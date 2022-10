Light Fest : Free Fire Max में भारतीय सर्वर पर 7 अक्टूबर 2022 को Light Fest इवेंट की सीरीज को जोड़ा गया था, और फैंस काफी ज्यादा खुश है कि उनकों इस सीरीज से अनोखे आइटम मील रहे हैं। गेम के भीतर Light Fest इवेंट 28 अक्टूबर तक रनिंग पर रहने वाला है। इस खास सीरीज से प्लेयर्स अनोखे आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं।

19 अक्टूबर 2022 को इन-गेम Light Fest सीरीज में न्यू Gift of Light इवेंट जोड़ा गया है। इस इवेंट में खिलाड़ियों कस्टम बंडल और लैजेंड्री गन स्किन मिलने वाली है। प्लेयर्स के पास खास अवसर है कि वो Arctic ब्लू बंडल स्पिन के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

Free Fire Max में Arctic Blue बंडल और लैजेंड्री गन स्किन कैसे प्राप्त करें?

Light Fest इवेंट (Image via Garena)

न्यू इवेंट गेम के अंदर एक्टिव हो गया है और ये लैजेंड्री गन स्किन और कस्टम बंडल ऑफर कर रहा है। नीचे खिलाड़ियों को पूरी जानकारी दी गई है:

Free Fire Max के प्राइज पूल में Arctic Blue बंडल सबसे प्रीमियम ऑउटफिट है

इस इवेंट में Arctic Blue बंडल सबसे खास है (Image via Garena)

Free Fire Max में इस इवेंट के अंदर Artic Blue बंडल सबसे बेहतरीन ऑउटफिट है। ये बंडल प्राइज पूल का हिस्सा है और गेमर्स स्पिन करके आइटम प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें, 199 डायमंड्स में एक स्पिन कर सकते हैं और पांच स्पिन के लिए 899 डायमंड्स खर्च करना होगा।

हालांकि, 100% ग्यारंटी है कि खिलाड़ियों को पांच स्पिन करने पर प्रीमियम आइटम प्राप्त होगा। हर स्पिन पर खिलाड़ियों को Gift of Light टोकन भी मिलेंगे। इन टोकन को ऑउटफिट प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं।

Gift of Token से खिलाड़ियों को मिलने वाले आइटम

Gift of Token से इन आइटम को एक्सचेंज कर सकते हैं (Image via Garena)

गेमर्स फ्री फायर मैक्स में इस इवेंट से Arctic Blue बंडल को 50 Gift of Light टोकन से कलेक्ट कर सकते हैं। गेमर्स एक्सचेंज स्टोर में बंडल और अन्य इनाम को देख सकते हैं कि कितने टोकन में कलेक्ट कर सकते हैं।

लैजेंड्री गन स्किन

लैजेंड्री गन स्किन (Image via Garena)

हालांकि, Arctic Blue बंडल को कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि, खिलाड़ियों को सबसे पहले लैजेंड्री गन स्किन को प्राप्त करने के लिए स्पिन करना होगा। प्लेयर्स 899 डायमंड्स में स्पिन कर सकते हैं। हर स्पिन पर Gift of Light टोकन मिलने वाले हैं।

Free Fire Max में Arctic Blue बंडल और लैजेंड्री गन स्किन को कैसे प्राप्त करें?

Light Fest इवेंट (Image via Garena)

फ्री फायर मैक्स में Gift of Light इवेंट से बडंल और स्किन कैसे प्रपात कर सकते हैं। नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1: खिलाड़ियों को Free Fire Max गेम को चालू करना होगा। उसके बाद में कैलेंडर बटन पर टच करके Light Fest टैब पर टच करें।

स्टेप 2: गेमर्स Gift of Light इवेंट पर क्लिक करें। इवेंट को एक्सेस करने के लिए Go To वाली बटन पर टच करें।

स्टेप 3: प्लेयर्स को 1x स्पिन और 5x स्पिन के विकल्प दिख जाएंगे। डायमंड्स का इस्तेमाल करके स्पिन करें और आइटम प्राप्त करें।

