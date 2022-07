Free Fire Max में प्रतिदिन टॉप-अप इवेंट में अनोखे और लेजेंड्री आइटम्स शामिल होते रहते हैं। प्लेयर्स इस बैटल रॉयल गेम के अंदर मेंबरशीप को खरीदकर डायमंड्स और इनाम प्राप्त कर सकते हैं। प्लेयर्स इस विकल्प में काफी सारे डायमंड्स का फायदा होता है।

हालांकि, प्लेयर्स इन-गेम जाकर अनोखे और रेयर इनाम को प्राप्त कर सकते हैं। मेंबरशीप में काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। कम कीमत में डायमंड्स मिल जाते हैं और सुपर VIP बैज मिलते हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में प्रतिदिन सुपर VIP बैज और डायमंड्स कैसे प्राप्त करें, बताने वाले हैं।

Free Fire Max में प्रतिदिन सुपर VIP बैज और डायमंड्स कैसे प्राप्त करें?

मेंबरशीप विकल्प (Image Credit : Garena)

Free Fire Max में डेवेलपर खिलाड़ियों को दो विकल्प प्रदान करते हैं: साप्ताहिक और मासिक। इन दोनों में खिलाड़ियों को डायमंड्स और इनाम मिलते हैं। यहां पर जानकारी दी गई है:

साप्ताहिक मेंबरशीप

कीमत : 159 भारतीय रूपये

डायमंड्स आइटम्स : 450 डायमंड्स (100 डायमंड्स मिलते हैं और 350 डायमंड्स में से कुछ डायमंड्स प्रतिदिन मिलते हैं)

8x यूनिवर्सल EP बैज

सेकंड चांस

मासिक मेंबरशीप

डिस्काउंट स्टोर प्रिविलेज

मासिक मेंबरशीप

कीमत : 799 भारतीय रूपये

डायमंड्स आइटम्स : 2600 डायमंड्स (500 डायमंड्स मिलते हैं और 2100 डायमंड्स में से कुछ डायमंड्स प्रतिदिन मितले हैं)

60x यूनिवर्सल EP बैज

5x सेकंड चांस

डिस्काउंट स्टोर प्रिविलेज

वेपन स्किन गिफ्ट बॉक्स

वेपन स्किन गिफ्ट बॉक्स में यह गन मिल सकती है:

Futuristic SCAR

MP40 – Sneaky Clown

M1014 – Winterlands

Thompson – Time Traveller

FAMAS – Swagger Ownage

M4A1 – Pink Laminate

Additionally, gamers can activate both memberships to receive the Super VIP perks that will be unlocked when both memberships are active simultaneously. These perks include:

Extra 15 diamonds daily

Evo Gun Token Gift Box

Super VIP Icon

Discount store privileges

प्लेयर्स गेम के अंदर जाकर अपनी पसंद के मुताबिक मेंबरशीप को परचेस कर सकते हैं। इन मेंबरशीप में डायमंड्स और सुपर VIP बैज मिलता है। प्रत्येक मेंबरशीप में उपलब्ध इनाम और आइटम की जानकारी ऊपर दी गई है:

प्लेयर्स मेंबरशीप सेक्शन में जाकर अपनी पसंद के मुताबिक खरीद सकते हैं।

