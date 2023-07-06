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Free Fire Max में बढ़िया गिल्ड नेम्स

By सावन सोलंकी
Modified Jul 06, 2023 16:00 IST
बढ़िया गिल्ड नेम्स (Image via Garena)
बढ़िया गिल्ड नेम्स (Image via Garena)

NAMES : Free Fire Max में शुरुआत से ही खिलाड़ियों को गिल्ड का फीचर्स प्रदान किया गया है। ये इन-गेम सबसे फायदेमंद विकल्प माना जाता है। क्योंकि, प्लेयर्स अपनी पसंद की मदद से इन-गेम टियर के अनुसार गिल्ड में आवेदन भेजकर जुड़ सकते हैं। गिल्ड में खिलाड़ियों को अनेक फायदे भी मिलते हैं। हर कोई गिल्ड में आकर्षित और स्टाइलिश गिल्ड नेम सेट करना पसंद करता है।

हालांकि, गिल्ड का नाम सिर्फ लीडर ही बदल सकता है, जिसके लिए लीडर को 500 डायमंड्स खर्च करना होगा। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में बढ़िया गिल्ड नेम्स पर नजर डालने वाले हैं।

Free Fire Max में बढ़िया गिल्ड नेम्स

गिल्ड निकनेम्स (Image via Garena)
गिल्ड निकनेम्स (Image via Garena)

Garena Free Fire Max की प्रोफाइल में स्टाइलिश और आकर्षित गिल्ड नेम्स सेट करने के लिए नीचे लिस्ट दी गई है :

