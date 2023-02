Event : Free Fire Max दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बैटल रॉयल गेम है। डेवेलपर हर दिन इवेंट के आधार पर खास रिवार्ड्स को जोड़ते रहते हैं। गेम के अंदर Mission Makeover इवेंट सीरीज को जोड़ा गया है। इस सीरीज के माध्यम से गेमर्स इवेंट में भाग लेकर मिशन को पूरा करके मुफ्त में आइटम को प्राप्त कर सकते हैं।

Free Fire Max में मुफ्त कॉस्मेटिक रिवार्ड्स, पेट स्किन, हूडि, वेपन रॉयल वाउचर और अन्य इनाम कैसे प्राप्त करें?

गेम के अंदर Mission Makeover इवेंट सीरीज को 10 फरवरी 2023 को जोड़ा गया था। गेमर्स इवेंट में भाग लेकर मिशन के आधार पर आइटम को क्लैम कर सकते हैं। वर्तमान में Dress to Impress और Be the Akimbo King इवेंट मौजदू है :

Dress to Impress इवेंट

Dress to Impress इवेंट (Image via Garena)

Free Fire Max में गेम के अंदर Dress to Impress इवेंट Mission Makeover में जोड़ दिया गया है। इस इवेंट की हाईलाइट गेम के अंदर देख सकते हैं। गेमर्स मिशन को पूरा करके Auric टोकन्स को कलेक्ट करें। टास्क को पूरा करने पर टोकन मिलेंगे।

Dress Up में मौजदू मिशन हर दिन 4:00 am को रिसेट होंगे। गेमर्स मिशन को पूरा करके Auric टोकन्स को प्राप्त करें। यहां पर मौजदू मिशन को पूरा करें:

दो गेम खेले - एक Auric टोकन्स

एक Auric टोकन्स पांच किल्स करें - दो Auric टोकन्स

दो Auric टोकन्स पांच बार एक्टिव ताकत का यूज करें - दो Auric टोकन्स

दो Auric टोकन्स 80 मिनट गेम खेले - दो Auric टोकन्स

एक्सचेंज स्टोर (Image via Garena)

Free Fire Max में Auric टोकन्स का यूज करके एक्सचेंज स्टोर से आइटम को रिडीम कर सकते हैं। यहां पर टोकन के आधार पर एक्सचेंज स्टोर में मौजदू इनाम है:

Nightlife हूडि - 100 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 1)

100 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 1) Trendy रॉकी - 50 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 1)

50 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 1) The Executioner वेपन लूट क्रेट - 20 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 2)

20 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 2) Ice Blue वेपन लूट क्रेट - 20 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 2)

20 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 2) इनक्यूबेटर वाउचर (समाप्त होने की तारीख : मार्च 31, 2023) - 20 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 2)

20 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 2) रैंडम लोडआउट लूट क्रेट - 10 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 3)

10 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट: 3) Trendy ट्रॉफी - 10 Auric टोकन्स (रिडेम्पशन लिमिट : 3)

इस सीरीज के अंदर Dress to Impress इवेंट 23 फरवरी 2023 तक रनिंग पर है।

Be the Akimbo King इवेंट

Be the Akimbo King इवेंट (Image via Garena)

Free Fire Max में Akimbo King मोड सिमित समय के लिए मौजदू है। ये सिर्फ 16 फरवरी 2023 तक रनिंग पर रहने वाला है। Be the Akimbo King इवेंट खिलाड़ियों को दो अनोखे इनाम प्रदान कर रहा है

एक बार Akimbo King मैच खेले - एक Trendy ट्रॉफी

तीन बार Akimbo King मैच खेले - एक वेपन रॉयल वाउचर (समाप्त होने की तारीख : मार्च 31, 2023)

गेमर्स ऊपर मौजदू मिशन को पूरा करके आइटम को कलेक्ट कर सकते हैं।

