Free Fire MAX को कई लोग खेलना पसंद करते हैं। इसके गूगल प्ले स्टोर पर मिलियन्स में डाउनलोड हैं। कई लोग इसके फैंस हैं और अच्छे-अच्छे वॉलपेपर्स का यहां उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि, कई बार विकल्पों की कमी पड़ जाती है। हालांकि, इस आर्टिकल में हम प्लेयर्स के लिए कुछ अच्छे वॉलपेपर्स के विकल्पों को लेकर बात करेंगे।

Free Fire MAX के आधिकारिक वॉलपेपर्स को किस तरह से डाउनलोड करें?

Enter How to download wallpapers from the official website this month (Image via Garena)

Garena's fan-favorite shooter game wallpapers are one Google search away. However, the official wallpapers are only available via Garena's website. You can find other FF and FF MAX content, including update-related news, announcements, media, and other in-game information.

आप नीचे दिए गए तरीके से आधिकारिक तौर पर Fre Fire MAX के वॉलपेपर्स को Garena की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: आपको अपने फोन या पीसी पर ब्राउजर को खोलना हो।

स्टेप 2: Garena की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक https://ff.garena.com/en/ पर क्लिक करें

स्टेप 3: होमपेज खुल जाएगा और फिर आपको 'Media' के टैब में जाना होगा। यहां आपको Videos, Wallpapers और Brand Assets के विकल्प पर जाना होगा।

स्टेप 4: 'Wallpapers' के बटन पर क्लिक करें और आपको कई सारे विकल्प मिल जाएंगे।

आपको कई वॉलपेपर्स मिल जाएंगे (Image via Garena)

स्टेप 5: आपको वॉलपेपर्स के विकल्प मिलेंगे और किसी एक को चुनना है।

स्टेप 6: आपके सामने दो विकल्प रहेंगे:

PC पर डाउनलोड करने के लिए (1920 x 1080) -- Landscape

मोबाइल पर डाउनलोड करने के लिए (1080 x 1920) -- Portrait

आपको दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना है।

स्टेप 7: आपको वॉलपेपर पर को होल्ड या PC में रिंग क्लिक करने के बाद डाउनलोड का विकल्प मिल जाएगा। आप उसे डिवाइस में सेव कर सकते हैं।

