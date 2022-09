Diamonds : Free Fire Max में डायमंड्स का काफी ज्यादा महत्व है। गेमर्स इस करेंसी का उपयोग करके इन-गेम स्टोर से किसी भी महंगी और सस्ती चीज को खरीद सकते हैं। हालांकि, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वह डायमंड्स खरीद सकता है। क्योंकि, इस करेंसी को खरीदने के लिए अपने जेब से असली पैसे खर्च करना पड़ता है।

इस वजह से गेमर्स डायमंड्स को खरीदने के फायदेमंद तरीके खोजते रहते हैं। की टॉप-अप करने के साथ बोनस भी मिल जाए और किसी प्लेटफॉर्म पर कम कीमत में करेंसी प्राप्त हो जाएं। इस वक्त गेम के भीतर Less is More इवेंट मौजूद है। इस आर्टिकल में हम कम कीमत में डायमंड्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं।

Free Fire Max में इवेंट से कम कीमत में डायमंड्स कैसे खरीद सकते हैं?

Free Fire Max में Less is More एक अनोखा इवेंट है। ये भारतीय सर्वर पर 19 सितंबर को लॉन्च किया गया था और ये 23 सितंबर तक मौजूद रहने वाला है। गेमर्स इस इवेंट से काफी कम कीमत में डायमंड्स खरीद सकते हैं।

नीचे कीमत के अनुसार डायमंड्स की जानकारी के बारे में दिया हुआ है :

कीमत के अनुसार डायमंड्स (Image via Garena)

प्लेयर्स 0 से 49 डायमंड्स : 95 भारतीय रूपये में खरीद सकते हैं

प्लेयर्स 50 से 149 डायमंड्स : 190 भारतीय रूपये में खरीद सकते हैं

प्लेयर्स 150 से 299 डायमंड्स : 290 भारतीय रूपये में खरीद सकते हैं

प्लेयर्स 300 डायमंड्स को : 390 भारतीय रूपये में खरीद सकते हैं

Free Fire Max में डायमंड्स कैसे खरीद सकते हैं?

गेमर्स नीचे दी गई डिटेल्स के अनुसार डायमंड्स को खरीद सकते हैं:

स्टेप 1: फ्री फायर मैक्स गेम को बूट करके Less is More इवेंट में जाएं। इसके बाद में यूजर्स को टॉप-अप के मदद से इन-गेम सेंटर में जाना होगा।

स्टेप 2: जरूरत के अनुसार डायमंड्स टॉप-अप का चयन करें। कीमत के अनुसार भारतीय तरीके से पेमेंट करें।

LIVE POLL Q. 0 votes so far