Free Fire MAX में हर कोई स्टाइलिश नाम बनाना चाहता है। हालांकि, यह काम आसान नहीं है और कई प्लेयर्स को बेहतर आईडिया भी नहीं आते हैं। ऐसे में कुछ प्लेयर्स स्टाइलिश नाम नहीं तैयार कर पाते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम 80 स्टाइलिश नामों के विकल्पों पर नज़र डालेंगे।

80 स्टाइलिश और अनोखे नाम जिन्हें Free Fire MAX में खिलाड़ी उपयोग कर सकते हैं

SƬIПY ℒ𝑒𝑔𝑒𝓃𝒹 ℳศfเส ŠTØŔM HΞΛDSH0T Çlöwn Uηκηοωη Fig𝕙ter Ðrสcմlส G𝓊ήήer Joψful ƧภiƤeя Mสyheϻ 乇χρℓσяєя ᖘresti𝕘e Iᴍ͢͢͢ϻortal Dคret0kiℓℓ❥ ༺HAŦE༻ STRØKE ꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂ BØØS Dⱥngeℝ͢͢͢ouຮ 𝕂𝕚𝕝𝕝 𝕊𝕨𝕚𝕥𝕔𝕙 υηκηοωη 艾 STØÑÊR 艾B!t¢h k!||€r٭ R U D R A٭ ꧁•Leͥgeͣnͫd•ᴸⁱˢᵃ꧂ 亗 Ꭾɪᴋᴀᴄʜᴜ 亗 •Iᴍ Nɪᴋᴀ🌝🤘🏻• Iήsͥⱥnͣeͫ 69बन्दूक वाली GARIB LADKA Špicÿ Girł तात्या बिछु иαиι ραяι𓊈 𒆜MAJ𒆜𓊉I Ŋterŋatııoŋal ǷwįȠçǯzx ⚡TheƑlαsh⚡ ⓓⓞⓛⓛ父 ★खलनायक★ 父ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ Ꭰ𐍂Λᴄ͢͢͢ᵘᏞ×͜× EviLDoeR× NiTeS बापッआया PSYCHO』 🐹ÊVÎŁツĐÊÁĐŠHØ Dark Horse Eagle Eye Devil PluTo PsYcho KiLLer G.O.A.T. GiANt KiLLer B055 4Lph4 #SlaughTER# SplENdId MASter Omni-Man AQuAchAmp TenaciOS PheonixX buFF Guy kNIghT Storm-BreaKER The Invincible D4n9er0u5 Fei5ty Fury 6L4cK H4wK #3L4CK 3IRD# D4rK f0rCE Ze4l05 Dr490N 3E457 7hE 9uY 亗ᏦᎥᏞᏞᎬᏒᎬ★ᏴᎾYツ ℓєgєи∂

Free Fire में नाम किस तरह से बदलें?

आप नीचे दी गई कुछ स्टेप्स द्वारा नाम बदल सकते हैं:

1) Free Fire MAX को अपने डिवाइस पर खोलें।

2) इन्वेंट्री सेक्शन में जाएं और यहां रिनेम कार्ड को ढूंढें।

3) अगर कार्ड नहीं है, तो फिर शॉप से आप उसे खरीद सकते हैं।

4) रिनेम कार्ड खरीदने के बाद आपको उसपर क्लिक करना है।

5) एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पर नाम को पेस्ट करें।

6) आपको कंफर्म करना है और नाम तुरंत ही बदल जाता है।

तुरंत ही नाम बदल जाता है। नेम चेंज के लिए 390 डायमंड्स लगते हैं।

