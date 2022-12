Gaming with Talha Is Back (Abu Talha) की Free Fire Max ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो और यूट्यूब चैनल समेत अन्य जानकारी

Free Fire Max Stats : Gaming with Talha Is Back भारत के एक मात्र सबसे प्रसिद्व Free Fire Max कंटेंट क्रिएटर है। इस खिलाड़ी ने काफी समय पहले गेमिंग करियर की शरूआत की थी। वर्तमान में इस खिलाड़ी के आधिकारिक चैनल पर 1.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजदू है। इस खिलाड़ी को करोड़ो गेमर्स देखना पसंद करते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Gaming with Talha Is Back की Free Fire Max ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो और अन्य डिटेल्स बताने वाले हैं।

नोट : फ्री फायर को भारतीय सरकार ने आधिकारिक रूप से बैन कर दिया है। इस वजह से प्लेयर्स मैक्स वर्जन को खेलना पसंद करते हैं।

Gaming with Talha Is Back की Free Fire Max ID और स्टैट्स

Gaming with Talha Is Back की Free Fire Max ID 10917522 है।

करियर स्टैट्स

करियर स्टैट्स (Image via Garena)

Gaming with Talha Is Back ने फ्री फायर मैक्स में 12300 स्क्वाड मैच खेले हैं और उन्हें 2719 जीत मिली हैं। इस दौरान 37549 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 2.62 का है। इसके साथ ही उन्होंने डुओ मोड में 3955 मैच खेले हैं और 448 में जीत हासिल की है। उन्होंने 8949 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 2.55 का है। इस खिलाड़ी ने सोलो मोड में 1860 मैच खेले हैं और 194 में जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 4364 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.92 का है।

रैंक स्टैट्स

रैंक स्टैट्स (Image via Garena)

Gaming with Talha Is Back ने फ्री फायर मैक्स में क्लैश स्क्वाड रैंक मोड में 113 स्क्वाड मैच खेले हैं और उन्हें 14 जीत मिली हैं। इस दौरान 382 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 1.50 का है। इसके साथ ही उन्होंने डुओ मोड में 53 मैच खेले हैं और 1 में जीत हासिल की है। उन्होंने 85 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 1.63 का है। इस खिलाड़ी ने सोलो मोड में 8 मैच खेलकर 12 किल्स किये हैं।

Gaming with Talha Is Back स्टैट्स की जानकारी प्रोफाइल को देखकर दी गई है जो भविष्य में कभी भी बदल सकती है।

यूट्यूब चैनल

Gaming with Talha Is Back ने काफी समय पहले गेमिंग करियर की शुरुआत की थी। वर्तमान में इस खिलाड़ी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 1.95 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद है। इस यूट्यूबर के सभी वीडियोस को काफी दर्शकों के द्वारा देखा गया है। इसके आलावा ये उनके आधिकारिक चैनल पर बेहतरीन कंटेंट प्रदान करते हैं। इस खिलाड़ी के आधिकारिक चैनल पर जाने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं।

