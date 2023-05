NEWS : Free Fire Max में अभी तक कई सारे यादगार कोलैबोरेशन किये हैं। जैसे TV Shows, Films और अन्य कोलेब आदि। इन कोलैबोरेशन के दौरान खिलाड़ियों को इन-गेम महंगे इनाम देखने को मिलते हैं जो गेमिंग अनुभव को सुधार करते हैं। अब Spider-Man Across the Spider-Verse - प्रसिद्ध Marvel Comics कैरेक्टर मूवी Miles Morals इन-गेम प्रस्तुत होने वाला है।

हालांकि, फ्री फायर मैक्स किसी भी ऑर्गनाइज से कोलैबोरेशन करते हैं तो उसकी जानकारी सोशल मिडिया के अनुसार पता लग जाती है। खिलाड़ियों को तीन खास इमेज देखने को मिल रही है।

Free Fire Max में x Spider-Man the Spider-Verse कोलैबोरेशन घोषणा

Free Fire Max में डेवेलपर ने न्यू कोलैबोरेशन Spier-man Across the Spider-Verse 24 मई 2023 रिलीव किया था। ये जानकारी सोशल मिडिया के पोस्ट अनुसार देखने को मिल रही है। ये 2023 की दूसरी कोलैबोरेशन होने वाली है। पहली Devil May Cry 5 देखने को मिली थी जो सफलतापूर्वक हुई थी।

सिंगापुर में स्थित कंपनी ने Spier-Man पार्टनरशिप की घोषणा की है। हालांकि, वर्तमान में चल रहा OB39 इस सप्ताह होने वाला है और प्लेयर्स 31 मई 2023 को OB40 अपडेट रिलीज होने पर बड़ा कोलैबोरेशन जुड़ सकता है।

Free Fire Max में Spider-Man कोलैबोरेशन के दौरान कॉस्मेटिक और अद्भुद इनाम देखने को मिलने वाले हैं। ये सभी पप्रसिद्ध मूवी और वेब सीरीज Venon : Let there be Carnage और La Casa De Papel पर आधारित होंगे।

Free Fire Max में आने वाले OB40 अपडेट की जानकारी

OB40 अपडेट (Image via Garena)

फ्री फायर मैक्स में OB40 अपडेट इस महीने आखिरी तारीख पर जुड़ने वाला है। गेमर्स को अनेक बदलाव देखने को मिलने वाले हैं

न्यू मेलस्टोन

CS अपडेट - दो एक्टिव ताकत के साथ खेलने का विकल्प, न्यू जोन, रिम नाम, और मल्टीप्ल एडजस्टमेंट

BR अपडेट - न्यू ग्लू वॉल मेकर फीचर और क्विक लॉकिंग टाइम इन मैच

अपडेट में सोशल अनुभव और क्विक मैसेज के साथ में इन्वाइट गेमिंग अनुभव इम्प्रूव

कैरेक्टर्स अपडेट और एडजस्टमेंट, Awaken Alok और न्यू Sonia कैरेक्टर

मल्टीप्ल वेपन अपडेट

Poll : 0 votes