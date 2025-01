New Faded Wheel: फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) की Naruto के साथ कोलैबरेशन देखने को मिल रही है। इसी के साथ कई शानदार इवेंट जारी किए गए हैं। इसमें एक फेडेड व्हील आया है और इसमें आप एक शानदार अराइवल एनिमेशन पा सकते हैं। इस आर्टिकल में हम उसी इवेंट को लेकर बात करेंगे।

Free Fire MAX में नया Wrath of the Nine Tails एनिमेशन किस तरह से हासिल करें?

Free Fire MAX में नया Wrath of the Nine Tails एनिमेशन पाने के लिए अभी सबसे अच्छा मौका है। इसका फेडेड व्हील 28 जनवरी 2025 को आया था और यह दो हफ्तों तक रहने वाला है। इसमें कई ईनाम हैं। आपको दो उन आयटम्स को हटाना है, जिन्हें आपको हासिल नहीं करना है। इसके अलावा अन्य आयटम्स के लिए आप स्पिन कर सकते हैं। नीचे ईनामों की जानकारी है:

Wrath of the Nine Tails एनिमेशन

2x मैजिक क्यूब फ्रैग्मेंट

2x Swagger Ownage वेपन लूट क्रेट

Tiger’s Attack ग्रेनेड

3x सप्लाई क्रेट

Devil’s मास्क

आर्मर क्रेट

2x Star Soul वेपन लूट क्रेट

Swordsman Legends स्कीबोर्ड स्किन

3x पेट फूड

यहां पर आपको स्पिन करने होंगे और पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स हैं। हर एक स्पिन के साथ कीमत बढ़ती है। कुल 1082 डायमंड्स में आप सभी आयटम पा सकते हैं।

नीचे दी गई स्टेप्स का पालन करके आप फेडेड व्हील से Wrath of the Nine Tails एनिमेशन पा सकते हैं:

स्टेप 1: Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें और लक रॉयल सेक्शन में जाना है।

Free Fire MAX को अपने फोन पर खोलें और लक रॉयल सेक्शन में जाना है। स्टेप 2: आपको फेडेड व्हील चुनना है।

आपको फेडेड व्हील चुनना है। स्टेप 3: आपको स्पिन करना है और इसके बदले आपको आयटम्स मिलेंगे।

गरेना फ्री फायर मैक्स से जुड़ी खबरें और इवेंट्स को लेकर अपडेट्स आप यहां पा सकते हैं।

