Bundle : हर सप्ताह गरेना खिलाड़ियों को Free Fire Max में गेम के अंदर खास इवेंट के मुताबिक लैजेंड्री और रेयर बंडल प्रदान करता है। हालिया में जोड़े गए इवेंट के अंदर खिलाड़ियों को प्रीमियम और कॉस्मेटिक आइटम मिलने वाले हैं।

इस सप्ताह खिलाड़ियों को Style Up इवेंट प्रदान किया गया है जो प्लेयर्स को अनोखे आइटम प्रदान करने का दावा कर रहा है। गेमर्स डायमंड्स खर्च करके स्पिन कर सकते हैं और रैंडम इनाम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये इवेंट खिलाड़ियों को अनोखे आइटम प्राप्त करने के चांस बड़ा देता है। इस आर्टिकल में लैजेंड्री बंडल प्राप्त करने के बारे में जानकारी बताने वाले हैं।

Free Fire Max में इस सप्ताह लैजेंड्री बंडल किस तरह प्राप्त कर सकते हैं?

ये इवेंट 28 अक्टूबर को जोड़ा गया था (image via garena)

गेम के अंदर खिलाड़ियों को शुक्रवार यानि की 28 अक्टूबर 2022 को जोड़ा गया था और ये 6 नवंबर 2022 तक चलने वाला है। गेमर्स डायमंड्स खर्च करके आसानी से आइटम को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रैंड प्राइज में मिलने वाले आइटम की डिटेल्स बॉटम में हैं:

The Streets बंडल

Ballsy Skaterboi बंडल

The TRAP Alpha बंडल

The Reggae Dominance बंडल

The Elusive Soul बंडल

The Eternal Spirit बंडल

गेमर्स को Free Fire Max में प्राइज पूल के अंदर अनोखे और महंगे आइटम प्रदान किये हैं। प्रत्येक स्पिन पर खिलाड़ियों को काफी खास आइटम प्राप्त होगा। इसमें एक स्पिन की कुल कीमत 40 डायमंड्स है और पांच स्पिन की कुल कीमत 180 डायमंड्स है।

गेमर्स नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके Style Up से आइटम को प्राप्त कर सकते हैं:

स्टेप 1: खिलाड़ियों को Free Fire Max गेम को ओपन करके न्यूज सेक्शन में जाना होगा।

स्टेप 2: उसके बाद में Style Up वाले इवेंट के अंदर जाना होगा। Go To बटन पर टच करके अंदर जाए।

स्टेप 3: उसके बाद में ग्रैंड प्राइज से इनाम प्राप्त करने की प्रक्रिया को शुरू करें।

स्टेप 4: उसके बाद में स्पिन वाले विकल्प दिख जाएंगे। खिलाड़ियों को 1 स्पिन और 5 स्पिन के विकल्प मौजदू है। ड्रा करके प्राइज पूल से इनाम प्राप्त कर सकते हैं।

Poll : 0 votes