Free Fire Max में बढ़िया गिल्ड नेम्स

NAMES : Free Fire Max में शुरुआत से ही खिलाड़ियों को गिल्ड का फीचर्स प्रदान किया गया है। ये इन-गेम सबसे फायदेमंद विकल्प माना जाता है। क्योंकि, प्लेयर्स अपनी पसंद की मदद से इन-गेम टियर के अनुसार गिल्ड में आवेदन भेजकर जुड़ सकते हैं। गिल्ड में खिलाड़ियों को अनेक फायदे भी मिलते हैं। हर कोई गिल्ड में आकर्षित और स्टाइलिश गिल्ड नेम सेट करना पसंद करता है।
हालांकि, गिल्ड का नाम सिर्फ लीडर ही बदल सकता है, जिसके लिए लीडर को 500 डायमंड्स खर्च करना होगा। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में बढ़िया गिल्ड नेम्स पर नजर डालने वाले हैं।
Free Fire Max में बढ़िया गिल्ड नेम्स
Garena Free Fire Max की प्रोफाइल में स्टाइलिश और आकर्षित गिल्ड नेम्स सेट करने के लिए नीचे लिस्ट दी गई है :
- ꧁ ₦Ø₦ ꧂
- ༻ ░G░O░D░ ༺
- ABCㅤＯＦＩＣＩＡＬ亗
- ⓢⓦⓔⓔⓣ
- 『DARK』ᴷᴺᴵᴳᴴᵀ
- ༒ B∆Y ༒
- ƊᴏNƊɪᴇ
- S H I K A R
- ÅŞŠÄŠŞÏŅŞ
- ∆ | zєяσ | ∆
- 亗 Lᴇɢᴇɴᴅ !
- Born𝚁᭄Win
- ᴴᴵᶻKID
- ///X///Y///Z///
- 〆ᏒuӀҽ࿐
- ᵀᴵᴳᴱᴿ
- ༄ ᶦᶰᵈ᭄KING ࿐
- ＯＶＥＲ☯ＰＯＷＥR
- ᴳᴵᵛᴱ ᵁᴾ
- C҉҉O҉҉O҉҉L҉҉
- Ꭲʀʏ Ꭲɪᴍᴇ
- 丂ㄩ卩卩ㄖ尺ㄒҜ卂尺
- ＤＥＡＴＨ ＳＱＵＡＤ
- ◤ 𝐶 𝐿 U B★
- вroтнerѕ
- D Ξ Λ T H °
- ︻╦╤─☆ABC
- Ɲɪꢺʜꫝɴ
- SWΛⲦ
- 么 Ꮇɪѕѕ᭄ED
- Crazy Killers
- ֆǟʋǟɢɛ ֆǟʍʊʀǟɨ
- J̾IͥN̾K̾S̾
- ᴅᴇᴀᴛʜ メ ᴍᴀᴋᴇʀ
- ᴮᴼᵀ. PLAYERS
- Ⓥ Ⓑⓐⓓⓖⓔ
- ONLY ✿ ʙᴏᴏʏᴀʜ
- ŞØỮŁ◥ᏩᏂᎧᏕϮ
- ʙʟᴀᴄᴋ Wolves
- FEARLESS ™
- ꧁εαgﾚε gαηg
