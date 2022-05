Garena Free Fire Max में के डेवेल्पर्स ने हर बार की तरह गेम के अंदर नया इवेंट लॉन्च किया है। इसमें खिलाड़ियों के लिए अनोखे और लिजेंड्री आइटम मौजूद है। खास बात यह है की गेमर्स इन इनाम को बिना डायमंड्स खर्च करके मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।

पिछले इवेंट के अनुसार खिलाड़ियों को 100% बोनस मिलने वाला है। बैटल रॉयल के कैलेंडर सेक्शन में ग्रीन टॉप-अप इवेंट चल रहा है। गेमर्स इवेंट में जाकर लिजेंड्री बैकपैक और स्काइबोर्ड की खास स्किन प्राप्त कर सकते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Garena Free Fire Max में Demonic Grin टॉप-अप इवेंट : मुफ्त में पाएं लिजेंड्री बैकपैक और स्काइबोर्ड स्किन बताने वाले हैं।

Garena Free Fire Max में Demonic Grin टॉप-अप इवेंट : मुफ्त में पाएं लिजेंड्री बैकपैक और स्काइबोर्ड स्किन

गरेना फ्री फायर मैक्स के अंदर ग्रीन टॉप-अप इवेंट 31 मई 2022 को शामिल किया गया है और ये इवेंट 5 जून तक चलने वाला है। Demonic ग्रीन स्काइबोर्ड और Demonic ग्रीन बैकपैक स्किन शामिल है। गेमर्स नीचे मौजूद टॉप-अप करके आइटम अनलॉक कर सकते हैं:

1) Demonic ग्रीन स्काइबोर्ड: Top up 100 diamonds in the game.

2) Demonic ग्रीन बैकपैक: Top up 500 diamonds in the game.

गेमर्स इन डायमंड्स का टॉप-आप करके ऊपर मौजूद इनाम को मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं।

Free Fire Max में Demonic ग्रीन टॉप-अप इवेंट में कैसे जाएं?

खिलाड़ियों को इस इवेंट से मुफ्त में आइटम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को ग्रीन टॉप-अप इवेंट में जाना होगा। उसके बाद इन-गेम टॉप-अप सेंटर से डायमंड्स टॉप-अप करके आइटम को अनलॉक कर सकते हैं।

इन-गेम टॉप-अप (Image Credit : Garena)

स्टेप 1: खिलाड़ियों को फ्री फायर मैक्स ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद Demonic टॉप-अप इवेंट पर क्लिक करना पड़ेगा।

स्टेप 2: इवेंट में जाकर राइट साइड टॉप-अप बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। ये दोनों आइटम अनलॉक हो जाएंगे।

LIVE POLL Q. 0 votes so far