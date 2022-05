Free Fire MAX में डायमंड्स की खरीदी पर 100% तक बोनस कैसे हासिल करें?

Free Fire MAX समय-समय पर टॉप अप इवेंट्स चतले हैं। आप इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर जबरदस्त इनाम हासिल कर सकते हैं। इस समय टॉप अप करने पर 100% तक अधिक डायमंड्स मिल रहे हैं।

Free Fire MAX में 100% टॉप अप बोनस कैसे हासिल करें?

Top up rewards in Free Fire MAX (Image via Garena)

100% टॉप अप इवेंट की शुरुआत कल 26 मई 2022 को हुई और यह 4 दिनों तक चलेगा। इस इवेंट का अंत 30 मई 2022 तक चलेगा और इस बीच खिलाड़ी टॉप-अप करते हुए 100% तक अधिक डायमंड्स पा सकते हैं। आपको यह ऑफर्स मिल रहे हैं:

100 डायमंड्स की खरीदी – 100 डायमंड्स अधिक डायमंड्स

300 डायमंड्स की खरीदी – 100+200 डायमंड्स अधिक डायमंड्स

500 डायमंड्स की खरीदी – 100+200+200 डायमंड्स अधिक डायमंड्स

1000 डायमंड्स की खरीदी – 100+200+200+500 डायमंड्स अधिक डायमंड्स

टॉप अप बोनस के रूप में 100% अधिक डायमंड्स कैसे हासिल करें?

आपको कुछ आसान स्टेप्स का पालन करना है (Image via Garena)

आपको नीचे दी गई आसान स्टेप्स का पालन करना होगा:

स्टेप 1: आपको Free Fire MAX खोलना है और फिर 100% Bonus Top Up नाम के इवेंट पर जाना है और फिर 'Top Up Now' विकल्प को चुनना है।

स्टेप 2: आपके पास यहां टॉप कप का विकल्प चुनना है।

आपको डायमंड्स का टॉप-अप करना है (Image via Garena)

स्टेप 3: एक टॉप अप पेज खुल जाएगा और फिर डायमंड्स की क्वांटिटी चुननी है। यह रही डायमंड्स की कीमत:

100 डायमंड्स की कीमत 80 रूपये है।

310 डायमंड्स की कीमत 250 रूपये है।

520 डायमंड्स की कीमत 400 रूपये है।

1060 डायमंड्स की कीमत 800 रूपये है।

2180 डायमंड्स की कीमत 1600 रूपये है।

5600 डायमंड्स की कीमत 4000 रूपये है।

स्टेप 4: आपको पेमेंट की प्रोसेस करनी है और डायमंड्स आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे।

