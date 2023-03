AS Gaming vs B2K : Free Fire Max में (मार्च 2023) के अंदर किसके स्टैट्स बढ़िया है?

AS Gaming vs B2K : Free Fire Max दुनिया का सबसे पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। इस बैटल रॉयल गेम की स्ट्रीम हजारों की संख्या में प्लेयर्स के द्वारा की जाती है। मौजूदा समय में AS Gaming और B2K सबसे जाने माने कंटेंट क्रिएटर है, और इन दोनों यूट्यूबर को करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है।

AS Gaming के आधिकारिक चैनल पर 34.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स उपलब्ध है। B2K के आधिकारिक चैनल पर 2.96 मिलियन सब्सक्राइबर्स उपलब्ध है। खैर, इस आर्टिकल में हम AS Gaming vs B2K : फ्री फायर मैक्स में किसके स्टैट्स बेहतर है, बताने वाले हैं।

नोट : वर्तमान में फ्री फायर भारत में सरकार के द्वारा बैन किया गया है। इस वजह से गेमर्स मैक्स वर्जन को खेलना उचित समझते हैं।

AS Gaming की Free Fire ID और स्टैट्स

AS Gaming की Free Fire ID 169525329 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

AS Gaming ने फ्री फायर मैक्स में 8072 स्क्वाड मैच खेलकर 1282 में जीत हासिल की है। उन्होंने 21409 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.15 का है। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 2312 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 332 में जीत हासिल की है। उन्होंने 6490 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.28 का है। उन्होंने सोलो मोड में 2772 मैच खेलकर 362 में जीत हासिल की है। इसके अलावा 10355 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 4.30 का है।

B2K की Free Fire ID और स्टैट्स

B2K की Free Fire ID 320653047 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

B2K ने फ्री फायर मैक्स में 9632 स्क्वाड मैच खेलकर 1762 में जीत हासिल की है। उन्होंने 56395 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 7.15 का है। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 3146 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 513 में जीत हासिल की है। उन्होंने 14875 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 5.65 का है। उन्होंने सोलो मोड में 1410 मैच खेलकर 173 में जीत हासिल की है। इसके अलावा 4650 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.76 का है।

AS Gaming vs B2K :

दो यूट्यूबर के स्टैट्स की तुलना में किसके स्टैट्स बढ़िया है?

AS Gaming B2K मैच के प्रकार सोलो डुओ स्क्वाड सोलो डुओ स्क्वाड मैच की संख्या 2772 2312 8072 1410 3146 9632 जीत 362 332 1282 173 513 1762 जीत प्रतिशत 13.05% 14.35% 15.88% 12.26% 16.30% 18.29% किल्स 10355 6490 21409 4650 14875 56247 K/D रेश्यो 4.30 3.28 3.15 3.76 5.65 7.15

दोनों के स्टैट्स की तुलना करने में पाया गया है, कि B2K का जीत प्रतिशत और K/D रेश्यो AS Gaming से डुओ, और स्क्वाड मोड में अच्छा है, लेकिन सोलो में AS Gaming का बेहतर है।

Poll : 0 votes