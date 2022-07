Free Fire MAX में डायमंड्स खर्च करके Bermuda ग्लू वॉल स्किन और Money Heist इमोट्स कैसे हासिल करें?

Free Fire MAX में लगातार इवेंट्स आते रहते हैं और इसके अंदर आप ढेरों चीज़ें का पा सकते हैं। हाल ही में Moco स्टोर आया है। इसमें हिस्सा लेकर आप Bermuda ग्लू वॉल स्किन और Heist इमोट्स हासिल कर सकते हैं।

Free Fire MAX में Moco स्टोर के अंदर इनाम

Moco स्टोर कुछ समय पहले ही Free Fire MAX में आया है और इसकी शुरुआत आज हुई। यह 7 दिन तक चलेगा। Moco स्टोर में दो प्राइज पूल्स है। आप डायमंड्स खर्च करके स्पिन कर सकते हैं और हर स्पिन के साथ कीमत आती है। स्पिन और इसकी कीमत:

पहला स्पिन: 9 डायमंड्स

दूसरा स्पिन: 19 डायमंड्स

तीसरा स्पिन: 49 डायमंड्स

चौथा स्पिन: 99 डायमंड्स

पांचवां स्पिन: 199 डायमंड्स

छठा स्पिन: 499 डायमंड्स

ग्रैंड प्राइज

Gloo Wall – Plan Bermuda इसमें शामिल है (Image via Garena)

मुख्य प्राइज पूल में यह चीज़ें है:

Plan Bermuda Shinobi बंडल

Make it Rain इमोट

Woodpecker – Red Robster स्किन

Plan Bermuda Kunoichi बंडल

Money Throw इमोट

Gloo Wall – Plan Bermuda ग्लू वॉल स्किन

बोनस की कीमत

इसमें ढेरों इनाम है (Image via Garena)

यह रही Bonus Prize पूल की लिस्ट pool is given below:

Bag O' Cash

Pan – Great Heist स्किन

Pet: Kitty Heist स्किन

Plan Bermuda वॉल्ट

Plan Bermuda Pickup Truck स्किन

Pet: Panda Heist स्किन

अंतिम प्राइज पूल

Flaming Wolf वेपन लूट क्रेट

Skull Hunter वेपन लूट क्रेट

Cube Fragment

Weapon Royale वाउचर (31 जुलाई 2022 को अंत होगा)

Free Fire MAX में Money Heist थीम के इनाम कैसे हासिल करें?

आपको इन आसान स्टेप्स का प्लान करना होगा:

आपको कुछ आसान स्टेप्स करनी है (Image via Garena)

स्टेप 1: Free Fire MAX में Luck Royale को खोलें।

स्टेप 2: इसमें Moco स्टोर मौजूद होगा, उसपर क्लिक करें।

स्टेप 3: आपको कोई एक Grand Prize पूल और Bonus Prize पूल चुनना है।

स्टेप 4: चुनने के बाद कंफर्म करना है।

स्टेप 5: अंत में आपको डायमंड्स खर्च करके चीज़ें हासिल करनी है।

