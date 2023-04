AS Gaming vs Lokesh Gamer : Free Fire Max में किसके स्टैट्स जबरदस्त है?

AS Gaming vs Lokesh Gamer : Free Fire Max विश्व का सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। इस बैटल रॉयल गेम की स्ट्रीम हजारों की संख्या में प्लेयर्स के द्वारा की जाती है। मौजूदा समय में AS Gaming और Lokesh Gamer सबसे जाने माने कंटेंट क्रिएटर है, और इन दोनों यूट्यूबर को करोड़ों दर्शकों के द्वारा देखा जाता है।

AS Gaming के आधिकारिक चैनल पर 19.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स उपलब्ध है। Lokesh Gamer के आधिकारिक चैनल पर 15.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स उपलब्ध है। खैर, इस आर्टिकल में हम AS Gaming vs Lokesh Gamer : फ्री फायर मैक्स में किसके स्टैट्स बेहतर है, बताने वाले हैं।

नोट : वर्तमान में फ्री फायर भारत में सरकार के द्वारा बैन किया गया है। इस वजह से गेमर्स मैक्स वर्जन को खेलना उचित समझते हैं।

AS Gaming की Free Fire ID और स्टैट्स

AS Gaming की Free Fire ID 169525329 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

AS Gaming ने फ्री फायर मैक्स में 8081 स्क्वाड मैच खेलकर 1285 में जीत हासिल की है। उन्होंने 21446 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.16 का है। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 2312 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 332 में जीत हासिल की है। उन्होंने 6490 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.28 का है। उन्होंने सोलो मोड में 2776 मैच खेलकर 363 में जीत हासिल की है। इसके अलावा 10379 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 4.30 का है।

Lokesh Gamer की Free Fire ID और स्टैट्स

Lokesh Gamer की Free Fire ID 220528068 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image Credit : Garena)

Lokesh Gamer ने फ्री फायर मैक्स में 3653 स्क्वाड मैच खेलकर 786 में जीत हासिल की है। उन्होंने 7160 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.50 का है। इस खिलाड़ी ने डुओ मोड में 1559 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 158 में जीत हासिल की है। उन्होंने 2695 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 1.92 का है। उन्होंने सोलो मोड में 1385 मैच खेलकर 141 में जीत हासिल की है। इसके अलावा 2863 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.30 का है।

AS Gaming vs Lokesh Gamer के स्टैट्स की तुलना में किसके स्टैट्स बढ़िया है?

AS Gaming Lokesh Gamer मैच के प्रकार सोलो डुओ स्क्वाड सोलो डुओ स्क्वाड मैच की संख्या 2776 2312 1285 1385 1559 3653 जीत 363 332 1285 141 158 786 जीत प्रतिशत 13.07% 14.35% 15.90% 10.18% 10.13% 21.51% किल्स 10379 6490 21446 2863 2695 7160 K/D रेश्यो 4.30 3.28 3.16 2.30 1.92 2.50

दोनों के स्टैट्स की तुलना करने में पाया गया है, कि AS Gaming का जीत प्रतिशत Lokesh Gamer की तुलना में सोलो और डुओ में बढ़िया है लेकिन Lokesh Gamer का स्क्वाड में जबरदस्त है। AS Gaming का K/D रेश्यो तीनों में बढ़िया है।

