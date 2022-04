Free Fire MAX में इस समय ‘Ramadan Top Up’ इवेंट चल रहा है। यह इवेंट 3 मई तक चलेगा और खिलाड़ी डायमंड्स खरीदने पर शानदार इनाम पा सकते हैं। Emerald Slicer को 200 डायमंड्स की खरीदी पर हासिल किया जा सकता है वहीं BOOYAH Sparks इमोट 500 डायमंड्स की खरीदी पर उपलब्ध है।

Free Fire MAX में डायमंड्स खरीदने पर लेजेंड्री स्किन और इमोट कैसे हासिल करें?

खिलाड़ियों को इन-गेम करंसी को खरीदने पर डायमंड्स मिलेंगे। खिलाड़ी इन स्टेप्स का प्लान करके डायमंड्स पा सकते हैं:

1: Free Fire MAX खोलने के बाद डायमंड्स के विकल्प पर क्लिक करें।

Press this icon to open the in-game top up center (Image via Garena)

स्टेप 2: टॉप-अप सेंटर स्क्रीन पर आ जाएगा और खिलाड़ियों को 500 डायमंड्स से ज्यादा की खरीदी करनी है।

कई सारे विकल्प मौजूद हैं:

100 डायमंड्स - 80 रूपये

310 डायमंड्स - 250 रूपये

520 डायमंड्स - 400 रूपये

1060 डायमंड्स - 800 रूपये

2180 डायमंड्स - 1600 रूपये

5600 डायमंड्स - 4000 रूपये

Gamers can complete the purchase of diamonds (Image via Garena)

Step 3: Players can finally finish the payment using the desired method to receive the in-game currency.

Once the purchase is complete, the rewards from the top-up event will have to be claimed manually.

Free Fire MAX के Ramadan टॉप-अप इवेंट में इनाम कैसे हासिल करें?

इवेंट सेक्शन में जाना होगा और फिर इनाम हासिल करना होगा (Image via Garena)

खिलाड़ियों को Ramadan टॉप अप इवेंट में जाना है। इसमें दो आयटम्स, Emerald Slicer और BOOYAH Sparks इमोट मौजूद होंगे। आपको क्लेन के बटन पर क्लिक करना है और दोनों चीज़ें वॉल्ट में जुड़ जाएगी।

नोट: Free Fire इस समय भारत में बैन है और इसी वजह से खिलाड़ी MAX को खेल सकते हैं। इसपर बैन नहीं लगा है।

