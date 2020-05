Garena Free Fire - सर्वर अपडेट की जानकारी

गरेना फ्री फायर

गरेना फ्री फायर हमेशा अपने यूज़र्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देने में विश्वास रखता है और इसीलिए वह रेगुलर अपडेट निकालते रहते हैं। हाल ही में फ्री फायर के यूज़र्स बहुत बढ़ गए हैं और इस को देखते हुए फ्री फायर वालो ने सर्वर का साइज बढ़ाने का फैसला लिया है जिससे लोगों को काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिले।

फ्री फायर वालों ने घोषित किया है कि 7 मई 2020 को उनका मेंटनेंस ब्रेक होगा। इस मेंटेनेंस ब्रेक के दौरान कोई भी फ्री फायर नहीं खेल पायेगा। नीचे इस मेंटेनेंस पीरियड की कुछ डिटेल दी गयी है:-

गरेना फ्री फायर :- मेंटेनेंस ब्रेक

गरेना फ्री फायर ने एक इन-गेम अनाउंसमेंट के ज़रिये खिलाड़ियों को मेंटेनेंस पीरियड के बारे में सूचित किया है और यह भी बताया है कि इस के बाद कोई भी नया फीचर ऐड नहीं होगा। खिलाड़ी यह मेंटेनेंस पीरियड ख़त्म होने के बाद दोबारा गेम का आनंद उठा सकते हैं। यह कुछ घंटो तक चलेगा।

अपडेट का समय फ्री फायर ने बता दिया है :-

शुरू : 8:00 am IST (GMT +5:30) on 7th May 2020

खत्म : 5:00 pm IST (GMT +5।30) on 7th May 2020

फ्री फायर वालों ने कहा है:

"फ्री फायर में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ता देख हमें गेम को अपडेट करनी की ज़रूरत लगती है। हम सर्वर अपग्रेड कर रहे हैं जिससे सर्वर का साइज बढ़ जाये और खिलाड़ी और बेहतर तरह से गेम का आनंद उठा पाए। इसलिए 7 मई को गेम मेंटनेंस पीरियड में जाएगा कुछ समय के लिए {08:00 - 17:00 (GMT +5:30)}".

खिलाड़ियों ने CS मोड ऐड करने की भी रिक्वेस्ट की है जिससे गेम और अच्छा बन जाये। इसको देखते हुए डेवेलपर्स ने क्लैश स्क्वाड मोड कालाहारी मैप में ऐड करने की जानकारी दी है जो 7 मई को होगा। फिलहाल कालाहारी मैप में सिर्फ CASUAL मोड मौजूद है।