Stylish Up : Free Fire Max हर दिन खिलाड़ियों को कॉस्मेटिक आइटम प्रदान करता रहता है। हालिया में डेवेलपर ने इन-गेम Style Up इवेंट प्रदान किया है। इस इवेंट का इस्तेमाल करके गेमर्स ऑउटफिट और पॉपुलर Streets बंडल प्राप्त कर सकते हैं।

ये इवेंट खिलाड़ियों को 10x मौका देता है और प्राइज पूल से आइटम प्राप्त कर सकते हैं। ये इवेंट 28 अक्टूबर 2022 को जोड़ा गया था और 6 नवंबर 2022 तक रनिंग पर रहने वाला है। इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में स्टाइल-अप इवेंट : Streets बंडल और रेयर ऑउटफिर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?, नजर डालने वाले हैं।

Free Fire Max में स्टाइल-अप इवेंट : Streets बंडल और रेयर ऑउटफिर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

Free Fire Max में Style Up इवेंट खिलाड़ियों के चांस को बड़ा देता है और अनोखा इनाम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक स्पिन की कीमत 40 डायमंड्स और पांच स्पिन की कीमत 100 डायमंड्स है। हालांकि, स्पिन करने से पहले खिलाड़ियों को ग्रैंड प्राइज में जाकर ड्रा करने वाली को बढ़ाना होगा।

खिलाड़ियों को ग्रैंड प्राइज में मौजदू आइटम कुछ इस प्रकार मिल सकते हैं:

प्राइज पूल में मौजूद इनाम (Image via Garena)

The Streets बंडल

Ballsy Skaterboi बंडल

The TRAP Alpha बंडल

The Reggae Dominance बंडल

The Elusive Soul बंडल

The Eternal Spirit बंडल

MP5 – Pink Devil स्किन

Scar – Shark Attack स्किन

SVD – Loose Cannon स्किन

Kord – Merciless Necromancer स्किन

SPAS12 – Burning Lily स्किन

Motor Bike – Purple Rev स्किन

Mythos Four बैकपैक

Hunter’s Trophy स्किन

Feather Bomb स्किन

Winterlands लाइट

Thug लाइफ

Devil’s मास्क

Meow (फेसपेंट)

Star General’s बैकपैक

Underworld कर्ल

The Stormbringer

Destiny Guardian पैराशूट

Surfing Through the स्टार

Lightning Strike सर्फबोर्ड

Cube फ्रेग्मेंट

डायमंड रॉयल वाउचर (समाप्त होने की तारीख : नवंबर 30, 2022)

वेपन रॉयल वाउचर (समाप्त होने की तारीख : नवंबर 30, 2022)

Blood मून (SCAR) वेपन लूट क्रेट

Imp-Heads (AN94 + UMP) वेपन लूट क्रेट

Flaming Wolf वेपन लूट क्रेट

Digital Invasion वेपन लूट क्रेट

30x Universal फ्रेग्मेंट

Pet फ़ूड

स्कैन

Summon एयरड्रॉप

Free Fire Max में Style Up इवेंट से आइटम कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

गेमर्स नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके Style Up से आइटम को प्राप्त कर सकते हैं:

स्टेप 1: खिलाड़ियों को Free Fire Max गेम को ओपन करके न्यूज सेक्शन में जाना होगा।

स्टेप 2: उसके बाद में Style Up वाले इवेंट के अंदर जाना होगा। Go To बटन पर टच करके अंदर जाए।

स्टेप 3: उसके बाद में ग्रैंड प्राइज से इनाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को शुरू करें।

स्टेप 4: उसके बाद में स्पिन वाले विकल्प दिख जाएंगे। खिलाड़ियों को 1 स्पिन और 5 स्पिन के विकल्प मौजदू है। ड्रा करके प्राइज पूल से इनाम प्राप्त कर सकते हैं।

