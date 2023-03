OB39 : Free Fire Max भारतीय कम्युनिटी का सबसे पसंदीदा बैटल रॉयल गेम है। इस गेम को 111डॉट्स स्टूडियों ने 28 सितंबर 2021 को गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से जोड़ा था। तब से अब तक गेम के अंदर हर अपडेट के बाद में सुधार देखने को मिलता है।

हालांकि, आधिकारिक घोषणा के अनुसार 22 मार्च 2023 को इन-गेम डेवेलपर के द्वारा OB39 अपडेट का पेच लाइव प्रस्तुत होने वाला है। फैंस के मन में परेशानियां है कि सर्वर कब से कब तक बंद होने वाला है। खैर, इस आर्टिकल में हम खिलाड़ियों को पूरी जानकारी देने वाले हैं।

Free Fire Max में (22 मार्च 2023) को सर्वर कब से कब तक बंद रहने वाला है?

Garena Free Fire Max के डेवेलपर हर दो महीनों में इन-गेम लेटेस्ट ओपन बीटा को जोड़ते हैं। 22 मार्च 2023 यानि की कल OB39 का पेच लाइव प्रस्तुत होने वाला है। फैंस इन-गेम शामिल होने वाले नए और आकर्षित फीचर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि, इस अपडेट में काफी बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी जानकारी OB39 के एडवांस सर्वर में देखने को मिली थी।

हर बार की तरह गरेना के डेवेलपर पेच अपडेट को प्रस्तुत करते हैं, तो उनके द्वारा मेंटेनेंस ब्रेक जारी किया जाता है। जब तक मेंटेनेंस ब्रेक रनिंग पर रहता है। तब तक कोई भी गेमर्स क्लैश स्क्वाड रैंक मैच को खेल नहीं सकते हैं। अगर गेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें स्क्रीन पर "Server will be ready soon" का मैसेज देखने को मिल जाएगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए सर्वर के बारे में जानकारी देते हैं:

गरेना के आधिकारिक बयान अनुसार 22 मार्च 2023 को OB39 का पेच अपडेट शामिल होने वाला है। हर बार मेंटेनेंस ब्रेक काफी लंबे समय तक रनिंग पर रहता था लेकिन इस बार का ब्रेक काफी कम समय का होने वाला है। इसकी जानकारी स्वयं गरेना के डेवेलपर ने दी है।

Garena Free Fire Max के अनुसार सुबह 9:00 am से मेंटेनेंस ब्रेक शुरू हो जाएगा, जो 11:00 am तक रनिंग पर रहने वाला है। इस बार सिर्फ दो घंटे का मेंटेनेंस ब्रेक होने वाला है। अगर कुछ परेशानियां देखने को मिलित है तो समय को बढ़ाया जा सकता है। जिसकी जानकारी गरेना सोशल मिडिया के अनुसार दे सकते हैं और स्पोर्ट्सकीड़ा की आधिकारिक वेबसाइट पर हर एक जानकारी देखने के लिए यहां क्लिक करें।

