Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में Better With Buddy इवेंट को जोड़ा गया है। इसमें खिलाड़ियों को टोकन्स के आधार पर शानदार रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम Better With Buddy इवेंट से मुफ्त में इमोट्स और वाउचर्स कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर नजर डालने वाले हैं।

Free Fire MAX में Better With Buddy इवेंट की हुई एंट्री: जानिए मुफ्त में इमोट्स और वाउचर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

Better With Buddy इवेंट (Image via Garena)

इस बैटल रॉयल गेम में Better With Buddy इवेंट की एंट्री 27 फरवरी 2024 को हुई थी। यह इवेंट कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाएगा। इस इवेंट में खिलाड़ियों को मिशन्स पूरे करने पर Buddy Coin प्राप्त होंगे। इन टोकन्स की मदद से इमोट, वाउचर और रूम कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं।

यहां पर खिलाड़ियों को Better With Buddy इवेंट में उपस्थित मिशन्स की जानकारी दी गई है:

बैटल रॉयल, क्लैश स्क्वाड और लोन वुल्फ मोड में 2 मैच खेलकर Buddy Coin प्राप्त कर सकते हैं।

बैटल रॉयल, क्लैश स्क्वाड और लोन वुल्फ मोड में 8 मैच खेलकर Buddy Coin प्राप्त कर सकते हैं।

बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड मोड में 10 बार फ्रेंड्स की मदद करके Buddy Coin प्राप्त कर सकते हैं।

बैटल रॉयल, क्लैश स्क्वाड और लोन वुल्फ मोड में फ्रेंड के साथ 20 मैच खेलकर Buddy Coin प्राप्त कर सकते हैं।

Better With Buddy इवेंट के एक्सचेंज सेक्शन में खिलाड़ियों को टॉप, जूट, हेड, मास्क, इमोट और वाउचर्स मिल रहे हैं। इन सभी को टोकन्स के आधार पर रिडीम कर सकते हैं।

Better With Buddy इवेंट से कोइन कैसे प्राप्त करें?

Better With Buddy इवेंट (Image via Garena)

स्टेप 1: स्मार्टफोन में खिलाड़ियों को Free Fire MAX गेम को लॉगिन करना होगा।

स्टेप 2: लॉबी स्क्रीन में बायीं ओर "Events" वाले बटन पर टच करना होगा।

स्टेप 3: स्क्रीन पर "Activities" वाले टैब पर टच करना होगा। उसके बाद "Better With Buddy" इवेंट को चुनना होगा।

स्टेप 4: दायीं ओर "Claim" वाले बटन पर टच करके Buddy Coin को प्राप्त कर सकते हैं। एक्सचेंज स्टोर में जाकर पसंदीदा आयटम्स को रिडीम कर सकते हैं।