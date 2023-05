EVENT : Free Fire Max में खिलाड़ियों को लगातार टॉप-अप इवेंट प्रदान किया जाता है जिसमें डायमंड्स का टॉप-अप करके मुफ्त में आइटम को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, इन-गेम इवेंट शामिल होने से पहले डेटा माइनर्स के अनुसार इवेंट लीक हो जाते हैं। हाल ही में Bebop टॉप-अप इवेंट लीक हुआ है जो नेक्स्ट इन-गेम जुड़ने वाला है।

गेमर्स टॉप-अप इवेंट में रिक्वायरमेंट के आधार पर डायमंड्स का टॉप-अप करके मुफ्त में आइटम को प्राप्त कर सकते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में Bebop टॉप-अप इवेंट लीक हुआ : सर्वर, रिवार्ड्स, शुरू होने की तारीख और अन्य जानकारी बताने वाले हैं।

Free Fire Max में Bebop टॉप-अप इवेंट लीक हुआ : सर्वर, रिवार्ड्स, शुरू होने की तारीख और अन्य जानकारी

प्रसिद्ध डेटा माइनर VIPClown ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम अनुसार Bebop टॉप-अप इवेंट को रिवील किया है। पोस्टर के अनुसार नेक्स्ट टॉप-अप इवेंट 23 मई 2023 को शामिल होगा। जबकि वो 29 मई 2023 तक रनिंग पर चलेगा। ये इवेंट भारत, बांग्लादेश और सिंगापूर सर्वर पर जुड़ने की उम्मीद है।

लीक वीडियो के अनुसार खिलाड़ियों को दो इनाम मिलेंगे। प्लेयर्स 100 डायमंड्स और 200 डायमंड्स के टॉप-अप आधार पर आइटम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं :

100 डायमंड्स का टॉप-अप करके मुफ्त में Bebop बैकपैक ले

200 डायमंड्स का टॉप-अप करके मुफ्त में Jazzblow ले

गेमर्स रिक्वायरमेंट के आधार पर मुफ्त में आइटम प्राप्त कर सकते हैं। अगर खिलाड़ियों को दोनों इनाम एक साथ में प्राप्त करना है। गेमर्स 200 डायमंड्स का टॉप-अप करके दोनों इनाम को क्लैम कर सकते हैं।

भारतीय सर्वर पर इन-गेम टॉप-अप सेंटर में 160 भारतीय रूपये में टॉप-अप कर सकते हैं और इवेंट में जाकर आइटम ले।

