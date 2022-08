Fact Check : Free Fire Max में कॉस्मेटिक और एक्सपेंसिव इनाम काफी प्रसिद्व है। जैसे गन स्किन, कस्टम्स, इमोट्स और अन्य इनाम आदि। इन सभी आइटमों को खरीदने के लिए प्लेयर्स को अपने जेब से डायमंड्स खर्च करना पड़ता है। डायमंड्स गेम की प्रीमियम करेंसी है और इसे खरीदने के लिए अपने जेब से असली पैसे खर्च करना पड़ता है। दरअसल, कुछ गेमर्स डायमंड्स खरीदने में असमर्थ रहते हैं।

डायमंड्स की काफी ज्यादा मांग होती है। हालांकि, कुछ गेमर्स इस करेंसी को मुफ्त में प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर मौजदू फर्जी तरीकों का उपयोग करते हैं। इसलिए, इस आर्टिकल में हम फैक्ट चैक : क्या Free Fire Max में अनलिमिटेड डायमंड MOD का उपयोग करने पर प्लेयर्स का एकाउंट बैन हो जाता है, बताने वाले हैं।

नोट : फ्री फायर को भारतीय सरकार ने आधिकारिक रूप से बैन कर दिया गया है। इस वजह से गेमर्स मैक्स वर्जन को खेलना उचित मानते हैं।

फैक्ट चैक : क्या Free Fire Max में अनलिमिटेड डायमंड MOD का उपयोग करने पर प्लेयर्स का एकाउंट बैन हो जाता है?

डायमंड MOD का उपयोग किया तो एकाउंट बैन हो जाएगा (Image Credit : Garena)

Garena Free Fire Max की प्राइवेसी और पॉलिसी काफी मजबूत है। अगर कोई गेमर्स इन-गेम अच्छा प्रदर्शन करने के लिए चीटिंग और हैकिंग का उपयोग करता है तो प्लेयर्स का एकाउंट डेवेलपर के द्वारा बैन कर दिया जाता है। क्योंकि, FAQ की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्रत्येक वर्ष लाखों एकाउंट बैन किये जाते हैं।

अगर प्लेयर्स अनलिमिटेड डायमंड MOD का उपयोग करते हैं तो प्लेयर्स का एकाउंट पूरी तरह से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा।

बैन होने के बाद अन-बैन नहीं होगा (Image Credit : Garena)

हालांकि, अगर डेवेलपर पूरी तरह से प्लेयर की खिलाफ कोई सबूत ढूंढ लेते हैं तो उनका एकाउंट पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद कभी भी प्लेयर उस एकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है और दोबारा से अन-बैन भी नहीं होगा। प्लेयर्स को स्क्रीन पर कुछ इस तरह एरर देखने को मिलेगा "There are abnormal activities with your account. It has been suspended" आदि।

इस वजह से प्लेयर्स फर्जी एप्लिकेशन, चीटिंग और हैकिंग का यूज नहीं करें। अगर करते हैं तो उनका एकाउंट डेवेलपर बैन कर देंगे।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Sawan E-Sports