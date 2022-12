Free Fire MAX के नए Underworld Wish इवेंट द्वारा रेयर आयटम्स किस तरह से हासिल करें?

Free Fire MAX में एक "Underworld Wish" नाम के इवेंट को जोड़ा गया है। इसमें आप डायमंड्स खर्च करके ढेरों शानदार इनाम पा सकते हैं। कई लोगों को इवेंट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए इस आर्टिकल में हम Underworld Wish इवेंट को लेकर बात करेंगे

Free Fire MAX में Underworld Wish इवेंट का पूरा गाइड

Underworld Wish इवेंट 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ था (Image via Garena)

Underworld Wish इवेंट की शुरुआत 7 दिसंबर 2022 को शुरुआत हुआ था। यह एक हफ्ते तक चलेगा। यानी 13 दिसंबर को इवेंट का अंत देखने को मिलेगा। इसमें आप डायमंड्स खर्च करके Buried Purpledust बंडल, Buried Neonfire बंडल, Shadow सिकल, Buried Purpledust बैकपैक और अन्य चीज़ें हासिल कर सकते हैं।

आपको यह चीज़ें मिलेंगी (Image via Garena)

आपको यहां पर स्पिन करने पर चीज़ें मिलेंगी। एक स्पिन की कीमत 20 डायमंड्स है। 11 स्पिन का सेट 200 डायमंड्स होगा।

Free Fire MAX में रेयर इनाम किस तरह से हासिल करें?

आप the Underworld Wish इवेंट द्वारा इनाम पा सकते हैं (Image via Garena)

आप Underworld Wish इवेंट द्वारा इस तरह इनाम पा सकते हैं:

स्टेप 1: आपको Free Fire MAX को खोलना है।

स्टेप 2: आपको यहां पर लॉगिन करना होगा।

आपको इवेंट के सेक्शन में जाना होगा (Image via Garena)

स्टेप 3: इवेंट सेक्शन को खोलना है और इसमें आपको "Underworld Wish" का विकल्प मिल जाएगा। आप "Go To" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टेप 4: इवेंट का पेज खुल जाएगा और यहां पर आपको प्राइज की लिस्ट मिल जाएगा। आप वहां पर डायमंड्स का इस्तेमाल करके स्पिन कर सकते हैं। इससे आपको रैंडम इनाम मिल जाएगा और आप उन्हें आसानी से अनलॉक कर सकते हैं।

देखा जाए तो रेयर आयटम्स हासिल करने का यह अच्छा तरीका है। अगर आप डायमंड्स खर्च करना पसंद करते हैं, तो फिर यहां पर आपको रेयर चीज़ें मिलेंगी।

Poll : 0 votes