  1. ꧁ ₦Ø₦ ꧂
  2. ༻ ░G░O░D░ ༺
  3. ABCㅤＯＦＩＣＩＡＬ亗
  4. ⓢⓦⓔⓔⓣ
  5. 『DARK』ᴷᴺᴵᴳᴴᵀ
  6. ༒ B∆Y ༒
  7. ƊᴏNƊɪᴇ
  8. S H I K A R
  9. ÅŞŠÄŠŞÏŅŞ
  10. ∆ | zєяσ | ∆
  11. 亗 Lᴇɢᴇɴᴅ !
  12. Born𝚁᭄Win
  13. ᴴᴵᶻKID
  14. ///X///Y///Z///
  15. 〆ᏒuӀҽ࿐
  16. ᵀᴵᴳᴱᴿ
  17. ༄ ᶦᶰᵈ᭄KING ࿐
  18. ＯＶＥＲ☯ＰＯＷＥR
  19. ᴳᴵᵛᴱ ᵁᴾ
  20. C҉҉O҉҉O҉҉L҉҉
  21. Ꭲʀʏ Ꭲɪᴍᴇ
  22. 丂ㄩ卩卩ㄖ尺ㄒҜ卂尺
  23. ＤＥＡＴＨ ＳＱＵＡＤ
  24. ◤ 𝐶 𝐿 U B★
  25. вroтнerѕ
  26. D Ξ Λ T H °
  27. ︻╦╤─☆ABC
  28. Ɲɪꢺʜꫝɴ
  29. SWΛⲦ
  30. 么 Ꮇɪѕѕ᭄ED
  31. Crazy Killers
  32. ֆǟʋǟɢɛ ֆǟʍʊʀǟɨ
  33. J̾IͥN̾K̾S̾
  34. ᴅᴇᴀᴛʜ メ ᴍᴀᴋᴇʀ
  35. ᴮᴼᵀ. PLAYERS
  36. Ⓥ Ⓑⓐⓓⓖⓔ
  37. ONLY ✿ ʙᴏᴏʏᴀʜ
  38. ŞØỮŁ◥ᏩᏂᎧᏕϮ
  39. ʙʟᴀᴄᴋ Wolves
  40. FEARLESS ™
  41. ꧁εαgﾚε gαηg
  42. ᴳᵒᵈ KILLERS
  43. 丨尺ㄖ几 千丨丂ㄒ丂
  44. CRΛZYCLOWNS⁰⁹
  45. ❄ FROZEN ❄
  46. ꧁𖤍𖤓ᴾᴴᴼᴱᴺᴵˣ
  47. ╲ PYTH0NS ╲
  48. NoⵌM3ɾƈყ
  49. ༆αρɳα ɾαʝ࿐
  50. FATALꔛ乙乇ひ丂
  51. -HYPN0父-
  52. 『OƤ』ཌĐʀᴀɢᴏƝད
  53. ░₭Ɽł₥₴Ø₦░
  54. $КЧ БГЦЄ
  55. WE Łeͥgeͣnͫd
  56. ꧁ ༒ cℜRAzyᵒ᭄
  57. 彡Ŝ彡Ħ彡Ã彡Ð彡Ø彡W
  58. ꧁༒Sorry
  59. The Victoryless
  60. ꧁『 BᎯƊ 』
  61. ¤$pчдёя¤
  62. ▓▓ＧＨＯＳＴ▓▓
  63. qlɐzǝ ʞıuƃ
  64. ᭢ỉᦋꫝᡶ ᠻꪖꪶꪶ
  65. Дёfч Гѳgїc ◥
  66. HΞLL FIЯΞ
  67. Ʉηκηοωη ₵Ⱡ₳₦
  68. Ꮆㄩ丨ㄥᗪㄥ乇丂丂
  69. 乂● ₱₹ł₦₡€ ●乂
  70. ⚡ ㄒ卄乇 Ƒㄥα丂卄 ⚡
  71. ᵀᵉᵃᵐᙎᓿᘉ
  72. Եօ×íϲ ʍɑƒíɑ ™
  73. ɖǟʀӄ ɦօʀֆɛ
  74. 〄ᴾᴿᴼ GuᎥl𝖉d
  75. ꪹꫀꪜꫀ᭢ᦋꫀ ᡶꪖƙꫀ
  76. ❦ĐⒶⓇⓀĐⒺⓋⒾȽ
  77. S҉i҉l҉e҉n҉t҉ ҉S҉t҉a҉r҉
  78. ꈵꀤ꒒꒒ ꌚꅐꀤꋖꇃꀍ
  79. ‿╯ TOXIC ᴳᵒᵈ
  80. ◥░ EZ4 ░ ◤
  81. ☬ ТᎻᎬ༒KINGS ☬
  82. ₩Ø₦ĐɆⱤ₣ɄⱠ
  83. ᖇᗴᑕᛕᒪᗴ ᔕ ᔕ
  84. ᴹᴿ メ WINNERS࿐
  85. - Ϝꍏ†ꍏL 4-
  86. ᶦᶰᵈ᭄ Thugs
  87. 么 彡ŞΔVΔǤ€彡 么
  88. ONLY ☯ Ꮮᴇɢᴇɴᴅꜱ
  89. 0 ʟօֆɛֆ
  90. ᵉᵛⁱˡ ᵈᵒᵉʳ
  91. fαтαℓ fυѕισи
  92. ◤ ιи ѕυяgєитѕ ◢
  93. ԃɾαɠσɳ Ⴆυϝϝ
  94. Ultimate war
  95. 𒆜MAJ𒆜𓊉I
  96. ωє я gнσѕт
  97. ░Ꮇ░ᴀ░ꜰ░ɪ░ᴀ░ᶠ
  98. 亗 ƬᎾχᏆC
  99. 么 βŁØØĐ 么
  100. гคչ๏г
  101. ƊคʀKLord
  102. ☬ТᎻᎬ ༒ KINGS☬
  103. M͢͢͢ץรtiqบe
  104. ◤ Dͩoͦoͦmͫeͤdͩ◢
  105. ƘƖԼԼЄƦֆ❄
  106. ᎡᴏʏᴀᏞ ☯ FIRE
  107. ꉓꍏ꓄ꍏ꒒ꌩꌗ꓄ꌗ
  108. 千乇尺ㄖ ࿇ 匚丨ㄖㄩ丂
  109. ĐØØΜŞ ĐΔ¥
  110. - 丹Ƥex -
  111. ▀▄ⓂⒶⒼⒾⒸⒾⒶⓃ▀▄
  112. GЯey hounds
  113. Brutal ༉ 卂ʀᴍʏ
  114. тєαм 乂 ∂яαgσ
  115. .ＢＬＡＣＫ ＬＩＳＴ.
  116. BLACKnWHITE
  117. ༄ᴿᴰˣ᭄BOMB࿐⁷¹
  118. 蒙.ʀᴇᴅ々ᴅᴇᴍᴏɴ
  119. 『0』 ϻᴀƑɪᴀ ツ ☂⁴
  120. P O W E R ™
  121. ~ S𝚌ᵣₑₐᗰ ~
  122. • ᵗʰᵉ ᵉᵐᵖⁱʳᵉ •
  123. ༒ꁝꏂ꒒꒒༒
  124. ×× 丅ᖇᗩǤᎥᑕ ××
  125. ƔƖƠԼЄƝƬ!!

Free Fire Max में ऊपर मौजूद लिस्ट में से नेम का चयन करके प्लेयर्स आसानी से गिल्ड नेम को बदल सकते हैं।

Edited by सावन सोलंकी
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