Free Fire MAX में कस्टम रूम द्वारा फैक्ट्री चैलेंज मोड को किस तरह से बनाएं?

Free Fire MAX में कई अलग-अलग मोड्स और खेलने के तरीके हैं। फैक्ट्री चैलेंज मोड को पसंद किया जाता है क्योंकि आप इसे कस्टम रूम द्वारा अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। इसलिए इस आर्टिकल में हम Free Fire MAX में फैक्ट्री चैलेंज और इसे कस्टम रूम द्वारा बनाने के तरीके के बारे में भी जानेंगे।

Free Fire MAX में फैक्ट्री चैलेंज मोड को किस तरह से बनाएं?

The Factory Challenge is a custom room mode in Free Fire MAX, where gamers land atop the Factory, a popular location on the Bermuda map. They subsequently engage in fist combat for survival.

Once the zone builds up or only a few players survive, the battle ensues in other locations, often with different firearms. Since this is a custom room match, users often determine the rules before the game starts, which vary considerably.

Free Fire MAX में फैक्ट्री चैलेंज में किस तरह हिस्सा लें?

आपको कुछ आसान स्टेप्स का पालन करना होगा:

आपको मोड सिलेक्शन पर क्लिक करना है (Image via Garena)

स्टेप 1: आपको Free Fire MAX को खोलकर मोड सिलेक्शन पर क्लिक करें।

आपको कस्टम रूम पर क्लिक करना होगा (Image via Garena)

स्टेप 2: आपको कस्टम बटन पर क्लिक करना होगा और एक नया इंटरफेस खुलेगा।

आपको अपने हिसाब से चुनाव करना चाहिए (Image via Garena)

स्टेप 3: आपको रूम नाम और पासवर्ड डालना होगा। साथ ही बैटल रॉयल मोड का चुना करना होगा और यहां बरमूडा मैप को चुनना है। आपको खिलाड़ियों के नंबर्स का चुनाव करना होगा।

स्टेप 4: आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करना होगा।

आपको सिलेक्शन करना होगा (Image via Garena)

स्टेप 5: आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा और फिर अपने दोस्तों को न्योता देना होगा।

रूम बनाने के लिए आपके पास रूम कार्ड होना जरुरी है। आपको 100 डायमंड्स की जरूरत होगी और इसमें आप एक कार्ड हासिल कर सकते हैं।

