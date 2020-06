Free Fire OB22 अपडेट  एंड्राइड के लिए : APK and OBB डाउनलोड लिंक

Free Fire OB22 Update Download Link

FREE FIRE का OB22 अपडेट अब अफीशियली रिलीज़ हो चुका है ग्लोबल सर्वर्स पर भी। यह नया अपडेट अपने साथ बहुत से नए फीचर्स जैसे कि करैक्टर Wolfrahh, pet Falco, ब्रांड न्यू ट्रेनिंग ग्राउंड , M82B गन , और बहुत कुछ लाया है। यह अपडेट उपलब्ध है डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर और IOS ऍप स्टोर पर। इस अपडेट का साइज करीब 350 MB का है। हालाँकि खिलाड़ी यह अपडेट APK और OBB फाइल्स के ज़रिये भी इनस्टॉल कर सकते हैं। इन दोनों का डाउनलोड लिंक हमने यहाँ दिया हुआ है इनको इनस्टॉल करने के स्टेप्स के साथ।

Free Fire OB22 अपडेट APK कैसे डाउनलोड करें ?

Free Fire OB22 अपडेट APK डाउनलोड लिंक : https://drive.google.com/file/d/1-70MKrvaQRD5A_Kq0mjh95TRvuNPAQJ2/view:

Free Fire OB22 अपडेट OBB डाउनलोड लिंक : https://drive.google.com/file/d/1-647SgcTta9wU4vj2fUsja5yipJznU9m/view

Free Fire OB22 update APK and OBB file download link

यह फाइल्स डाउनलोड करने के बाद, नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें यह अपडेट इनस्टॉल करने के लिए:

अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर खोलें और क्लिक के डाउनलोडेड फाइल्स पर : Free Fire_com.dts.freefireth.apk unknown sources कि इंस्टालेशन उपलब्ध कर दीजिये अगर आपने अभी तक नहीं की है settings>safety and privacy> इनस्टॉल ऍप्स फ्रॉम Unknown Sources पर जाके। फाइल के इनस्टॉल होने के बाद एक नया फोल्डर बनाए "com.dts.freefireth" के नाम से Android>OBB में। कॉपी पेस्ट करें डाउनलोडेड OBB फाइल डायरेक्टरी में गेम की। FREE FIRE ऍप खोलें और गेम के मज़े लें।

APK फाइल का साइज करीब 42 MB का है और OBB file का 506 MB इसीलिए ध्यान रखें की आपके डिवाइस में इतनी जगह खाली हो। अगर आपकी डाउनलोडेड फाइल यह एरर दिखती है : "There was a problem parsing the package" तो आपको दोनों फाइल दोबारा डाउनलोड कर के इनस्टॉल करनी होंगी।

इस नए अपडेट को Age of Steamers Patch का नाम दिया गया है और यह नए करैक्टर WOLFRAHH पर फोकस्ड है। इस करैक्टर की शक्ति है जिसकी मदद से यह एक हेडशॉट में लिया डैमेज 25 % तक कम कर सकती है। यह एनिमी के लिम्बस पर पड़ा डैमेज 15 % तक् बढ़ा देता है।