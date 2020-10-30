थाईलैंड, पाकिस्तान और वियतनाम के रीजनल क्वालीफायर्स अगले महीने होने वाले हैं। वहां से भी टीमें निकलने वाली हैं। Free Fire India Championship 2020 का अंत 18 अक्टूबर को हुआ था और यहां Total Gaming Esports को जीत मिली थी।
इसमें से टॉप 3 टीमों को Free Fire Asian Continental Series 2020 में हिस्सा लेने का मौका मिलने वाला है। Total Gaming सीधा फाइनल्स खखेलेगी वहीं CRX Elite और Stalwart को प्ले-इन्स को पहले पार करना होगा।
Free Fire Continental Series 2020: एशिया के लिए फॉर्मेट और शेड्यूल
प्ले-इन्स: 22 नवंबर 2020
- 12 टीमें ग्रैंड फाइनल्स में 5 स्थानों के लिए भिड़ेंगी।
- टॉप 5 टीमें ग्रैंड फाइनल्स के लिए आगे बढ़ेंगी।
Arena of Survival Winter 2020: दूसरी और तीसरी रैंक
Free Fire Pro league Thailand: दूसरी और तीसरी रैंक
Indonesia Masters: दूसरी और तीसरी रैंक
Free Fire Tri Nation Cup: दूसरी और तीसरी रैंक
Free Fire India Championship Fall: दूसरी और तीसरी रैंक
Free Fire Summer Cup Taiwan: दूसरी और तीसरी रैंक
Pakistan Qualifier: दूसरी और तीसरी रैंक
ग्रैंड फाइनल्स: 29 नवंबर 2020
- अलग-अलग प्रतियोगिताओं के 7 विजेता और प्ले-इन्स की 5 टीमें फाइनल्स में उतरेंगी।
ग्रैंड फाइनल्स
- 12 टीमें $300,000 डॉलर्स के लिए भिड़ने वाली हैं।
Arena of Survival Winter 2020: पहला स्थान
Free Fire Pro League Thailand: पहला स्थान
Indonesia Masters: पहला स्थान
Free Fire Tri Nation Cup: पहला स्थान
Free Fire India Championship Fall: पहला स्थान
Free Fire Summer Cup Taiwan: पहला स्थान
Pakistan Qualifier: पहला स्थान
क्वालीफाई हो चुकी टीमें:
ग्रैंड फाइनल्स के लिए
1. EVOS Esports ID (Indonesian Masters)
2. NOXSCAPE (Tri Nation Cup Southeast Asia Region)
3. Total Gaming E-Sports (Indian Championship)
4. 我家狗會喝水 (Summer Cup Taiwan Region)
प्ले-इन के लिए
1. RRQ Hades, Onic Olympus (Indonesian Masters)
2. Auto Knockout, Baby Argon (Tri Nation Cup Southeast Asia Region)
3. CRX Elite, Stalwart E-Sports (Indian Championship)
4. LCDS (Summer Cup Taiwan Region)Published 30 Oct 2020, 12:00 IST