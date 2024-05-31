Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) में स्टाइलिश नाम हर कोई रखना चाहता है। इन सभी चीज़ों के बावजूद पर्याप्त नामों की कमी के कारण कई लोग संघर्ष करते हुए नज़र आते हैं। इस आर्टिकल में हम 100 बेहतरीन नाम लेकर आए हैं, जिन्हें ID के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
Free Fire MAX में 100 जोरदार नाम जिन्हें अपनी ID के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं
1. ßãđßóÿ
2. SOUL々MORTAL
3. ĐØĐ彡pHØeNîx
4. Hydra. | dynamo
5. ꧁༒ᶜʳᵃᶻʸBoy༒꧂
6. ╰ＨＳ╯ｃｒｉｍｉｎａｌ
7. ᴮᵒˢˢ⚔●Lᵉᵍᵉᶰᵈ
8. Badbøy
9. ᏴᎡᎾᎢᎻᎬᎡˢᵟᵁᴬᴰ
10. ＷＨＩＴＥ４４４
11. ✿ ᴍʀ ʟᴜᴄᴋʏ 亗 ✿
12. BADGE ⁹⁹
13. ᶫᵒᵛᵉ°᭄♡ᏴᎾY࿐°
14. J҉O҉K҉E҉R҉
15. 亗『LEGEND』亗
16. Ǥąภgรteℝ
17. 乃丹刀D𝔯ac𝕦la
18. 『Tʜóʀ』
19. 𒅒𝓥𝓮𝓷𝓸𝓶
20. Ƙɨηǥ༒
21. ꧁Rąngeℝ꧂
22. ⧼∂ємση⧽
23. HuNg®¥ K¡LL€r
24. RAM 𝙵𝙵 ✓
25. Black 444
26. Pushpa
27. VS. KING ❤️
28. ⓥ RINKU FF
29. Ⓥ ＣＲＩＭＩＮＡＬＦＦ亗
30. BOBY 友
31. ༄●⃝☯Silent°᭄killer࿐
32. 𝙱 𝙰 𝙱 𝚄_𝚂 𝙷 𝙾 𝙽 𝙰
33. 𒆜Ꭺʟᴏɴᴇ♡ᴮᵒʸ࿐
34. STAR•ＬＡＮＺ
35. Single boy⁹⁹
36. 亗ᏦᎥᏞᏞᎬᏒᎬ★ᏴᎾYツ
37. ♛LegenNight♛
38. ꧁☆☬κɪɴɢ☬☆꧂
39. ★ᶦᶰᵈ᭄❂Gᴀᴍᴇʀ࿐
40. ℓєgєи∂
41. ƊᴏㅤσʀㅤƊɪᴇㅤ⓿❸
42. 亗 Ꭲ ɪ ᴛ ᴀ ɴ 亗
43. ☆꧁༒ ☬S.H.I.E.L.D ☬༒꧂☆
44. ⚡Tekⱥshi⚡
45. ꧁☤☞ᏚՓᏞᎠᏆᏋᏒ☜☤꧂
46. ♛N.O.O.B♛
47. ΒαβγGΔΝG·ヅ
48. ×͜×ㅤ𝙰𝙻𝙾𝙽𝙴ㅤ𝙱𝙾𝚈 亗
49. ◤𝑺 𝑨 𝑻 𝒀 𝑨 𝑴 ◢
50. ╰‿╯ㅤϟＴＥＲＲＯＲ†
51. ☠︎खूनी दरिंदा☠
52. ༄ᶦᶰᵈ᭄Aིkαຮh࿐
53. ༺KiLLeR༻
54. CREW❄️Ŧﺂℜۼ•❄️
55. ᴺᴸsᴇᴠᴇɴ°ᴵᴰ
56. ꧁❀Ꮇ🅐Ꮋ🅐Ꮶ🅐Ꮮ❀࿐
57. ꧁༒ⓁⓊ☬ⒾⓈ༒꧂
58. ༒•B□Y•ℓєgєи∂༒
59. 乂°☆ƊΞvιⓁ☆°࿐
60. ★ᴋɪʟʟᴇʀ々दलाल ☯.
61. Ꮮᴀғᴀɴɢᴀsᴀʟᴀ★
62. ᴏᴘ ɢᴀᴍᴇʀ ʏᴛ
63. ιмραятιαℓヅ
64. 亗Bꜱ Lᴇɢᴇɴᴅ !!
65. ░M░O░H░A░N░B░O░S░S░
66. ✿Ɱའ.ʀᴀʜᴜʟ★࿐
67. ☬乂J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰乂☬
68. ˙·٠•●༒☬Pꜱʏᴄʜᴏ Kɪʟʟᴇʀ☬༒●•٠·˙
69. ❖Sʜᴏᴋᴀᴛ᭄ᴮᴼˢˢ
70. तेरी मौत
71. ░K░U░N░A░L░
72. Rᴅx𒆜ᴅʏɴᴀмo࿐
73. ✰ɢσdᬊ᭄Кιℓℓєя᭄
74. ╰ˣ⁴ˢ╮SKYL✿RD
75. ᵀᵉᵃᵐ★ᎳᎪᏒᏒᎥᎾᏒ★
76. ꧁༒𝓓𝓪𝓷𝓲𝓼𝓱༒꧂
77. ★VꕯP_GoDʙᴏʏツ
78. ❦Sorry To Kill❦
79. Vɪᴘᴇʀ巛Vᴇɪɴꜱ
80. ᭄ＲＯＭＥＯ➳
81. ᴄ͢͢͢ʀɪᴍɪɴᴀʟ࿐
82. ×͜×:{King}
83. ☆D3$TRØy3R☆
84. DEViL☬✓✓
85. (-╭╮-)ㅤㅤㅤICE
86. ᴳᵒᵈܔSPEED彡
87. ᴏᴘ●KILLER⁰⁹
88. ༺IND♥SAMURAI
89. CRΛZY❖PLΛYER
90. -Cᵣₑₑₚy-
91. ⒶⒸⒾⒹᨒᨒ
92. PӨIƧӨП×
93. GӨBᄂIПツ
94. ❤GIΛПƬ❤
95. ΛЯᄃΉΣЯ ꔛ
96. 乡ɪɴꜰᴇʀɴᴏ乡
97. BЦЯƧƬ ࿐
98. §hïñê ☂️
99. ❄FRӨSTY❄
100. ༒S̷p̷a̷r̷k̷༒
Free Fire MAX में प्रोफाइल में जाकर आप नाम बदल सकते हैं। इसके लिए नेम चेंज कार्ड या फिर 390 डायमंड्स लगेंगे।