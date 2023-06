EVENT : Free Fire Max में x Spider-Man: Across the Spider-Verse कोलैबोरेशन चल रहा है। इस ख़ुशी में डेवेलपर हर दिन न्यू इवेंट को सीरीज में प्रस्तुत कर रहे हैं। गेमर्स इवेंट में भाग लेकर मिशन को पूरा करके कॉस्मेटिक और एक्सपेंसिव आइटम को क्लैम कर सकते हैं। इस सीरीज में Deal Damage To Win इवेंट देखने को मिला है। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में Deal Damage To Win इवेंट : मुफ्त में पाएं स्किन और अन्य रिवार्ड्स पर नजर डालने वाले हैं।

Free Fire Max में Deal Damage To Win इवेंट : मुफ्त में पाएं स्किन और अन्य रिवार्ड्स

Free Fire Max में x Spider-Man: Across the Spider-Verse सीरीज चल रही है। गेमर्स को Deal Damage to Win पोस्टर देखने को मिल जाएगा। भारतीय सर्वर पर Deal Damage To Win इवेंट को 9 जून 2023 को जोड़ा गया था। जबकि वो 15 जून 2023 तक रनिंग पर है। गेमर्स इवेंट में भाग लेकर मुफ्त में इनाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस इवेंट की रिक्वायरमेंट डैमेज पर आधारित है। नीचे रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं :

Deal Damage To Win इवेंट (Image via Garena)

गेम के अंदर नीचे दी गई रिक्वायरमेंट को पूरी करना होगा :

5000 डैमेज देकर मुफ्त में Bonfire ले

10000 डैमेज देकर मुफ्त में पेट स्किन : "Spider-Verse" Moony ले

20000 डैमेज देकर मुफ्त में Moony ले

अगर गेमर्स तीनों इनाम को एक साथ में क्लैम करना चाहते हैं। उन्हें मिशन के आधार रप 20000 डैमेज के साथ में डील करना होगा। उसके बाद में तीनों आइटम को क्लैम कर सकते हैं।

Free Fire Max में Deal Damage To Win इवेंट से आइटम कैसे प्राप्त करें?

स्टेप 1: स्मार्टफ़ोन में गेम को बूट करना होगा। लॉबी में लेफ्ट साइड इवेंट वाले बटन पर टच करें।

स्टेप 2: इवेंट के साइड में Spider-Verse टैब पर टच करना होगा। लेफ्ट साइड मेन्यू खुल जाएगा।

स्टेप 3: गेमर्स Deal Damage For Moony इवेंट पर टच करें।

स्टेप 4: मिशन पुरे होने पर राइट साइड क्लैम बटन पर टच करके आइटम प्राप्त करें।

Poll : 0 votes