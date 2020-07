लेटेस्ट Free Fire अपडेट APK और OBB कैसे इनस्टॉल करें ?

यहाँ कदम दिए गए हैं लेटेस्ट FREE FIRE APK फाइल इनस्टॉल करें के

इन दोनों फाइल्स का डाउनलोड साइज करीब 540MB का है लेकिन डिवाइस के हिसाब से इसमें फरक आ सकता है

Free Fire rampage update download

Free FIRE सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले बैटल रॉयल गेम्स में से एक है और इसके खिलाड़ी पिछले कुछ महीनो में बहुत बढे हैं। अभी तक गेम के 500M से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर पर और इसकी 4.3-स्टार रेटिंग भी है। इसके अलावा, गेम ने बहुत से अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं।

Free FIRE के लेटेस्ट rampage अपडेट में डेवेलपर्स गरेना ने एक नया रेमपेज मोड , बेहतर ग्राफ़िक्स, क्लैश स्क्वाड्स और बहुत कुछ डाला है। खिलाड़ी यह अपडेट एक एक्सटर्नल एंड्राइड एप्लीकेशन पैकेज (APK ) के ज़रिये भी डाउनलोड कर सकते हैं।

यहाँ कुछ आसान कदम दिए गए हैं जिनको फॉलो कर के आप APK फाइल इनस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस पर।

Free Fire टेस्ट अपडेट APK और OBB डाउनलोड और इनस्टॉल करने के कदम :

आगे बढ़ने से पहले हम यह साफ़ कर रहे हैं की यह केवल उन लोगों के लिए हैं जो गेम को प्ले स्टोर से अपडेट नहीं कर पा रहे हैं।

डाउनलोड लिंक: https://apkpure.com/garena-free-fire-android-il/com.dts.freefireth

दोनों फाइल्स डाउनलोड करने के बाद नीचे दिए गए कदम फॉलो करें Free FIRE अपने डिवाइस पर इनस्टॉल करने के लिए :

1 ) अपने फ़ोन में फाइल मैनेजर खोलें और डाउनलोडेड फाइल पर क्लिक करें।

2 ) अननोन सोर्सेज की इंस्टालेशन इनेबल करें अगर आपने अभी तक नहीं करी है settings>safety और privacy> इनस्टॉल ऍप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज में जा कर।

Advertisement

3 ) APK फाइल की इंस्टालेशन पूरी होने के बाद एक नया फोल्डर बनाए "com.dts.freefireth" Android>OBB में।

4 ) डाउनलोडेड OBB फाइल को डायरेक्टरी में कॉपी और पेस्ट करें।

5 ) FREE FIRE APP खोलें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें।

नोट : APK और OBB दोनों फाइल्स का साइज करीब 540 MB होगा। अगर किसी वजह से डाउनलोडेड फाइल यह एरर दिखाएं : There was a problem parsing the package" तो आपको यह दोनों फाइल्स दोबारा डाउनलोड और इनस्टॉल करनी होंगी।

ऊपर दिए गए कदम फॉलो करने के बाद आप अपना पहला FREE FIRE मैच खेलने को तैयार हो जाएंगे। गेम में बहुत से मोड्स और मैप भी उपलब्ध हैं खिलाड़ियों के लिए।