee†ℓes
22. Ďẫn₲€℟¤Ửֆ
23. Ɋửᾃʀţž
24. FαbulØus FØur
25. Team ʞɹoʍʞɔo͢͢͢lƆ
26. Wᴀlkerʂ
27. ✦Ꭿñgєℓs ÃNĐ Dêvïľ✦
28. ฿EACH ฿¤¥$
29. $ñî¶£®s
30. 𝕶🅽i𝖌hʇร
31. Ɋ℧ℯℯηS
32. D€∆±H☢
33. Ğłøřious
34. ĦɄ₦₮Ɇ℟S
35. Đ€ŞŦŘỮĆŦØŘS༒
36. ๖ۣۜ༼ŦͭEͤÅͣMͫ༽༻
37. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️
38. Sɭʌƴɘʀs
39. ֆӄɨʟʟʐ
40. WiʑαяdS
41. ᴸᴱᴳᴱᴺᴰS
42. Ɠαɳɠʂƚҽɾs
43. ᑌᑎᎥɊᑌΞㅤ
44. ᵗʰᵉ★cɭʋɓ
45. ༒☬ɓʌtɱeŋ☬☆
46. Tʜɘ Dʌʀĸ Dudes
47. ƴʌ͢ɴкᶓɛs
48. ѴƸƝƓƩƛℕȻ̴Є
49. Ɏ₮༄ᶦᶰᵈ᭄₲₳₦₲࿐
50. §†or₥†rooþêr§
51. ᵀʰᵉ ᴰᵉᵛⁱˡˢ
52. κïηgd⊕m
53. ꧁༺աօʟʋɛֆ༻꧂
54. ᔕᑕᗩᖇᗴᑕᖇᗝᗯᔕ
55. 尺乇匚Ҝㄥ乇丂丂
56. ×BOOYAH!×
57. ŴΔŁŁŞ
58. ꁝꄲꉣꏂ
59. ☬DₑMₒNS☬
60. ΓHΞ SHДDФЩ
61. ▒░αωακε░▒
62. Đ€ŞŦŘỮĆŦ
63. ᴮᵃᵈ ᴼᵐᵉⁿ
64. G̶i̶a̶n̶t̶s̶
65. ★彡[ꜰᴀɪᴛʜ]彡★
66. $нѳѳтёя$
67. dεα†hジ
68. SCДЯΞD
69. VƗĆƗØỮŞ
70. Dᵣₒwn
71. S░Ф░Ц░L
72. ᔕᑭᗴᑕ丅ᗴᖇᔕ
73. ★彡ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ彡★
74. ᗴᗩᖇ丅ᕼɊᑌᗩKᗴ
75. ＤＵＳＫ
76. Ꮆㄖㄒ卄
77. Pаяапѳїа
78. ᖴᗩᗪᎥᑎǤ
79. ᴜɴᴅᴇʀᴛᴏɴᴇ
80. ŦĦ€ €ΜƤƗŘ€
Free Fire MAX में गिल्ड का नाम बदलना बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ 500 डायमंड्स लगेंगे और गिल्ड का लीडर होना चाहिए।