FREE FIRE : डेट और टाइम एरर को कैसे ठीक करें ?

Free Fire Date and Time error fixed (Image Credits: Tech Reveal Hindi)

FREE FIRE एक बहुत फेमस बैटल रॉयल गेम है जिसके आज 500M से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं । गेम में खिलाड़ियों को कभी कभी बग और एरर का सामना करना पड़ता है। FREE FIRE के खिलाड़ियों को आज कल एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है । खिलाड़ियों को एक एरर दिख रहा है गेम खोलने पर जो कह रहा है : 'Please make sure the time and date on your device is correct ' अब अगर आपके डिवाइस में टाइम और डेट ठीक भी है, तब भी यह एरर ठीक नहीं होता। यह एक बग है जिसको डेवेलपर्स जल्द ही ठीक कर देंगे और तब तक हम आपको एक तरीका बताएँगे गेम को खेलने का।

स्टेप्स डेट और टाइम एरर को ठीक करने के :

यह नीचे दी गयी ट्रिक ज़्यादातर खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है और वह बिना परेशानी गेम खेल पा रहे हैं :

FREE FIRE गेम बंद कर के सेटिंग्स खोलें। डिवाइस सेटिंग्स में डेट और टाइम सेक्शन पर जाएं। आटोमेटिक डेट और टाइम ऑप्शन को आटोमेटिक टाइम जोन के सहित बंद कर दें। अब अपने हिसाब से डेट से कर दीजिये मैन्युअली। अब होम स्क्रीन पर जा कर FREE FIRE गेम खोलें। अब आप गेम खोल कर आसानी से खेल पाएंगे।

अगर आपको अभी भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप FREE FIRE के कस्टमर सर्विस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अफीशियल्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे । हाल ही में FREE FIRE वालो ने बताया है की उनका OB22 अपडेट ग्लोबल सर्वर्स पर 3 जून को आ जाएगा। यह नया अपडेट अपने साथ एक करैक्टर , pet Falco, M28B स्नाइपर गन और बहुत कुछ ले कर आएगा।