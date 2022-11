Rare Bundles : Free Fire Max में कॉस्मेटिक बंडल और ऑउटफिट हर कोई प्लेयर्स कैरेक्टर्स के लिए उपयोग करना पसंद करता है। गरेना के डेवेलपर द्वारा रेयर और अनोखे बंडल जोड़े जाते हैं। इस सप्ताह गेम के अंदर Hunter vs Samurai जोड़ा गया है। प्लेयर्स इस इवेंट में भाग लेकर आसानी से लेजेंड्री और कस्टम बंडल प्राप्त कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम Free Fire Max में इस सप्ताह रेयर बंडल्स कैसे प्राप्त करें?, नजर डालने वाले हैं।

Free Fire Max में इस सप्ताह रेयर बंडल्स कैसे प्राप्त करें?

18 से 25 नवंबर तक इवेंट (Image via Garena)

Free Fire Max में शुक्रवार को भारतीय सर्वर पर Hunter vs Samurai इवेंट को जोड़ा गया था। ये गेम के अंदर 25 नवंबर 2022 तक रनिंग पर रहने वाला है। इस इवेंट के दौरान Hunter and Samurai में भाग लेकर प्राइज पूल से इनाम को हासिल कर सकते हैं :

प्लेयर्स प्राइज पूल में कॉस्मेटिक और अनोखे इनाम को कलेक्ट कर सकते हैं। प्लेयर्स डायमंड्स को खर्च करके स्पिन के दौरान आइटम को प्राप्त करें। प्राइज पूल में उपलब्ध इनाम की जानकारी नीचे दी गई है :

Hunter प्राइज पूल

Ferocious Foxtail बंडल

Fiendish Foxtail बंडल

Samurai प्राइज पूल

Ballad of Oni बंडल

Song of Hana बंडल

एक स्पिन के कीमत 20 डायमंड्स है और 10 स्पिन की कुल कीमत 180 डायमंड्स है। प्लेयर्स Hunter and Samurai इवेंट से अनोखे आइटम को प्राप्त कर सकते हैं। इस इवेंट में काफी कम कीमत पर इनाम मिलने वाला है।

Garena Free Fire में Hunter vs Samurai इवेंट से आइटम कैसे प्राप्त करें?

Hunter vs Samurai इवेंट (Image via Garena)

स्टेप 1: खिलाड़ियों को स्मार्टफोन, टेबलेट, PC और लैपटॉप में Free Fire Max गेम को ओपन करना होगा।

स्टेप 2: उसके बाद में डिज़ायर तरीके से गेम को लॉगिन करें।

स्टेप 3: गेम के अंदर जाने के बाद में राइट साइड में कैलेंडर वाले बटन पर टच करें।

स्टेप 4: प्लेयर्स को इवेंट टैब के अंदर Hunter vs Samurai वाले टैब पर टच करके Go To वाले बटन पर टच करें।

स्टेप 5: उसके बाद में डायमंड्स का उपयोग करके प्राइज पूल से इनाम को कलेक्ट करें।