- ᴳᵒᵈ KILLERS
- 丨尺ㄖ几 千丨丂ㄒ丂
- CRΛZYCLOWNS⁰⁹
- ❄ FROZEN ❄
- ꧁𖤍𖤓ᴾᴴᴼᴱᴺᴵˣ
- ╲ PYTH0NS ╲
- NoⵌM3ɾƈყ
- ༆αρɳα ɾαʝ࿐
- FATALꔛ乙乇ひ丂
- -HYPN0父-
- 『OƤ』ཌĐʀᴀɢᴏƝད
- ░₭Ɽł₥₴Ø₦░
- $КЧ БГЦЄ
- WE Łeͥgeͣnͫd
- ꧁ ༒ cℜRAzyᵒ᭄
- 彡Ŝ彡Ħ彡Ã彡Ð彡Ø彡W
- ꧁༒Sorry
- The Victoryless
- ꧁『 BᎯƊ 』
- ¤$pчдёя¤
- ▓▓ＧＨＯＳＴ▓▓
- qlɐzǝ ʞıuƃ
- ᭢ỉᦋꫝᡶ ᠻꪖꪶꪶ
- Дёfч Гѳgїc ◥
- HΞLL FIЯΞ
- Ʉηκηοωη ₵Ⱡ₳₦
- Ꮆㄩ丨ㄥᗪㄥ乇丂丂
- 乂● ₱₹ł₦₡€ ●乂
- ⚡ ㄒ卄乇 Ƒㄥα丂卄 ⚡
- ᵀᵉᵃᵐᙎᓿᘉ
- Եօ×íϲ ʍɑƒíɑ ™
- ɖǟʀӄ ɦօʀֆɛ
- 〄ᴾᴿᴼ GuᎥl𝖉d
- ꪹꫀꪜꫀ᭢ᦋꫀ ᡶꪖƙꫀ
- ❦ĐⒶⓇⓀĐⒺⓋⒾȽ
- S҉i҉l҉e҉n҉t҉ ҉S҉t҉a҉r҉
- ꈵꀤ꒒꒒ ꌚꅐꀤꋖꇃꀍ
- ‿╯ TOXIC ᴳᵒᵈ
- ◥░ EZ4 ░ ◤
- ☬ ТᎻᎬ༒KINGS ☬
- ₩Ø₦ĐɆⱤ₣ɄⱠ
- ᖇᗴᑕᛕᒪᗴ ᔕ ᔕ
- ᴹᴿ メ WINNERS࿐
- - Ϝꍏ†ꍏL 4-
- ᶦᶰᵈ᭄ Thugs
- 么 彡ŞΔVΔǤ€彡 么
- ONLY ☯ Ꮮᴇɢᴇɴᴅꜱ
- 0 ʟօֆɛֆ
- ᵉᵛⁱˡ ᵈᵒᵉʳ
- fαтαℓ fυѕισи
- ◤ ιи ѕυяgєитѕ ◢
- ԃɾαɠσɳ Ⴆυϝϝ
- Ultimate war
- 𒆜MAJ𒆜𓊉I
- ωє я gнσѕт
- ░Ꮇ░ᴀ░ꜰ░ɪ░ᴀ░ᶠ
- 亗 ƬᎾχᏆC
- 么 βŁØØĐ 么
- гคչ๏г
- ƊคʀKLord
- ☬ТᎻᎬ ༒ KINGS☬
- M͢͢͢ץรtiqบe
- ◤ Dͩoͦoͦmͫeͤdͩ◢
- ƘƖԼԼЄƦֆ❄
- ᎡᴏʏᴀᏞ ☯ FIRE
- ꉓꍏ꓄ꍏ꒒ꌩꌗ꓄ꌗ
- 千乇尺ㄖ ࿇ 匚丨ㄖㄩ丂
- ĐØØΜŞ ĐΔ¥
- - 丹Ƥex -
- ▀▄ⓂⒶⒼⒾⒸⒾⒶⓃ▀▄
- GЯey hounds
- Brutal ༉ 卂ʀᴍʏ
- тєαм 乂 ∂яαgσ
- .ＢＬＡＣＫ ＬＩＳＴ.
- BLACKnWHITE
- ༄ᴿᴰˣ᭄BOMB࿐⁷¹
- 蒙.ʀᴇᴅ々ᴅᴇᴍᴏɴ
- 『0』 ϻᴀƑɪᴀ ツ ☂⁴
- P O W E R ™
- ~ S𝚌ᵣₑₐᗰ ~
- • ᵗʰᵉ ᵉᵐᵖⁱʳᵉ •
- ༒ꁝꏂ꒒꒒༒
- ×× 丅ᖇᗩǤᎥᑕ ××
- ƔƖƠԼЄƝƬ!!
Free Fire Max में ऊपर मौजूद लिस्ट में से नेम का चयन करके प्लेयर्स आसानी से गिल्ड नेम को बदल सकते हैं।