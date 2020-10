Free Fire में खिलाडियों के पास गिल्ड बनाने का विकल्प होता है। इसकी मदद से वो टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं और इन-गेम शॉप से इनाम पा सकते हैं। हर कोई अपनी गिल्ड के लिए स्टाइलिश नाम रखने की इच्छा रखता है। आप इन नामों का उपयोग कर सकते हैं।

अगस्त 2020 में Free Fire की गिल्ड के लिए बढ़िया नाम

#1 𝕋𝕙𝕖 𝔸𝕔𝕖

#2 𝕳𝖊𝖑𝖑𝕳𝖔𝖚𝖓𝖉𝖘

#3 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙣𝙨

#4 𝓠𝓾𝓮𝓼𝓽

#5 𝚆𝚘𝚕𝚏𝚙𝚊𝚌𝚔

#6 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐬𝐡

#7 Mime

#8 ㄥ乇Ꮆ丨ㄖ几

#9 CLICҜ

#10 ƠƲƬƤԼƛƳЄƊ

#11 𝙶𝚘𝚃𝚘𝚂𝚕𝚎𝚎𝚙

#12 🆉🅴🅰🅻

#13 𝐏𝐨𝐢𝐬𝐨𝐧

#14 ΔŘƗ€Ş

#15 LΞGΞИD

#16 𝓢𝓺𝓾𝓪𝓭

#17 𝙋𝙤𝙒𝙚𝙍

#18 🆅🅸🅿🅴🆁

#19 𝐀𝐬𝐡𝐞𝐬

#20 ᕼᗩᖇᗷᗝᖇ

#21 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞

#22 ΔƤ€Ж

#23 Azure

#24 𝖁𝖎𝖈𝖙𝖔𝖗𝖎𝖔𝖚𝖘

#25 𝓛𝓮𝓸

#26 ᗯᗩᖇᒪᗝᖇᗪᔕ

#27 HeadShot

#28 Psychic

#29 🅰🆂🆃🆁🅾

#30 VΞИФM

Since regular/standard keyboards do not have stylish fonts and symbols, players would have to use websites like fancytexttool.com, fancytextguru.com and lingojam.com to generate them.

आप अलग-अलग सिम्बॉल्स का उपयोग करने के लिए fancytexttool.com, fancytextguru.com और lingojam.com पर जा सकते हैं।

Free Fire में गिल्ड का नाम कैसे बदलें?

गिल्ड का लीडर असल में ग्रुप का नाम बनाते समय रख सकता है। अगर इसके बावजूद उसे बदलने की इच्छा हो तो वो 500 डायमंड्स की मदडी से नाम बदल सकते हैं। इन स्टेप्स का पालन करके आप गिल्ड का नाम बदल सकते हैं।

स्टेप 1: Free Fire खोलें और गिल्ड के विकल्प पर क्लिक करें।

Free Fire खोलें और गिल्ड के विकल्प पर क्लिक करें। स्टेप 2: गिल्ड का विकल्प खुल जाएगा और इसके बाद आपको रिनेम के विकल्प दिख जाएगा, उसपर क्लिक करें।

गिल्ड का विकल्प खुल जाएगा और इसके बाद आपको रिनेम के विकल्प दिख जाएगा, उसपर क्लिक करें। स्टेप 3: एक बॉक्स खुल जाएगा जहां खिलाडी से नया नाम डालने के लिए पूछा जाएगा। वहां ये नाम दाल दें और उसके नीच दिए हुए बटन पर क्लिक करें।

एक बॉक्स खुल जाएगा जहां खिलाडी से नया नाम डालने के लिए पूछा जाएगा। वहां ये नाम दाल दें और उसके नीच दिए हुए बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4: नाम बदल जाएगा।

