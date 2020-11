Free Fire के नए कैरेक्टर Dasha के बारे में सारी जानकारी

Garena Free Fire काफी प्रसिद्ध बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला मोबाइल बैटल रॉयल गेम कहा जा सकता है। Free Fire इस तरह के अंत गेम्स से थोड़ा अलग है। इसमें अलग फीचर्स है जो इसे खास बनाते हैं।

Free Fire के कई अलग तरीके के कैरेक्टर्स मौजूद है। गेम में इस समय 34 अलग-अलग कैरेक्टर्स मौजूद है और हाल ही में ‘Dasha’ नाम के कैरेक्टर को जोड़ा गया है। Free Fire में हर एक कैरेक्टर के पास अलग खूबी है।

Dasha को OB24 एडवांस सर्वर में जोड़ा गया था और अब इसने मुख्य वर्जन में जगह बना ली है। इस आर्टिकल में हम इस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं।

Free Fire के आने कैरेक्टर Dasha के बारे में सारी जानकारी

Dasha को कुछ समय पहले ही Free Fire की कैरेक्टर लिस्ट में जोड़ा गया है। आप पूरी लिस्ट यहां क्लिक करके देख सकते हैं:

उनके पास Partying On ताकत है और इससे गेम में:

गिरने पर डैमेज 30% कम होगा

गिरने पर रिकवरी का समय 60% कम होगा

रेकोईल का रेट 6% कम हो जाएगा

ज्यादा रेकोईल 6% कम हो जाएगा

जैसे-जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो इसकी ताकत भी बढ़ते जाएगी। ज्यादा लेवल्स पर प्रतिशत इस तरह से होंगे: 50%, 80%, 10%, और 10% रहेंगे।

Free Fire में हर कैरेक्टर की तरह ही खिलाडी Dasha का सेट भी पा सकते हैं। उनके सेट का अनाम Rebellious Prankster Set है।

अभी के लिए आप इस कैरेक्टर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जब आप कैरेक्टर पर जाते हुए ‘Obtain’ के बटन पर क्लिक करते हैं तो ‘This item will be available soon’ का मैसेज स्क्रीन पर सामने आ जाता है। कुछ ही दिनों में ये कैरेक्टर सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा।

