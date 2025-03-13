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80 अनोखे नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग किया जा सकता है

By Ujjaval E-Sports
Modified Mar 13, 2025 15:54 IST
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)
Free Fire MAX (Image Credit ff.garena.com)

Unique Names: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में सभी को अनोखे और आकर्षक नामों की जरूरत होती है। इसके लिए लोग खुद का नाम बना लेते हैं और कुछ बने बनाए नामों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार नामों से चल रहे ट्रेंड का अनुमान लग जाता है। इस आर्टिकल में हम 80 अनोखे नाम लेकर आए हैं, जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग किया जा सकता है।

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80 अनोखे नाम जिन्हें Free Fire MAX में उपयोग किया जा सकता है

आप नीचे दिए गए विकल्प इस्तेमाल में ले सकते हैं:

1. ◥ΑĢoŅẎ◤

2. ĐУ₦₳₥i₵

3. 卄สωҜ༒Ɛψє

4. Ƨղ☢wbuղղץ

5. ✯rb⇝DƐSƬŘ☯YƐŘ⇝☯

6. ★彡☆ҠĪĿĿƐŔ☆〗

7. ☆ĿOѴƐ❤FF☆

8. ŤƐ尺尺Ø尺

9. ꧁ǤǾĐ₣₳₸Ħ€℟꧂

10. ẴṈǤᏋḼ

11. ۞⎛⎝๖ۣۣۜDȄḾǾŇ⎠⎞۞

12. >ǤĦǾ$Ⱦ

13. ☬ƔȋȻŤǾŕ☬

14. קħǾ६ℵĭẌ

15. ™↔❶←ΞƦƦǾƦ→❶↔™

16. 𝕄Ɽ☠Ꭾ尺Ǿ

17. 〤ӇЄƛƊ . ӇƲƝƬЄƦ〤

18. ᴷᴰ᭄メƓƲƝSツ

19. ᵒᶯᵉ ŜḨǾŤ

20. V£ЍǾΜツ

21. ĐÍΔмǾηĐ

22. ȻĦ⚝Ø$

23. Ƭσ✖ᎥȻ

24. ꧁༒☬MʀPɘʀʆɘct☬☆꧂

25. мɩʛʜ†ƴ

26. Ărìëș:/

27. •|ᴅᴀʀᴋșìďè|•

28. 乙乇Ʋ丂

29. Fʋʀy么

30. мʌʆɩʌ

31. 𒆜ᴮˡᵃᶜᵏᴴᵉᵃʳᵗ𒆜

32. ༺DᵃʳᵏAⁿᵍᵉˡ༺

33. 多ⱢΛĐЄ

34. ʆɛɑɗɛʀ

35. 够uหหყ🐰

36. ☞ֆɨʟɛռȶ☆ɮօʏ☜

37. ༒𝖕𝖘𝖞𝖈𝖍𝖔༒

38. ɮʟǟƈӄ_ӄռɨɢɦȶ

39. V𝖎𝖕𝖊𝖗☠️

40. вιαcк々ᏟᎾᏴᎡᎪ彡

41. JΘ₭Ɇℝ

42. ₵ⱤɎ₴₮₳Ⱡ

43. នᖰ♬ƦƬ♬⩎

44. ╬Ṧᴄᴏᴙᴘɪᴏɴ╬

45. ༺✞ᴅAᴙKsɪᴅe✞༻

46. ツĢắḾ£ℝ♕

47. ₦ḽ₲Ħ₮ḾA℟Ế

48. 🔥FĹΛḾĖ🔥

49. ₵røɳø

50. ÐŔαċåŖyș

51. Dy͢͢͢ήⱥᴍi¢

52. Hüñtër

53. Sĉøüřģė

54. Đłα฿ŁØ

55. Gẫḿėr

56. Ł€Ꮆ€ŇĐ

57. HŸĐRÂ

58. Scơ®pǐơƞ

59. §@v@ğë

60.AŋɠɛƖ

61. ᏃᎾᎷᏰᎥᎬ

62. ცơơɠɛყɱaŋ

63. ℜѺƔคŁ

64. ĞŁĂĐÏÂŤØŘ

65. ƊrⱥgoภFιřε

66. $Ḽ@¥℥℟

67. ĞhÒ§Ţ

68. 么Ç乇

69. VÎČŤÔŘ

70. PØ₰ęiƊòŋ

71. ÐĚӍ҉Ǿ₦

72. ¶®¡n¢€

73. ℭ℟Åℤ¥

74. ᴳᵒᵈɢѧṃє®

75. PÅÑŤHĘŘ

76. Řąvëň

77. 丹𝐿PH丹

78. ﾂJบňįøřﾂ

79. CสקrᎥcᎥouʂ

80. Eℓiaຮ➶

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Free Fire MAX में नाम बदलने के लिए नेम चेंज कार्ड या 390 डायमंड्स लगेंगे।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

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