Ajjubhai (Total Gaming) vs AS Gaming : Free Fire Max में किसके स्टैट्स जबरदस्त है?

Ajjubhai vs AS Gaming : Free Fire Max दुनिया का सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। इस बैटल रॉयल गेम की स्ट्रीम हजारों की संख्या में प्लेयर्स के द्वारा की जाती है। मौजूदा समय में AjjuBhai और AS Gaming सबसे फेमस कंटेंट क्रिएटर है, और इन दोनों यूट्यूबर को करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है।

AjjuBhai के आधिकारिक चैनल पर 34.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स उपलब्ध है। AS Gaming के आधिकारिक चैनल पर 19.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स उपलब्ध है। खैर, इस आर्टिकल में हम AjjuBhai vs AS Gaming : फ्री फायर मैक्स में किसके स्टैट्स बेहतर है, बताने वाले हैं।

नोट : वर्तमान में फ्री फायर भारत में सरकार के द्वारा बैन किया गया है। इस वजह से गेमर्स मैक्स वर्जन को खेलना उचित समझते हैं।

AjjuBhai (Total Gaming) की Free Fire ID और स्टैट्स

AjjuBhai की Free Fire ID 451012596 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

AjjuBhai ने फ्री फायर मैक्स में 12920 स्क्वाड मैच खेलकर 3078 में जीत हासिल की है। उन्होंने 50056 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 5.09 का है। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 1838 मैच खेले हैं इस दौरान उन्होंने 358 में जीत हासिल की है। उन्होंने 7314 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 4.94 का है। उन्होंने सोलो मोड में 1051 मैच खेलकर 95 में जीत हासिल की है। इसके अलावा 2690 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.81 का है।

AS Gaming की Free Fire ID और स्टैट्स

AS Gaming की Free Fire ID 169525329 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

AS Gaming ने फ्री फायर मैक्स में 8068 स्क्वाड मैच खेलकर 1297 में जीत हासिल की है। उन्होंने 21360 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.15 का है। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 2311 मैच खेले हैं इस दौरान उन्होंने 332 में जीत हासिल की है। उन्होंने 6489 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.28 का है। उन्होंने सोलो मोड में 2770 मैच खेलकर 362 में जीत हासिल की है। इसके अलावा 10352 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 4.30 का है।

तुलना

Ajjubhai AS Gaming Types of matches Solo Duo Squad Solo Duo Squad Number of matches 1051 1838 12920 2770 2311 8068 Wins 95 358 3078 362 332 1279 Win rate 9.03% 19.47% 23.82% 13.06% 14.36% 15.85% Kills 2690 7314 50056 10352 6489 21360 K/D ratio 2.81 4.94 5.09 4.30 3.28 3.15

फ्री फायर मैक्स में AjjuBhai और AS Gaming के स्टैट्स की तुलना करने में पाया गया है कि AjjuBhai ने AS Gaming के मुक़ाबले सोलो और डुओ मोड में ज्यादा मैच खेले हैं लेकिन AS Gaming ने स्क्वाड मोड में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं। इसलिए, उनकी डुओ और स्क्वाड में ज्यादा K/D रेश्यो है।

Poll : 0 votes