Free Fire Max में भारतीय सर्वर पर न्यू Help Up मिशन प्रदान किया है, जो खिलाड़ियों को मुफ्त में लैजेंड्री Ice-Cold Sleigher आइटम दे रहा है

Event : Free Fire Max में काफी समय से Winterlands : Subzero Campaign जोड़ा हुआ है। वो प्रतिदिन न्यू इवेंट जोड़ता है। प्लेयर्स इन इवेंट में भाग लेकर मिशन पुरे कर सकते हैं और मुफ्त में रिवार्ड्स प्राप्त कर सकते हैं।

हालिया में खिलाड़ियों को न्यू Help Up मिशन प्रदान हुआ है। जहां से प्लेयर्स आसान मिशन पूरा करके मुफ्त में एक्सक्लूसिव सर्फ़बोर्ड स्किन प्राप्त कर सकते हैं। ये इवेंट 27 दिसंबर 2022 को जोड़ा गया था, जो 30 दिसंबर 2022 तक रनिंग पर रहेगा। खैर, इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में भारतीय सर्वर पर न्यू Help Up मिशन प्रदान किया है, जो खिलाड़ियों को मुफ्त में Ice-Cold Sleigher प्रदान करने का दावा कर रहा है, चर्चा करने वाले हैं।

Help Up इवेंट (Image via Garena)

Free Fire Max में भारतीय सर्वर पर खिलाड़ियों को न्यू Help Up इवेंट 27 दिसंबर 2022 को जोड़ा गया था। ये 30 दिसंबर 2022 तक रनिंग पर रहने वाला है। प्लेयर्स इस इवेंट में मौजदू मिशन को पूरा करके मुफ्त में लैजेंड्री Ice-Cold Sleigher को कलेक्ट कर सकते हैं।

गरेना ने मिशन को पूरा करने के लिए कोई मोड पर प्रतिबंध नहीं लगाया हुआ है। प्लेयर्स पसंद के तौर पर मैप का चयन करके गेम खेल सकते हैं।

प्लेयर्स जल्दी मिशन पूरा करना चाहते हैं तो वो क्लैश स्क्वाड मोड का चयन करें। जहां अनेक मैच खेले। इसमें खिलाड़ियों को बेहद बाद टीममेट्स को रिवाइव करने का अवसर मिलेगा। जिसे पूरा करके मिशन संपूर्ण कर सकते हैं।

Free Fire Max में न्यू इवेंट से रिवार्ड्स कैसे कलेक्ट करें?

गेमर्स नीचे दी गई सलाह को फॉलो करके Help Up मिशन को पूरा करें। उसके बाद में इवेंट में जाकर आइटम को कलेक्ट करें:

स्टेप 1: Free Fire Max गेम को एक्सेस करें। उसके बाद में Help Up मिशन को पूरा करने के लिए कैलेंडर वाले बटन पर टच करें।

Winterlands : Subzero इवेंट (Image via Garena)

स्टेप 2: प्लेयर्स के स्क्रीन पर इवेंट का इंटरफ़ेस खुल जाएगा। उसके बाद में Winterlands : Subzero टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लेफ्ट साइड Help Up मिशन का चयन करें। मिशन पूरा होने के बाद में आइटम को क्लैम करें।

